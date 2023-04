Quiénes son los ex futbolistas de Independiente que armaron un grupo de WhatsApp para colaborar en la colecta del club

Federico Mancuello uno de los que encabezó el grupo de ex futbolistas

La colecta que se inició en Independiente para que los hinchas puedan ayudar al club a pagar sus millonarias deudas tuvo una réplica también entre aquellos futbolistas que vistieron en algún momento la camiseta del Rojo. Encabezados por Federico Mancuello y Hernán Pellerano, abrieron un grupo de WhatsApp para nuclear a aquellos deportistas que alguna vez estuvieron en la institución y quieren aportar.

“Lo que menos queríamos era que salgan los nombres nuestros, queríamos que salga que era un grupo de ex jugadores. Con buena intención, alguno le va contando a un amigo y sin querer queriendo llega a la prensa. Lo que menos queríamos era que se diga quién armo el grupo. Acá importantes somos todos, hinchas, ex jugadores y todos lo que vamos a colaborar”, señaló Pellerano en diálogo con TyC Sports. “Ya somos 100 casi en el grupo. La idea se venía hablando, arrancamos ayer. No soy hincha del Rojo, mis hermanos son del Rojo, mis tíos son del Rojo, desde ese momento le empecé a tomar un cariño especial y después tuve la suerte de jugar. En los equipos donde estoy genero un vínculo, un sentimiento de pertenencia, les tomo cariño”, agregó el defensor en ESPN.

Según se conoció hasta el momento, este grupo que encabezan Pellerano y Mancuello está compuesto por Hernán Fredes, Fabián Assman, Germán Denis, Daniel Montenegro, Patricio Rodríguez, Brian Nieva, Diego Ruso Rodríguez, Patricio Vidal, Fernando Godoy, Franco Bellocq y otros tantos que no quieren difundir su presencia por respeto, ya que hoy en día forman parte de otras entidades.

La publicación que compartieron distintos ex jugadores que se sumaron al grupo

“Hay varios en el grupo. Todos queremos que el club vuelva a resurgir y estar donde se merece. Tratar de volver a encaminarlo. Que pueda de nuevo ser el equipo que siempre fue, el importante, uno de los más grandes. Verlo de esta manera duele, no lo merece ni el club ni la gente”, sentenció el propio Fredes en TyC.

El Tanque Denis, con dos etapas en Avellaneda en 2006 y 2016, señaló: “De nuestra parte, tratar de aportar algo. No sólo en lo económico, sino en dar nuestras ideas. Cada uno de este grupo que se está formando vivió distintas maneras. Más allá de lo económico, está bueno aportar para el crecimiento, para que Independiente vuelva a ser lo que era”.

En una entrevista que realizó con ESPN Santiago Maratea se refirió al grupo de ex futbolistas: “Sé del grupo que se armó de ex jugadores. No conocí a ninguno todavía. Se contactaron conmigo por ahí, pero no los leí porque tengo el teléfono muy explotado. No llego a leer todos los mensajes que llegan. Me pone contento porque esta colecta es de los hinchas, de los ex jugadores, ninguno tiene que pedirme permiso a mí para hacer nada”. El influencer destacó que espera reunir más de 20 millones de dólares: hay cuatro links de pago fijos disponibles (4 mil, 8 mil, 16 mil y 32 mil pesos), pero también la posibilidad de aportar sumas mayores o menores en el alias “Maratearojo”.

“No es la primera vez que pagamos dólares al exterior. Son cosas que pasan hay un montón de instrumentos legales que permiten hacer los pagos de manera legal. Cuando estemos en la instancia de pagar, no tengo drama de hacer otra conferencia de prensa y explico paso a paso. Aunque juntes en pesos podés pagar en dólares al exterior, hay maneras de hacerlo”, agregó Maratea. A dos horas de iniciada la colecta, mostró ante las cámaras de TyC Sports que la cifra había alcanzado los 174 millones de pesos.

