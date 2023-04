Tras su intervención en Independiente, Maratea le reveló a Ruggeri cuál es su colecta soñada: la respuesta del Cabezón que sorprendió al influencer

Maratea le comenta a Ruggeri cuál es su colecta soñada

Santiago Maratea lanzó este jueves una colecta virtual que constituirá un fideicomiso, por fuera de la administración del club, para saldar el pasivo de Independiente, estimado en más de 20 millones de dólares. El influencer de 30 años hizo la presentación en la sala de conferencias del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, acompañado de una de las glorias del Rojo, Miguel Pepé Santoro, quien lo reconoció como “una persona sincera y honesta”.

Tras el anuncio, en diálogo con el programa F90, Maratea reveló cuál es su colecta soñada. Mientras recibía la felicitación de Oscar Ruggeri por su iniciativa con Independiente, y en especial sus otros compromisos solidarios, Santi reconoció el gran objertivo es construir en el país un hospital que contenga un centro de investigación para el cáncer infantil.

“Santi, primero felicitarte por las cosas que fui leyendo de vos. De cómo sos con una familia que necesita, en especial con los chicos, y frente a tantos mensajes que me llegan. Como sos una persona muy creíble, ¿no se te pasó por la cabeza en algún momento decir qué puedo hacer por el país, por Argentina que nosotros queremos que esté todo bien?”, fue la consulta del Cabezón.

El influencer se sorprendió, le agradeció por su “gran pregunta” y luego de reconocer que era “un honor” poder hablar con el ex futbolista, confesó cuál es su gran sueño. “Yo soy un ciudadano y tengo todo mi derecho a pensar ideas para mejorar la sociedad. Se me ocurren un montón. Una de ellas, un sueño que tengo para hacer con mi fundación, es algún día poder construir en la Argentina un hospital con su propio centro de investigación para el cáncer infantil. Hay dos en el mundo, uno en España y otro en Nueva York”.

Maratea y Pepe Santoro, ídolo de Independiente que acompaña la colecta del influencer (santumaratea1)

Con el panel del programa atento, Maratea continuó explicando su deseo máximo. “Hemos juntado unas diez veces la suma de 300 mil dólares para pagar tratamientos en España para chicos argentinos con cáncer infantil. ¿Cuánto sale hacer ese hospital? Yo averigué y en España salió 80 millones de euros. Un dato de color que nos va a gustar a todos, el principal donante para ese hospital fue Messi”.

“Tengo el sueño de que Argentina pueda tener un hospital de esa talla y que todos los chicos de Latinoamérica puedan venir a la Argentina a tratarse y que no tengan que ir a un país de primer mundo como es Europa o Estados Unidos a conseguir trabajo y un sueldo que es imposible. Esto (por la colecta de Independiente) lo veo como un pasito más a algún día poder jugar los 80 millones de euros para hacer un hospital de cáncer infantil acá”, reconoció.

Santiago Maratea explicó sus avances en materia de colecta solidaria y cómo esto le permite ilusionarse con poder cumplir el gran anhelo de su vida. “Un día juntamos 2 millones de pesos, otro día 8, después 2 millones de dólares en diez días. Después lo mismo en dos días. Ahora con el sueño de juntar 20 millones de dólares. Por ahí no todos entiendan mi camino, pero yo lo entiendo y sé que vengo bien. Mi intención es mejorar mi país, pero porque yo soy parte. No como una cosa de salvador los mejoro a ustedes, es el país donde yo también vivo y el día de mañana ese cáncer infantil lo puede tener mi sobrina y me encantaría que se pueda tratar en Argentina. Sí, pienso mucho en cómo trasladar esto al país. Siento que de a poco y de manera orgánica como decimos los influencer, de a poco se va dando”.

Ruggeri continuó con el tema y se mostró totalmente involucrado al mismo. “Me encantaría que cuando termines con eso puedas comenzar lo que estás diciendo en este momento porque hay chicos que lo necesitan ya y sos sabés, porque te deben mandar muchísimos mensajes como me mandan a mí. Me encantaría que cuando termines lo que estás haciendo con Independiente no dudes más ni lo demores más porque hay muchísimos chicos que lo necesitan, y que vamos a estar agradecidos y vamos a colaborar todos con vos”.

“Me imagino porque yo siempre siento esto de una manera colectiva, que hay mucha gente que estamos atrás de estos sueños y sí entiendo que una vez que el otro entiende la situación del cáncer infantil, cómo podés ayudar y qué podés aportar para mejorar en tu país, lo hacés. Como lo vas a hacer vos cuando lance aquella colecta para el hospital. Sí, te agradezco muchísimo por el apoyo y te espero ahí cuando vaya camino al hospital y hacemos una stories o una fotito”, concluyó Maratea. “Ahí voy a estar”, aseguró el Cabezón.

El influencer, junto a Santoro, inició la convocatoria a los hinchas

En la conferencia de prensa, el influencer apareció con la camiseta de Independiente y explicó que el origen de todo fue con su relación personal con Marconi al que conoce desde hace muchos años. ”Tengo un ejército de personas empáticas que siempre me ayudaron con diferentes colectas. El ADN de mis colectas es la transparencia. Quiero que la plata vaya a donde tenga que ir. Las personas pueden chequear los movimientos, la plata no la toco y puedo manejar 20 millones de dólares sin que falte un centavo”, describió.

“Independiente debe más de 20 millones de dólares y por eso hice el cálculo que si todos colaboramos, podremos juntar la plata. Necesitamos 2.200.000 hinchas ya pagamos todo lo que se debe”, detalló Santiago Maratea en una historia de Instagram desde el campo de juego del estadio. “Comparto cuatro links, uno de 4 mil, otro de 8 mil, y dos más de 16 mil y 32 mil. El club tiene muchas deudas”, continuó. Además, dejó un alias para quienes deseen dar otras cifras.

El objetivo de la colecta será juntar lo más rápido posible los casi 6 millones de dólares que se le debe a América de México por el mediocampista Cecilio Domínguez, deuda por la que está inhibido el club. ”La Comisión Directiva no tiene nada que ver en esto, no se va a llevar ningún porcentaje de nada. Para los que me mandan a agarrar la pala, quiero que sepan que llevo tres semanas trabajando con mi gente para que esto salga bien. Lo que sobra será para las divisiones inferiores del club”, detalló Maratea en el diálogo con la prensa.

”Se van a pagar en un orden lógico: primero lo urgente y luego lo secundario. Primero, la deuda que nos pone el agua al cuello”, informó. Por último, Maratea contó que no es hincha del club, a pesar de que lo hicieron socio desde la dirigencia, aunque avisó que a futuro sentirá “los colores”. Además, el objetivo que parece posible también desde la aparición de un grupo de WhatsApp con 40 exfutbolistas del club, entre los que están Adrián Gabbarini, Germán Denis, Hernán Fredes, Hernán Pellerano y Federico Mancuello.

”Queremos ayudar al club porque nos formó. Sentimos que tenemos que aportar y estar como ellos estuvieron con nosotros de chico”, dijo Fredes en TyC Sports. ”Me agregó al grupo Fabián Assmann. Somos más de 30 jugadores que nos pusimos de acuerdo. Queremos que el club vuelva a estar donde se merece. Me duele verlo de esta manera”, apuntó el exmediocampista de Independiente. El principal problema que tuvo Independiente en el último tiempo, con los dólares, es el pago de salario de varios jugadores extranjeros. En relación a lo deportivo, el club de Avellaneda vive un momento crítico, como en lo institucional desde la renuncia de hace dos semanas del presidente Fabián Doman, y se encuentra a tan solamente dos puntos del descenso por la tabla general, con 13 fechas jugadas y un restante de 28.

