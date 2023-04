Yael Falcón Pérez rompió el silencio luego del discutido penal en el clásico de Avellaneda: “Sufrí amenazas y mi familia no está acostumbrada”

El clásico de Avellaneda dejó un sabor amargo en los hinchas de Independiente. Es que el penal que sancionó Yael Falcón Pérez y le permitió a Racing empatar el encuentro a través de Matías Rojas fue discutido por toda la parcialidad del Rojo. Sin embargo, el reglamento y las imágenes que expuso el VAR revelaron que la infracción de Vallejo sobre Facundo Mura comenzó fuera del área, pero terminó dentro. “Tengo claridad de la jugada y no tengo duda de la decisión. Apenas veo la falta de Javier la sancioné. Escuché muchas posturas y opiniones pero acá no hay una subjetividad. Uno decide en campo, es una milésima de segundo. Uno gira y tiene que decidir. La cabina tiene la posibilidad de analizar la jugada. Donde finaliza es donde lo toca con las manos y es sobre la línea del área. El VAR confirma, observa, chequea y ratificaron la decisión”, explicó el árbitro en diálogo con ESPN.

Además, el colegiado continuó con su discurso con una claridad que permitió despojar todas las interrogantes que se instalaron en las redes sociales. “Cuando yo sentencio la decisión del tiro penal, Darío (Herrera) empieza a hacer su chequeo y cuando me confirma el penal me dice que me quede tranquilo que lo estaba empujando sobre la línea. El penal fue confirmado rápidamente. Yo me quedo tranquilo, cuando uno sale al segundo tiempo tuve la protesta de todos los jugadores”, explicó.

“Nosotros tenemos la posibilidad y la herramienta que es el VAR. La falta es clara, nadie la discute. Nunca agarro el celular en el entretiempo y además pocas veces hay señal. Si hubo un error o una fisura, todos la tenemos ¿Quién nunca se equivocó? Todos hemos errado. Me parece que no se humaniza la situación. Tenemos que decidir siempre bien y no se permite el error. Soy docente y hay cosas que son inadmisibles. Tuve amenazas para mi hermano, que vayan a la casa de mi madre, digan a qué hora sale mi hijo del colegio, no son situaciones buenas”, reflexionó el juez que impartió justicia en el Libertadores de América.

En este sentido, Yael Falcón Pérez también se animó a enviarle un mensaje a la prensa, debido a los comentarios que realizaron varios comunicadores que pusieron su actuación bajo sospecha: “Creo que el periodismo hay partidarios e imparciales y no hay problema con eso. Pero denigran a los árbitros y somos personas, no somos robots. Tenemos una vida normal, salgo a comer con mi mujer, voy al supermercado. Ojalá algún día cambie y lo vivía cuando era chico y veía los partidos”.

Sobre las amenazas que sufrió en la previa del duelo entre Independiente y Racing, el árbitro comentó que hubo “pintadas” y “bengalas” en la puerta de su casa. “Tuvieron que llamar a la policía. Mi madre es médica, trabajó toda la vida en la medicina, no está acostumbrada a vivir estar cosas. Mi hijo es chico, si fuera más grande y tuviera 13 años lo sufriría. Una cosa es equivocarse y otra ser pretencioso hacia un lado. Eso es lo que a mí no me gusta”, reflexionó.

Finalmente, sobre su vínculo laboral con el municipio de Lanús, donde el presidente interino del Rojo Néstor Grindetti es el intendente, el colegiado detalló: “Empecé a ayudar en una escuela municipal que fundó Ángel Sánchez y arranqué a trabajar ahí cuando estaba en la C. Es un recurso para traer un peso más para casa y es tener una plata extra para vivir un poco mejor. Es una profesión digna y la gente pueda dirigir en torneos municipales o de manera profesional. Yo tenía un trabajo en la Escuela Municipal de Árbitro de Lanús. La fundaron dos amigos y yo estaba colaborando ahí. Todo sucedió antes de que salga la designación. Me pareció una cuestión ética antes de que me traiga problemas”.

Antes de despedirse también hubo un análisis sobre la postura que tomó Sergio Agüero en las redes sociales, quien criticó con dureza la tarea de las autoridades del clásico. “Lo vi. Me pareció raro. Yo lo respeto al Kun como jugador, le agradezco como argentino por representar el país. También tengo la capacidad para no coincidir con él y yo tengo mis argumentos técnicos para defender mi posición”, concluyó.

