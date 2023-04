Qué dijo el árbitro del clásico sobre el controvertido penal y la furia en Independiente contra otros dos integrantes de la terna

Fue una imagen pocas veces vista en un campo de juego: los once jugadores salieron corriendo al segundo tiempo y directamente se dirigieron sobre Yael Falcón Pérez como si fuese un scrum de rugby. El inicio se demoró un poco más de lo normal, todavía duraba el enojo y el capitán Iván Marcone aprovechó para atarse los cordones de los dos botines dándole tiempo al público de lanzar algunos silbidos al viento. La falta de Nicolás Vallejo sobre Facundo Mura fue clara a los 35 minutos y el árbitro no dudó. ¿Fue penal?

La pregunta se repetía en cada una de las más de 40 mil personas que coparon el Estadio Libertadores de América para este clásico con Racing. Incluso, debieron habilitar algunos palcos extra para la prensa que habitualmente están destinados a futbolistas o ex futbolistas de la entidad por la gran cantidad de pedidos de acreditaciones. Los privilegiados que tenían la televisión de palcos y cabinas a la vista se pararon a analizar. No dudaban del foul, pero la luz del VAR estaba encendida. “¿Fue adentro del área?”, planteaban. “¿La medialuna también es adentro del área?”, advertía un desprevenido sin conocer los pormenores del reglamento. La repetición a golpe de ojo dejaba muchas dudas y ninguna certeza. No había clima de enojo en ese momento, pero estaba en el aire la sensación de que iba a ir a controlar la acción.

Falcón Pérez no dudó, se mostró convencido de su determinación, manejó perfecto el suspenso en ese momento. No hizo ademanes respecto a un diálogo con el VAR. El tiempo que le dio a Darío Herrera y su AVAR Ezequiel Brailovsky para analizar la situación de juego lo utilizó en acomodar a cada uno de los que esperaban el rebote del lanzamiento de Matías Rojas. Redujo notablemente el espacio para las dudas y ningún futbolista del Rojo tampoco reparó en el suceso.

Pero todo explotó en el entretiempo... Los celulares se activaron y empezó a llegar el video del penal al Whatsapp de los hinchas, la captura que mostraba dónde terminaba la infracción de Vallejo. El murmullo se extendió lentamente, a punto tal que un simpatizante apuraba el paso para ir al baño por los pasillos internos del estadio mostrando la captura de la falta y lanzando insultos al aire. El cuadro se completó con la salida de los jugadores tirándose encima de Pérez. Incluso durante los segundos 45 minutos se extendieron las quejas ante cualquier falta o por una caída de Mauricio Cuero.

Cuando el pitazo final llegó, ya nadie recordaba que hacía 124 horas se había desatado una crisis institucional con la renuncia de Fabián Doman. Ni siquiera se caía sobre un equipo que venía mostrando un bajo rendimiento y, si bien hoy no se destacó, al menos cambió la actitud con el nuevo técnico. El foco era sobre el juez y el VAR.

“No podemos hablar. No la vi todavía. Lo que yo observé en el campo fue eso, que empezó empujándolo afuera y terminó empujándolo adentro. No entendían, me decían los jugadores, el empujón es cuando empieza y termina”, le dijo Falcón Pérez a los medios que aguardaban su salida de los vestuarios casi dos horas después de finalizado el partido.

Según pudo saber Infobae, dos dirigentes de peso se acercaron a pedir explicaciones sobre lo ocurrido y les repitió lo mismo que les dijo a los jugadores en el centro de campo en el entretiempo: el VAR le había dado luz verde a su decisión. Por eso, un directivo de la mesa chica recalcaba ante este medio que la furia principal del club está puesta sobre el accionar de Herrera en el VAR y el juez de línea 1 Juan Pablo Belatti. El árbitro principal, que venía de atrás, podría no tener perspectiva, pero estos dos asistentes debían haber advertido la situación, afirmaron. Ya sin Fabián Doman –el encargado de ir a la AFA–, por estas horas el que pica en punta para reemplazarlo en las reuniones de la calle Viamonte es Carlos Montaña, hoy primer vocal y con experiencia en la entidad la Casa Madre del fútbol por su pasado en la gestión de Hugo Moyano como Vice 2°.

“Fuimos claramente perjudicados. Nos hacemos cargo del momento que estamos pasando, pero adentro de la cancha. Afuera lo que pase se tienen que hacer cargo otras personas porque hoy fuimos perjudicados. Cobraron un penal que no fue y fuimos perjudicados”, se quejó el defensor Javier Báez en el programa partidario Rojos de Pasión. El mensaje llegó a la dirigencia, que cuando baje la espuma se plantea seriamente ir a reclamar que sean sancionados los involucrados en la jugada.

“Ya sé que es falta, pero la decisión si es adentro o no el VAR la revisa con las imágenes y me las confirma. La falta termina donde termina de empujarlo. No donde empieza, donde termina. ¿De todo tenemos la culpa los árbitros? ¿De todo? Ustedes no tienen la culpa de nada, ¿no?”, ensayó una enfurecida explicación Falcón Pérez en la cancha cuando Iván Marcone, Joaquín Laso y Báez se acercaron a reclamarle una vez más cuando terminó el partido.

En la zona de prensa, los futbolistas repetían lo mismo: se enteraron en el vestuario de lo sucedido y por eso salieron a reclamarles. El camarín tiene televisión a disposición de los profesionales, aunque seguramente los celulares de todos los que estaban ahí adentro en el entretiempo habrán estallado de mensajes remarcando el hecho. “Dijo que no lo llamaron del VAR, que él no tenía la culpa”, confesó Sergio Barreto sobre ese diálogo antes del inicio de los segundos 45 minutos.

Todo este enorme enojo tuvo también una precuela: Falcón Pérez llegó a este duelo bajo la lupa de Racing. Apenas Néstor Grindetti pidió licencia en la intendencia de Lanús y asumió como presidente interino del Rojo, la campaña en redes sociales se difundió con velocidad: el árbitro había renunciado –apenas se conoció la noticia de la salida de Doman– a un cargo en la Escuela de Árbitros de Fútbol Municipal, perteneciente a la Subsecretaria de Deportes del Municipio de Lanús.

Y el discutido penal sólo fue un baldazo de nafta al fuego de la polémica...

