Tras la polémica en el clásico de Avellaneda, Beligoy confirmó que Falcón Pérez será el árbitro anfitrión del Mundial Sub 20

La gran polémica de la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol tuvo epicentro en el estadio Libertadores de América durante el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing. El árbitro Yael Falcón Pérez interpretó que la infracción de Javier Vallejo sobre Facundo Mura se prolongó hasta la línea del área grande y cobró penal a favor de la Academia. El partido finalizó en igualdad 1-1 con los hinchas del Rojo furiosos por la nula intervención del VAR. Sin embargo en lugar de ser revisado de cara a la próxima jornada, se confirmó que el juez será el representante argentino en el próximo Mundial Sub 20 que se celebrará en el país.

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, discutió sobre la jugada en cuestión y defendió la decisión de su colega. “Yael Falcón Pérez tomó una decisión de campo y el VAR lo confirmó claramente se ve al jugador de Racing sobre la línea del área en las cámaras. Hay elementos contundentes para verificar que estaba adentro del área”, declaró en charla con ESPN F10. Y continuó revelando la novedad: “Yael es un árbitro hiper profesional que fue nominado para el próximo Mundial Sub 20 y será el árbitro anfitrión en nuestro país”.

“Viene trabajando hace muchísimo tiempo y con su equipo serán parte de la Copa del Mundo”, confirmó nuevamente Beligoy. Además, interfirió sobre la renuncia del árbitro a la Subsecretaria de Deportes del Municipio de Lanús que dirige Néstor Grindetti: “Le pregunto a la sociedad. ¿Por qué no puede dar clases de arbitraje en su ciudad natal? ¿Quién tiene la palabra justa para decir que está mal lo que está haciendo? Es más, yo le dije que debería estar trabajando. Cuatro trasnochados armaron todo lo que armaron y ahora está amenazado en Brasil antes de Copa Libertadores”.

Yael está en Porto Alegre para dirigir Inter contra Metropolitanos por la Copa Libertadores (Foto: Nicolas Stulberg)

La polémica se discutirá durante varios días y Falcón Pérez ya dio su versión de los hechos. “Ya sé que es falta, pero la decisión si es adentro o no el VAR la revisa con las imágenes y me las confirma. La falta termina donde termina de empujarlo. No donde empieza, donde termina. ¿De todo tenemos la culpa los árbitros? ¿De todo? Ustedes no tienen la culpa de nada, ¿no?”, explicó Yael en la cancha cuando Iván Marcone, Joaquín Laso y Cristian Báez se acercaron a reclamarle una vez más cuando terminó el partido.

Según pudo saber Infobae, dos dirigentes de peso se acercaron a pedir explicaciones sobre lo ocurrido y les repitió lo mismo que les dijo a los jugadores en el centro de campo en el entretiempo: el VAR le había dado luz verde a su decisión.

