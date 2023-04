La filosa frase de Yael Falcón Pérez a los jugadores de Independiente tras el clásico y el dardo de Iván Marcone: “Se lavaron las manos”

Iván Marcone apuntó contra el VAR

Independiente, que contó con el debut del entrenador Ricardo Zielinski, y Racing igualaron 1-1 en el marco del clásico de Avellaneda jugado en el estadio Libertadores de América y válido por la duodécima jornada de la Liga Profesional. Martín Cauteruccio abrió el marcador para el Rojo, mientras que Matías Rojas empató para la Academia, a través de un penal que reclamó toda la parcialidad local.

Uno de los que se quejó por la decisión de Yael Falcón Pérez fue Iván Marcone, quien no ocultó su malestar luego del duelo. “Tengo mucha bronca, porque queríamos ganar para regalarle un triunfo a la gente. Creo que hicimos un gran partido, en el que nos pusimos en ventaja, pero después pasó lo del VAR. Más allá de eso pudimos terminar bien, y esperemos que se un primer paso de este nuevo proyecto”, reconoció en diálogo con la transmisión oficial.

Ante la consulta sobre la conversación que mantuvo con el árbitro al inicio del complemento, el volante con pasado en Lanús reconoció: “Me dijo que desde el VAR le confirmaron que fue penal. Yael Falcón Pérez se limpió las manos. Creo que con humildad, la podría haber ido a ver, pero acá hubo una intención que está por fuera del partido, porque el resultado debía ser uno. Darío Herrera, que estaba a cargo del VAR, estará tranquilo en su casa porque hizo lo que necesitaba. Contra eso es muy difícil”.

“Estamos calientes porque nunca sabemos si es penal o no, si el VAR actúa con lealtad o nos quiere perjudicar. El referí le echa la culpa al VAR y el VAR no se mete”, insistió el capitán de Independiente. Y agregó: “Hay que ser más justo. Si es una injusticia no sabemos quién se va a hacer cargo de eso. Hubo cosas positivas y para seguir mejorando, pero queríamos ganar y quedarnos con los tres puntos. Nos vamos con sabor a poco porque queríamos una victoria”.

En la misma sintonía, Ricardo Zielinski advirtió que “el equipo se rompió el alma y la actitud no se negocia”. “Felicito a la gente por el apoyo, lo necesitamos, es un factor fundamental. Tenemos que salir adelante todos juntos”, dijo el Ruso en conferencia de prensa. Y siguió: “Quedé muy conforme con lo que hizo el equipo. En cuanto al resultado, creo que en un partido muy fino, nos tendríamos que haber llevado un poco más”.

Sobre la polémica de la tarde el estratega del Rojo remarcó: “Los jugadores reaccionaron porque en el vestuario nos dijeron que no había sido penal”. Lo llamativo fue lo que le dijo el propio árbitro a los protagonistas cuando finalizó el duelo: “¿Siempre la culpa es de los árbitros? ¿Ustedes no tienen la culpa de nada?”.

La discusión de Yael Falcón Pérez con Marcone luego del clásico de Avellaneda

Por su parte, Fernando Gago aseguró que su equipo salió con “la intención de ganar”, aunque reconoció las falencias de sus dirigidos en el duelo ante el Rojo. “Nosotros entramos a la cancha con la intención de ganar. De lo planeado buscamos y encontramos alternativas, pero quizás me hubiese gustado que el equipo contara con más control en los pases y que no hubiéramos perdido la cantidad de pelotas que perdimos”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

“Por momentos hicimos lo que vinimos a buscar. Pero los clásicos tienen un componente anímico importante y las cosas a veces no salen exactamente como se las planea”, continuó Pintita. Y concluyó: “No creo que hayamos entrado dormidos. Creo que estuvimos mejor en el inicio, luego sufrimos el gol en contra y después nos recuperamos en cuanto al juego”.

Finalmente, Leonardo Sigali catalogó al derby como un “partido duro”. “No pudimos hacer nuestro juego. Hubo mucho pelotazos, no hubo situaciones claras en el segundo tiempo”, argumentó el Oso. Y continuó: “Nos imaginábamos un partido con más tenencia para habilitar a nuestros delanteros. Ahora hay que trabajar en la semana para encontrar el funcionamiento”.

Racing quedó en la décima posición con 18 puntos y en la próxima fecha recibirá a Atlético Tucumán en el Cilindro, mientras que Independiente quedó ubicado en el puesto 24 con 10 unidades y en el próximo compromiso buscará un triunfo ante River Plate en el Monumental.

