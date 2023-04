Crisis en PSG: el ultimátum al plantel, el reclamo de los jugadores al DT y los 7 intocables

El plantel del PSG estaría disconforme con Christophe Galtier (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La eliminación en octavos de final de la Champions league a manos de Bayern Munich, sumado a las dos derrotas en fila en la Ligue 1 (Rennes y olympique Lyon), generó una fuerte crisis interna en el Paris Saint Germain, donde prácticamente todos los protagonistas están siendo señalados por la mala campaña.

Luis Campos, director deportivo de la institución francesa, fue el primero en dejar en claro su malestar al enviarle un ultimátum al plantel. Según informó Le Parisien, el directivo decidió presionar a los deportistas y bajo el mensaje de que aquellos que no eleven su nivel y demuestren su valía en las 9 fechas que restan en el campeonato local pasarán a tener el cartel de transferibles el próximo mercado de pases.

Los únicos que no están bajo la lupa son 7 futbolistas, los cuales son considerados vitales para el armado del próximo plantel: el delantero Kylian Mbappé, el arquero Gianluigi Donnarumma, los defensores Nuno Mendes, Achraf Hakimi y Marquinhos y los mediocampistas Marco Verratti y Danilo Pereira.

El resto deberá convencer a Luis Campos para que estén a partir de junio en el parque de los Príncipes. Luis Campos espera movilizar a los comandados por Christophe Galtier con su mensaje de cara al dueño de este sábado ante Niza. Los de la capital, con 66 unidades, comandan las acciones en la Ligue 1, aunque a solo seis puntos asoman Lens y Olympique Marsella.

Lionel Messi y Sergio Ramos, dos de los apuntados para abandonar el PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los principales apuntados por el director deportivo, según el rotativo, son los portugueses Vitinha y Renato Sanchez, los españoles Carlos Soler, Fabián Ruiz, Sergio Ramos y Juan Bernat, el francés Hugo Ekitike y el argentino Lionel Messi. Vale aclarar que tanto el ex marcador central del Real Madrid como el capitán de la selección argentina tienen contrato hasta junio y todo pareciera indicar que no renovarán su vínculo.

Como si fuese poco, RMC Sport hace foco en el malestar dentro de los futbolistas con el director técnico. “En el vestuario del PSG, muchos jugadores -y hablamos de jugadores importantes- se hacen preguntas, sin disimular, sobre Christophe Galtier: sus entrenamientos, la composición de sus equipos, su propensión a adelantar unos a costa de otros”. Este medio sostiene que “no todos los jugadores” apoyan al entrenador en este momento de la temporada.

Uno de los focos de conflicto sería justamente la gestión del caso Lionel Messi. “Está creando confusión a nivel interno”, explicó el sitio web. Por estas horas PSG, salvo un vuelco en la situación, vería con buenos ojos la salida del argentino para aliviar su masa salarial. Además, la Pulga no estaría del todo cómodo dentro de la institución.“El entrenador ha defendido constantemente a sus estrellas -sobre todo a Neymar y Messi- durante toda la temporada, incluso cuando estos jugadores iban mal en el terreno de juego. El equipo ha tenido una gran oportunidad de exhibir su talento y de mostrar lo mejor de sí mismo. No se trata sólo de que los jugadores sean capaces de hacer llegar el balón a sus pies, sino también de que sean capaces de hacer llegar el balón a sus pies, incluso cuando son mejores. Es una actitud que molesta entre bastidores en el PSG, donde algunos consideran que el entrenador no es realmente él mismo desde su llegada. A él le corresponde decidir y discutir con todo el mundo”, concluyó el mencionado medio.

