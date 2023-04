Los aficionados del Barcelona corearon a Messi en medio de los rumores por su posible vuelta

El Camp Nou estalló en un grito ensordecedor durante el minuto 10 del encuentro

El futuro de Lionel Messi entra en horas decisivas. Sin certezas sobre su si seguirá en el París Saint-Germain (PSG), continúa negociando su renovación, pero con el paso de los días se complejizan las tratativas. El interés del Al-Hilal de Arabia Saudita aparece en su horizonte, pero su vuelta al Barcelona sigue en el radar de los fanáticos, que este miércoles aprovecharon el minuto 10 del clásico ante Real Madrid por la Copa del Rey para dedicarle un cántico a su hijo pródigo.

En ese preciso momento, una porción de las personas congregadas en el reducto con sede en Cataluña miró el reloj y enfocó su voz durante un pequeño margen de tiempo para el ganador de 35 títulos con el Blaugrana. “Meeeeesiiiii, Meeeeeesiiii”, fue el grito que atronó desde las cuatro tribunas del estadio con capacidad para más de 99.000 espectadores.

Esta idea de manifestarle pleitesía al campeón del mundo nació en las últimas horas y fue dada a conocer por la prensa española en la previa del encuentro. El objetivo de los culés es demostrarle a Leo que el cariño a su talento está intacto desde su marcha a mitad de 2021, mientras el Diez analiza cuál será su próximo destino.

Recientemente, el periodista Fabrice Hawkins de RMC Sport manifestó que el futbolista de 35 años tenía un pie afuera del Parque de los Príncipes de cara a la próxima temporada. Su vínculo finaliza esta temporada, pero cuenta con la opción de renovación en su contrato. “Salvo que la situación cambie, el argentino se marchará de París. PSG se separará de Lionel Messi”, sentenció.

“De manera más general, en el PSG se cuestiona la inversión del jugador. Por no hablar de que separarse de él reduciría la nómina, lo que no es para nada un detalle para el PSG. Si Doha no patea el tablero decidiendo priorizar la prórroga de Lionel Messi, el futuro del argentino no se escribirá en París. Y aún en esa hipótesis que muchos no quieren imaginar en el club, no es seguro que el argentino diga que sí”, profundizó Hawkins. Además, afirmó que había un acuerdo “con respecto al salario del jugador” después de la conquista mundialista en Qatar, pero nunca se concretó la firma en su regreso a París y “los lazos entre las dos partes se han vuelto tensos” por la diferencia.

Cuando Messi viajó en noviembre a Qatar para participar de la Copa Mundial de la FIFA, en la entidad parisina confiaban en que había grandes posibilidades de que se extienda el contrato de La Pulga. La situación era simple porque su vínculo se iba a vencer en junio pero ambas partes veían de forma positiva la opción de activar la cláusula de estirarlo por un año más, solamente tenían que ponerse de acuerdo.

El citado medio afirma que, después de la conquista del trofeo en el país árabe, la dirección deportiva del PSG y Leo Messi habían llegado a un “acuerdo con respecto al salario del jugador”, muy similar al que gana actualmente. Pero a su regreso a París tras celebrar con los hinchas argentinos, nunca se concretó la firma y “los lazos entre las dos partes se han vuelto tensos”.

Noticia en desarrollo...