Un diario francés se burló de Lionel Messi y causó indignación entre los fanáticos

La caricatura sobre Lionel Messi en Francia

El tiempo de Lionel Messi en el PSG parece estar extinguiéndose. Los 29 goles y 31 asistencias en 66 partidos no fueron suficientes para ganarse al público que, casi una herejía futbolística, reprobó al astro en la previa de la derrota ante el Olympique de Lyon el último domingo. Todo indica que, más allá que la institución le hizo una oferta formal para continuar otro año en la plantilla, el delantero, de 35 años, está ante sus últimos encuentros con la casaca del conjunto galo. El título en la Ligue 1 (el elenco dirigido por Christophe Galtier lidera el certamen con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores) podría representar un digno telón de despedida.

En el medio, los medios franceses, que siempre pusieron al local Kylian Mbappé un escalón por encima suyo y no dudaron en calificarlo con notas bajas (3 le pusieron los dos más importantes en el último tropiezo), lo sostienen en el ojo de la tormenta mientras arrecian las versiones de un cambio radical en el plantel. En esta oportunidad, fue L’Equipe (la misma editorial de la revista France Football, que entrega el Balón de Oro, galardón que la Pulga ganó ¡7 veces!) el que se burló del argentino a través de una caricatura.

La viñeta humorística, firmada por el artista Soulcié, muestra a un Lionel Andrés frustrado, con agujeros en sus brazos y en sus piernas, un sol a modo de corona, y un Mbappé, con los brazos en jarra, observándolo enojado. “Messi, divinizado en Argentina, está de vuelta en el PSG”, reza como título. Y le adjudican la frase “ups, otro balón perdido”, en alusión a las 26 pérdidas que tuvo en el último duelo. No hay alusión a la asistencia de taco que le brindó a Kiki, aquí exonerado, que el atacante falló cuando el duelo estaba 0-0.

La caricatura de la polémica, traducida por El Chiringuito

La caricatura quedó bajo la lupa en el afamado programa español El Chiringuito. “¡Qué fuerte!”, introdujo el conductor Josep Pedrerol. “No me hace mucha gracia, se supone que es algo para que me ría. El que más arriesga, más pierde. Debe haber partidos que ganó en el Mundial en los que ha tenido las mismas pérdidas”, lo defendió uno de los panelistas.

He ahí uno de los contrastes más potentes: la catarata de cuestionamientos a Messi post eliminación del PSG de la Champions League a manos del Bayern Múnich llegan en una muy buena temporada del astro, en la que además se quedó con la Copa del Mundo en Qatar (en la que anotó siete conquistas) y alzó el premio The Best de la FIFA a mejor jugador del 2022.

El contragolpe de los fanáticos de Messi en las redes

Los fanáticos de Messi en las redes sociales no tardaron en expresar su indignación ante la broma. “Salí de ahí, Leo”, escribió un seguidor. “El cordón de la bota de Messi tiene más historia que todo el PSG y medio París”, atacó otro. “Y Messi preocupado jaja”, replicó un tercero. “El PSG es tan pobre y minúsculo que solo tiene dinero”, fue otra de las reflexiones que ganaron el mundo virtual.

Más allá de la burla de L’Equipe, hasta figuras del fútbol francés, campeones del mundo con la camiseta gala, hibieron público su fastidio por los silbidos y expresiones que le bajan el precio a un jugador que es considerado el mejor de la historia de la disciplina.

“Es vergonzoso escuchar los silbidos de los hinchas. Los silbidos no ayudan. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, ¿vale?”, dijo Thierry Henry. “En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los compañeros. Podrían morir por él. Cuando Messi siente eso, no se lo puede enfrentar. En París es diferente”, añadió.

El golpe sobre la mesa de Emmanuel Petit fue todavía más estridente. “Es un insulto al fútbol. ¡Que se vaya de este club! Este club no es un club de fútbol. Es un club de pre-retiro, incluso para jugadores de 20 años. Ningún jugador ha progresado desde que llegó al PSG. ¿Es culpa de Messi?”, golpeó el ex volante.

La caricatura no hace más que enturbiar el clima entre el PSG y Messi, una relación a la que parece que sólo le queda un puñado de partidos. El primero, este sábado ante el Niza, en condición de visitante.

