Boca Juniors entre el interinato de Herrón, el “operativo desgaste” de Riquelme y la sorpresa de Almirón

Boca, a punto de anunciar a su próximo entrenador

A diez días de la salida de Hugo Ibarra, Boca Juniors todavía no oficializó a su reemplazante. Parte del Consejo de Fútbol viajó con el plantel al que comandará Mariano Herrón en la primera excursión por Copa Libertadores (esta noche frente a Monagas en Maturín) y la otra mitad se quedó en Buenos Aires para buscar cerrar el acuerdo con el nuevo DT. Hay dos nombres que convulsionaron al Mundo Xeneize en las últimas horas: a Diego Martínez, que ya tenía arrastre, se sumó el de Jorge Almirón.

Carlos Fernando Navarro Montoya encendió las redes sociales boquenses con un par de tuits que dejaron pensando a todos los fanáticos: “En cuestión de horas, Boca Juniors anunciará a su nuevo entrenador y cuerpo técnico”, fue lo que escribió ayer al mediodía, durante el inicio del programa F90 del que suele formar parte como panelista. En diálogo a través de videollamada con Sebastián Vignolo, el Mono aportó algunas pistas y precisiones sobre la elección del nuevo entrenador.

Los tips tachados fueron: 1) que no era un “nombre top” como el del Tata Martino, quien rechazó la propuesta la semana pasada y era la principal carta de la directiva; 2) que se encuentra en Argentina; y 3) que sus equipos muestran ribetes del estilo de juego que más le gusta a Juan Román Riquelme. El ex arquero de Boca, muy cercano al Consejo de Fútbol y compañero de varios de sus integrantes en el equipo Senior del club, aseguró que el técnico sería presentado hoy jueves, mañana viernes o incluso en las horas posteriores a su tuit ayer.

El teléfono de Román arde y su línea telefónica está direccionada hacia Victoria (Foto NA: JUAN VARGAS)

En paralelo, algunos cronistas de Boca que se habían dirigido al aeropuerto de Ezeiza para cubrir el embarque del contingente azul y oro hacia Venezuela se encontraron con una sorpresa que generó suspicacias: Jorge Almirón, un entrenador que siempre fue ponderado por Riquelme, arribó al país proveniente de México. El periodista Lucas Tanno fotografió al ex estratega de Lanús e Independiente con sus valijas y se topó con su hermética postura respecto a su futuro profesional.

Así las cosas, un apellido que no había irrumpido en la danza de nombres por la Ribera se metió de lleno en la carrera por la sucesión del banquillo. En apenas pocas horas, desde el entorno del técnico de 51 años que tuvo su última experiencia en Elche de España afirmaron que no hubo contactos desde Boca para hacerse con sus servicios. Además se supo que su viaje a Argentina había sido programado con bastante antelación por lo que no necesariamente estaba relacionado de forma directa con su posible asunción en el Xeneize.

El Mono Navarro Montoya, pasada la medianoche de ayer, sembró más suspenso a la realidad: “Tic, tac, tic, tac... Shhhhh, silencio, en Boca hay gente trabajando... Tic,tac,tic, tac, tic,tac... Buenas noches. El fútbol une”. Según pudo averiguar Infobae, el teléfono de Riquelme arde. Román lleva adelante un “operativo desgaste” con miembros importantes de la directiva de Tigre para conseguir la liberación de Diego Martínez en los próximos días. No hay que soslayar la estrecha relación que el vicepresidente de Boca mantiene con Sergio Massa, hombre muy identificado con el Matador y que puede resultar la llave para que los equipos lleguen a un buen pacto.

¿Será Diego Martínez el nuevo entrenador de Boca Juniors?(@fotobaires.arg)

¿Será que la directiva tigrense se fue resignando a perder a su entrenador? ¿Habrán dado el brazo a torcer siempre y cuando Boca esperara a que el Matador encontrara un potencial sustituto para calzarse el buzo de DT? ¿Se negoció que la rescisión del contrato del técnico que pasó por las inferiores xeneizes se gestara luego de un partido tan importante como lo es el de esta noche ante San Pablo por Copa Sudamericana? Los interrogantes estarán despejados, como muy tarde, entre la medianoche de hoy y las primeras horas de mañana.

Boca (Riquelme) se movió con absoluto sigilio por el respeto que existe entre ambas instituciones y porque entienden que para los dirigentes de Tigre es delicado el asunto. Martínez, después del último triunfo de su equipo ante Lanús el sábado pasado por la Liga Profesional, realizó una declaración que en el Xeneize fue interpretada como una aprobación para que vayan en busca de él: “Que un grande como Boca se fije en mí y mi cuerpo técnico es un orgullo. Si llegara una oferta, nos sentaremos con el club para ver qué es lo mejor para ambos”.

El ex volante zurdo que además de en el fútbol de ascenso militó en Guatemala, Grecia y pasó por Deportivo Pereira de Colombia (rival de Boca en la fase de grupos de la Libertadores) bien pudo haber evadido el cuestionamiento sobre su posible llegada a Boca, pero se prestó al coqueteo. Parece que la insistencia de Riquelme esta vez surtirá efecto y en la Bombonera habrá nuevo DT muy pronto.

