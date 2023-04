Navarro Montoya anunció que Boca Juniors está por confirmar a su nuevo DT y dio pistas del elegido

Mono Navarro Montoya Tira Pistas Sobre El Dt De Boca

Carlos Fernando Navarro Montoya detonó la bomba en horas del mediodía. Frente a la incertidumbre plantada en el Mundo Boca por el nuevo entrenador, el ex arquero publicó un tuit que generó mucho debate en las redes: “En cuestión de horas, Boca Juniors anunciará a su nuevo entrenador y cuerpo técnico”. El Mono, cercano al Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme y panelista en el programa de Sebastián Vignolo, fue contactado al aire por una videollamada cuando estaba a punto de irse a entrenar.

En el programa F90, el conductor y Oscar Ruggeri le preguntaron quién era el sustituto de Hugo Ibarra: “Vos sabés el nombre”, le respondió Navarro Montoya al Pollo. E insistió: “Yo sé que en horas van a anunciar al nuevo técnico de Boca”. “Él ya lo sabe”, retrucó Ruggeri, antes de que el periodista le preguntara al Mono si el elegido era Diego Martínez, DT de Tigre. “No, el nombre no te lo puedo dar, yo no lo sé”.

Frente a la insistencia de sus compañeros de show, el ex guardameta que suele concurrir a las citas del equipo Senior de Boca, aclaró que el nuevo técnico “está en el país” y que conoce el Mundo Boca “como todo el mundo”. Al margen del estratega del Matador, que mañana enfrentará a San Pablo por la Copa Sudamericana, surgió el nombre de Jorge Almirón, quien casualmente -o no- hoy arribó al aeropuerto de Ezeiza.

“¿Tiene experiencia?”, le preguntó Ruggeri a Navarro Montoya, quien respondió con sorna: “Cabezón, el nombre del entrenador lo tienen ustedes ahí adentro del huevo de Pascua. No lo puedo decir. Sé que muchos de ustedes ya lo saben, en las próximas horas se va a anunciar”.

Y añadió: “Lo único que puedo decir es que no es de los técnicos top como Martino al que quisieron ir a buscar con mucha inteligencia y estuvo muy bien hecho por el Consejo de Fútbol. Ni tampoco otros nombres que hemos dicho en el programa y son número 1. No. ¿Si me gusta? No sé, Cabezón”.

Navarro Montoya adelantó que el Consejo presentaría al nuevo técnico “mañana, pasado o hasta hoy mismo” y que no está entre los que ellos habían intentado contratar en un principio. Cuando le consultaron al Mono si al próximo DT de Boca le gusta salir jugando por abajo (tal como suelen hacerlo los conjuntos de Almirón), contestó: “Es lo que le gusta a Román”.

Esta mañana, el plantel de Boca embarcó rumbo a Maturín de cara al duelo que afrontará mañana ante Monagas por la Fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores. Mariano Herrón será nuevamente el interino (como en la victoria contra Barracas Central por la Liga Profesional el sábado pasado), pero existen posibilidades de que ante Colón de Santa Fe el próximo domingo se haga cargo el futuro DT. El Consejo de Fútbol y cuerpo técnico tendrán que ajustar detalles para determinar si el tiempo desde el retorno de Venezuela hasta el siguiente compromiso es suficiente para la presentación y horas de trabajo.

El presidente Jorge Ameal viajó con el contingente azul y oro junto a Mauricio Serna y el Patrón Bermúdez, representantes del Consejo. Juan Román Riquelme se quedó en Buenos Aires junto a Raúl Cascini y el Chelo Delgado (estos últimos dos arrastran una suspensión de la Conmebol y no pueden asistir a los partidos de Copa) con la misión de cerrar al nuevo DT. Ayer sonó el nombre de Luis Zubeldía, actualmente en Liga de Quito, pero no irían por él en este momento. El otro ex futbolista que apareció en el radar fue Fernando Redondo, aunque esa posibilidad se descartó casi de inmediato por el mismo medio que había aportado la información.

