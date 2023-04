La filosa indirecta de Piqué contra Shakira: “¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?”

La fuerte crítica de Gerard Piqué contra el beef de Shakira

Otro capítulo de la separación entre Shakira y Gerard Piqué estalló en España. Los idas y vueltas entre ambos no tienen fin y cuando parece haber tranquilidad entre ambos estallan las indirectas y posteos filosos. El ex futbolista atacó a la colombiana por su beef la Session 53 junto a Bizarrap en el que se refiere de forma indirecta a él y a su actual pareja, Clara Chía Martí, que también fue apuntada por la artista cafetera en un polémico posteo de Twitter.

Te puede interesar: El incómodo momento que vivió Gerard Piqué con una fanática de Shakira

La leyenda del Barcelona apunta que mucha gente en su país no soporta ver bien a otro en cualquier ámbito de la vida. Se exitoso en lo profesional o muy feliz en el ámbito personal, como se lo ve al ex defensor campeón mundial en Sudáfrica 2010. Tenía ganas de hablar y una respuesta duró cinco minutos en los cuales descargó toda su bronca.

Fue en una entrevista en vivo por el canal de Twitch de Jijantes FC, uno de los equipos de la Kings League, el campeonato de fútbol siete que organizó Pique y cuyos equipos pertenecen a streamers, influencers y ex colegas del propio Piqué, como el Kun Agüero e Iker Casillas.

El comentario de Gerard Piqué sobre la envidia que habría sido un dardo para Shakira

El entrevistador, Gerard Romero, le planteó el tema sobre los ataques que recibe la gente que le va bien y Piqué respondió: “Es el ABC de este país. La envidia es lo que reina en este país y tu tienes que estar por encima de esto. Tu no puedes controlar lo que la gente haga, sí lo que tu hagas. Tu lo que puedes hacer es vivir tu vida. Y es tan sencillo que tu lo puedes vivir en todos los ámbitos de la vida”.

Te puede interesar: Shakira y Piqué facturan: las millonarias sumas que reciben los dos tras su separación

Luego citó dos ejemplos de celebridades españolas que fueron noticias por temas de su vida personal en los últimos días: “Fíjate todos los jaleos que ha habido sobre todo en el tema del corazón. El tema de Risto Mejide (publicista que posó por primera vez con su nueva novia), que se enamoró de una persona. De Ana Obregón (presentadora que fue noticia por una supuesta maternidad a los 68 años)”.

“Vamos por un camino, a nivel sociedad, que es horrible, metemos una presión a la gente. No sabés la de niños y niñas que lo pasan mal, que necesitan la aprobación del entorno. Estoy muy decepcionado con la sociedad”, sentenció y luego propuso su solución: “Intento vivir mi vida, estoy en un momento muy feliz e intento pasar los máximos momentos con la gente de mi entorno que me quiere y eso es impagable”.

Aunque lo más lo fuerte llegó cuando se refirió al beef de Shakira en su tema “Session 53″ en el que le lanza indirectas a Piqué y a su nueva novia, Clara Chía Martí. Además, el pasado miércoles la artista cafetera publicó un sugestivo tuit en el que puso “Chiaroscuro”, con una selfie suya con rostro serio. Según el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española, “el beef es una palabra solo se usaba en el mundo de hip hop o trap. En la actualidad su uso se ha extendido al habla cotidiana y alude a las indirectas que se dan entre dos o más individuos, también se la utiliza cuando la pelea es física”.

Te puede interesar: A Shakira le llegó la hora: se mudaría en los próximos días con sus hijos a Miami

“Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, fue el contundente mensaje de Piqué.

La última bronca del español con la colombiana es porque ella acaba de mudarse a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes en diez días comenzarán las clases allí. Pero, pese a los 7 mil kilómetros de distancia entre la ciudad costera estadounidense y Barcelona, lo que más le molestó a Piqué es que se habría enterado del cambio escolar de los pequeños por medios de las autoridades de entidad educativa catalana donde cursaban los niños.

Seguir leyendo: