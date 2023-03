Profundo dolor en San Lorenzo por la muerte de Cristian Gómez, director técnico de las Inferiores

Gómez ostentaba un destacado currículum

“Es un día en San Lorenzo de profundo dolor por el fallecimiento de Cristian Gómez, entrenador de la Cuarta División. Excelente formador, tenía 52 años y era muy querido en el club. En este duro momento, abrazamos a sus familiares y amigos”, publicó el Ciclón en su cuenta de Twitter, confirmando una difícil noticia para los fanáticos y trabajadores de la institución.

El orientador había regresado en 2022 al Bajo Flores de la mano del coordinador Fernando Berón, aunque ya había pasado por sus instalaciones con las categorías más pequeñas en una anterior gestión (2001-2008). En su currículum también ostentaba pasos por Boca Juniors, Argentinos, Vélez e Independiente, en donde también compartió tareas con Berón.

El Rojo también compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristian Gómez, quien fuera formador de nuestras Juveniles y bien recordado por los chicos y compañeros del Club. Enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos en este difícil momento”, rezó el texto.

El mensaje de San Lorenzo

“En este segundo ciclo, se desempeñó como Co-Coordinador de los juveniles y además trabajó como entrenador de la Cuarta División, con los chicos de las categorías 2001, 2002 y 2003. Además, en abril del año pasado, durante el último interinato de Fernando Berón como entrenador de la Primera División, Cristian lo acompañó como ayudante de campo”, resaltó San Lorenzo sus últimas funciones. En su anterior etapa, entre otros jugadores que acompañó y ayudó a moldear, se encuentra Walter Kannemann, campeón de América 2014 y con pasado en la selección argentina.

Si bien la institución no puntualizó las causas del deceso, en la semblanza que ofreció en su sitio oficial habló de una lucha contra una “cruel enfermedad”. Desde hace unas semanas se hallaba relevado de sus funciones para que se enfocara en su salud. “Peleó, luchó, resistió. Hasta que no pudo más. Y se fue. ¡En Boedo no te olvidaremos! ¡Gracias por tu compromiso! ¡Hasta siempre, Cristian!”, lo despidió el Ciclón.

Edgardo Acuña, quien lo venía acompañando en sus tareas y lo cubrió en el trance más duro de su enfermedad, desempeñará sus funciones.

El recuerdo de Independiente

