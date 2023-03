La explicación del Kun Agüero tras sufrir una arritmia en vivo y la decisión que tomaron con Ibai en pleno stream

El Kun Agüero sufrió una arritmia en vivo mientras compartía una transmisión con Ibai

Sergio Agüero fue noticia durante las últimas horas tras protagonizar un stream con Ibai Llanos durante la madrugada española. Debieron terminar repentinamente el vivo luego que el ex delantero sufriera una “pequeña arritmia” que lo obligó a enviarle la información que generó el chip a su cardiólogo, tomar una pastilla y luego detener el vivo para cenar.

La escena generó preocupación entre los miles de seguidores que estaban prendidos a esa transmisión que ya llevaba más de dos horas desde el canal del Kun. En el medio de algunas bromas, el ex futbolista se tomó el pecho y quedó en silencio durante algunos segundos para intentar comprender qué le estaba pasando a nivel cardíaco. “Creo que me agarró una mini arritmia”, le dijo a su compañero. “¿Quieres que vayamos al médico?”, le planteó con cierta preocupación.

La primera determinación que tomó el argentino de 34 años fue la de enviar la información que genera el chip, un monitor implantable de eventos cardíacos que capta los datos minuto a minuto y permite a los especialistas tener un mejor diagnóstico de la arritmia. “Mandaría la señal para ver, porque capaz que es un pensamiento mío. Se lo voy a mandar, pones aceleración del ritmo cardíaco...”, le mostró a Ibai los pasos a seguir en la app del celular mientras intentaba tranquilizar a la gente que los acompañaba. Visiblemente preocupado, su colega en la King’s League volvió a preguntarle si quería ir a un médico.

“No, no pasa nada, ahora me va a decir. Puede ser que de tanto pensar se me aceleró un poco y se me bajó. No lo sé”, aclaró el Kun. “¿Viste que me quedé medio raro?”, siguió. El clima entre los protagonistas del stream se tensó, por la preocupación especialmente en el español por el evento que acababan de vivir.

“¿Cuándo te llega eso?”, le preguntó al Kun. “Se lo mando y se fija rápido en su computadora...”, le explicó Agüero el funcionamiento. “¿Pero tu crees que está trabajando?”, insistió Ibai, teniendo en cuenta que en España eran ya cerca de las 12 de la noche. “No, pero tiene la computadora en su casa, para eso tiene el chip. Son tres minutos”, le aclaró el ex futbolista que debió abandonar la práctica deportiva a raíz de un problema cardiológico que puso en riesgo su vida en pleno partido del Barcelona.

El atacante surgido de Independiente continuó explicando que ya había sufrido una arritmia “sin importancia” que no tuvo equivalencias con la que sufrió en aquel juego ante Alavés por la Liga de España que decantó en una hospitalización y luego en el retiro del fútbol. “Me doy cuenta si es fuerte, esta fue media rara”, especificó. “Para mí el corazón está hecho mierda, para mí me tienen que abrir, sacar, ver el corazón y tirarle agua, que lo limpien”, bromeó para intentar cortar el clima de preocupación de su compañero.

El envío de la información a su médico se demoró por problemas con la señal de Internet en el estudio de Ibai y, para colmo, por la falta de batería en el teléfono móvil del argentino. Un seguidor pidió que Llanos lo lleve al médico y Agüero aclaró que estaba “bien”, pero igual planteó: “¿Y si estoy raro?”. La preocupación se daba porque no le llegaban los mensajes al cardiólogo que monitorea los informes que genera el chip que tiene implantado el Kun.

Agüero aclaró cómo es el procedimiento para estos casos: “Le tiene que llegar la señal, se pone en verde y todavía no llegó. Igual le mandé mensaje, fijate si contestó. No está apagado el teléfono”. En Argentina, explicaron, eran alrededor de las 9 de la noche del miércoles en el momento que sucedió este hecho. Nervioso, fue el propio Ibai el que intercedió y le mandó un texto al médico para intentar tener mayor exactitud sobre lo sucedido. Finalmente, la información le llegó al especialista y debían esperar el análisis de él para saber con precisión qué le había ocurrido.

“¡Estoy bien! Por cierto, ¿tenés agua ahí? Porque me tengo que tomar esta pastilla. Creo que es la pastilla eh, la voy a tomar después de comer por las dudas. Porque algo tengo que comer”, planteó Agüero. “Capaz es porque no comí, pudo haber sido, pero estoy bien, ¿no?”, reflexionó el goleador histórico del Manchester City antes que su compañero de transmisión decida agilizar el final del evento: “Sí, vamos a comer... Es tarde, es tarde”.

Un cuarto de hora después de que Agüero haya sufrido ese evento cardíaco decidieron terminar con el vivo y el Kun aclaró que Ibai iba a contar en su siguiente stream cómo estaba de salud con la intención de llevar tranquilidad a sus seguidores: “Ibai mañana le comentás qué me dijo el médico. Nos vemos, no sé cuándo hago stream de nuevo porque no tengo computadora”.

“Bueno gente, nos vamos despidiendo. Yo creo que gente me parece que es del hambre que tengo porque no comí nada”, cerró el ex delantero mientras su compañero insistía por culminar con el vivo. “Mañana o pasado cuando Ibai haga stream les comentará qué me dijo el médico. Me puede decir ahora igual qué es lo que vio, pero fue rara la situación. Pero no fue suerte, fue suave, creo que habrá llegado a 115 o 120”, reconoció.

El hecho generó rápidamente preocupación teniendo en cuenta el antecedente de salud que marginó a Agüero de la práctica deportiva. El ex delantero, hasta el momento, no volvió a hablar del tema en sus redes sociales y tampoco su compañero Ibai, quien de todos modos durante las últimas horas realizó una storie hablando de temas laborales ya sin la preocupación que lo dominó durante la noche del miércoles.

