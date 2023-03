El plan de emergencia de Argentina y los interrogantes que deberá resolver si se convierte en sede del Mundial Sub 20

Javier Mascherano había dejado su cargo tras quedar afuera del Mundial Sub 20 en el Sudamericano: ¿dará marcha atrás?

Los circuitos se conectaron y los teléfonos comenzaron a sonar sin cesar. Todo se precipitó en un puñados de horas. Los rumores de la caída de Indonesia como sede ya sonaban con fuerza desde el fin de semana, pero recién el miércoles FIFA hizo oficial el tema y aceleró la situación. El Mundial Sub 20, por segunda vez en la historia, puede jugarse en territorio argentino. Pero esta vez en un contexto de emergencia...

Las cúpulas de la AFA en Ecuador (por el Sudamericano Sub 17), Paraguay (por la reunión Conmebol) y Argentina pusieron en marcha sus mecanismos para brindar soluciones para un torneo que se iniciará en 51 días, pero también están en alerta los teléfonos de cada gobernación del país con posibilidades de albergar alguna sede. Lo primero que deberá conocerse son las ciudades que recibirán el campeonato: Indonesia ofrecía seis estadios divididos en las islas de Bali, Sumatra y Java. ¿Argentina también tendrá seis sedes?

Oficialmente, todavía no hay confirmaciones sobre los sitios elegidos para repartir los 52 partidos del certamen pero los primeros rumores hicieron picar en punta al Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Malvinas Argentinas de Mendoza, aunque desde esas provincias todavía no recibieron ningún llamado oficial para avanzar en el procedimiento, según pudo saber Infobae en contacto con fuentes oficiales de cada lugar. También se instalaron mediáticamente las posibilidades del Estadio Mas Monumental en Ciudad de Buenos Aires y del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Todos estos recintos entran en la lógica por sus condiciones para las exigencias habituales de Conmebol.

Cada provincia también abrió sus brazos a ser sede llegado el caso, aunque primero deben conocer al detalle las reglamentaciones FIFA para un Mundial Sub 20 y ahí entender si están verdaderamente aptas. Las respuestas se repiten: hasta que no haya una confirmación oficial no habrá certezas. Por ejemplo, el Estadio Bicentenario de San Juan, sede del Sudamericano Sub 15 del 2017, también podría convertirse en una plaza apetecible tras recibir el último Argentina-Brasil en el país, pero al tener una capacidad para poco más de 25 mil personas no está claro si podría ingresar en la discusión. A priori, no sería un problema si se tiene en cuenta que Indonesia tenía como sedes varias canchas de entre 20 mil y 30 mil espectadores. Algunos se animan a avanzar con que San Juan y Santiago son número puesto para recibir el torneo, aunque recién la próxima semana habrá una reunión para definir las sedes.

Sólo hubo dos eventos de estas características en el país con el Mundial de 1978 de mayores y la Copa del Mundo Sub 20 del 2001. Hace dos décadas, hubo seis sedes: Córdoba, Mendoza, Buenos Aires (Estadio José Amalfitani), Rosario (Estadio Marcelo Bielsa), Salta (Estadio Padre Martearena) y Mar del Plata (José María Minella).

Tampoco será un tema menor el calendario, ya que el Mundial será del 20 de mayo al 11 de junio. Durante ese tiempo habrá triple competencia activa en el país: Liga Profesional, Copa Libertadores o Sudamericana –según sea el caso de cada club– y Copa Argentina. Esto sin contabilizar los torneos del Ascenso. Conmebol apoya el torneo y las fechas de los certámenes nacionales para esas semanas todavía no se definieron, por lo cual no habría problema en acomodar las grillas.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino con la solicitud de Argentina para ser candidata del Mundial Sub 20 (Foto: AP/Jorge Saenz)

Por ahora, el mensaje se repite en cada fuente de AFA o gubernamental ante la consulta del tema: “Primero esperemos que se confirme el Mundial en el país y después ya trabajaremos con celeridad para resolver todo el tema de organización”. Pero las piezas están alineadas al punto que el Ministro de Deportes Matías Lammens habló durante esta mañana con Tapia para reiterarle el apoyo de su cartera ante la posibilidad de traer este evento.

Mientras tanto, el proceso avanza. Gianni Infantino confirmó que Claudio Tapia le presentó la candidatura oficial avalado también por los estamentos del gobierno nacional, dejando en claro que las partes están encolumnadas en traer el evento al país. El trámite burocrático en FIFA se deberá resolver “en los próximos días” y la expectativa es que la sede se confirme rápidamente si lo presentado tiene el visto bueno. “Tiene una candidatura muy fuerte”, aclaró el presidente del ente que regula el fútbol mundial.

Una vez que se haga oficial el desembarco del torneo juvenil en el país, habrá que esperar para entender cuándo se realizará el sorteo de los seis grupos que albergarán a los 24 países. Debía celebrarse este viernes 31 en Bali, pero ante la caída de la sede deberá ser reprogramado por FIFA. Argentina, si finalmente es elegida como anfitrión, ocupará la posición A1 que la pondrá como protagonista del partido inaugural.

No caben dudas de que el otro gran interrogante que tendrá que resolver la dirigencia de AFA con premura es la del entrenador. Javier Mascherano, tras quedar afuera de este Mundial en la fase de grupos del Sudamericano Sub 20, había avisado que no continuaría al mando del plantel más allá de los llamados de Lionel Scaloni y el propio Tapia para intentar revertir esa decisión. Nunca se informó oficialmente de su salida, aunque era una obviedad al punto tal que el propio DT de la mayor tocó el tema en una conferencia de prensa.

Como no había un torneo en el horizonte inmediato, los encargados de resolver el tema decidieron tomarse un tiempo para elegir un sucesor y ni siquiera había comenzado una danza formal de apellidos para ese lugar. El Mundial trastocó los planes: el apellido del Jefecito sigue flotando en el aire, a pesar de que desde su entorno sostienen la postura de que no daría marcha atrás cada vez con menos ahínco. Nadie se anima a desestimar el poder de los llamados seductores para que revea su decisión. “Ojalá se lo pueda convencer”, reconoció a este medio alguien con conocimiento del tema.

Si Masche finalmente continúa con su postura inflexible, hay un nombre que seduce a la lógica de propios y ajenos: Pablo Aimar. El Payito no viajó a Ecuador para dirigir el Sudamericano Sub 17 y le dejó su lugar a Diego Placente para estar con el cuerpo técnico de la mayor durante los últimos dos amistosos. Es decir, está disponible y conoce a la perfección el plantel Sub 20.

Desde AFA todavía buscan convencer a Mascherano para que continúe

El que finalmente termine al mando del plantel tendrá una ventaja sustancial con respecto al Sudamericano Sub 20 que vio a Argentina afuera de los clasificados por la vía deportiva: podrá contar con todas las promesas disponibles. Por entonces, sólo llegó Nicolás Paz (Real Madrid) como una de las estrellas en ascenso del exterior y se sumó a apellidos que recién habían emigrado como Máximo Perrone (Manchester City) y Facundo Buonanotte (Brighton).

Ahora el panorama será diferente a nivel reglamentario: Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Valentín Carboni (Inter), Tiago Geralnik (Villarreal) y Matías Soulé (Juventus) deberán ser cedidos por sus respectivos clubes si el técnico de turno los llamada para la Copa del Mundo.

Alejandro Garnacho, uno de los que podría jugar el Mundial Sub 20 junto con Luka Romero, Valentín Carboni y Nico Paz, entre otros

