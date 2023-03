Tras victoria de David Benavidez, revive discusión sobre pelea contra el “Canelo” Álvarez

El Canelo Álvarez suma más de cinco años sin enfrentar a boxeadores mexicanos (Cortesía TV AZTECA / JAIR RAMÍREZ)

Tras la victoria del boxeados México-Americano, David Benavidez, contra el pugilista estadounidense el pasado fin de semana, revivió la discusión sobre una posible pelea contra Saúl “El Canelo” Álvarez, el mejor libra por libra de la actualidad.

El pasado sábado 25 de marzo, Benavidez venció a Caleb Plant tras 12 asaltos y por decisión unánime, reteniendo así el título supermediano interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Desde hace mucho tiempo, el boxeados oriundo de Arizona ha pedido que el “Canelo” Álvarez le dé una oportunidad para pelear contra él, sin embargo, en repetidas ocasiones el tapatío ha rechazado su petición.

“Tengo mucho respeto por Canelo, pero él debe darme la oportunidad ahora, es lo que todos quieren ver, yo contra Canelo, hagamos que suceda en septiembre” fueron las palabras de Benavidez.

Canelo Álvarez y su negativa a pelear con David Benavidez

El mejor boxeador libra por libra del mundo en la actualidad, Saúl “Canelo” Álvarez, ha rechazado peleas contra mexicanos en los últimos años a pesar de haberse enfrentado a grandes oponentes como Floyd Mayweather, Miguel Ángel Cotto y Gennady Golovkin.

Aunque ha habido peleas notables entre mexicanos en la historia del boxeo, como la trilogía entre Erik ‘Terrible’ Morales y Marco Antonio Barrera, el boxeador tapatío ha rehuido a sus compatriotas.

“Canelo” Álvarez he tenido una trayectoria notable en el boxeo profesional, pero solo tres de esas peleas, han sido contra oponentes mexicanos: Julio César Chávez en 2017, Alfredo Ángulo en 2014 y Alfonso Gómez en 2011.

El Canelo Álvarez ha rechazado los retos de Benavidez (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentó a varios boxeadores mexicanos al comienzo de su carrera profesional, incluidos Francisco Villanueva, Abraham González, Miguel Vázquez, Pedro López y Jorge Juárez. Sin embargo, no ha subido al ring con un compatriota desde su pelea con Julio César Chávez en 2015.

Distintos peleadores, críticos y el mismo público fanáticos del deporte se ha preguntado por qué Canelo no pelea con mexicanos, a lo que esté en algún momento respondió: “Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada” dijo Canelo en entrevista para World Boxing News. “Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”.

Además, agregó, “represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial, pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría”

El boxeador sabe que esta sería una pelea que todos quisieran ver, aunque tanto Canelo como promotor han dicho que no se encuentra en sus planes realizar el encuentro, ya que se encuentran enfrascados con otros planes:

Canelo Álvarez se enfrentará contra John Ryder (cortesía TV AZTECA / JAIR RAMÍREZ)

“Eso ha estado sucediendo toda mi vida, cuando vencí a un peleador, piden a otro y cuando lo vencí, piden a otro más. Así es como es. Tengo mis objetivos este año y después de eso, veremos qué pasa. La gente siempre habla, la verdad es que no entiendo por qué hay tanto odio hacia mí por parte de ese hombre (Benavidez), pero al final del día, déjalo con su odio. No es mi problema que no tengan nada más de qué hablar” fue la respuesta de Canelo ante la provocación de David.

Muchas personas tenían diferentes predicciones sobre quién prevalecería en ese combate, pero según el ex campeón de peso pesado Deontay Wider, Benavidez triunfaría. Aunque es poco probable que Canelo y Benavidez se enfrenten, algunos ya creen que David ganaría una pelea.

“Va a ser una pelea difícil para Canelo. Voy con Benavidez, es demasiado grande para Canelo, es muy duro, poderoso y le gusta ir al frente”, comentó en entrevista para AKHI TV.

¿Qué opinan otros boxeadores de la decisión de Canelo?

Andy Ruiz, colega y excompañero suyo, sugirió en rueda de prensa que quizás el ‘Canelo’ teme perder: “porque un mexicano contra un mexicano es difícil, porque sabemos que los mexicanos no se van a rendir. Así que seguro puedes esperar que será una guerra”.

Andy Ruiz también ha opinado de los argumentos del Canelo (Twitter/@AztecaDeportes)

No obstante, Destroyer asegura que Canelo ha avanzado hasta el punto en que “ni siquiera necesita probar nada” y tiene los recursos financieros para desafiar a “quien quiera”, por lo que “simplemente busca las grandes peleas”.

Además de Benavidez, Jaime Munguía y Gilberto “Zurdo” Ramírez son peleadores que han buscado enfrentarse al tapatío, pero siempre se han quedado con las ganas.

“Siempre ha habido peleas entre mexicanos y son las que la gente más disfruta. Yo quiero pelear con los mejores y los mejores deben pelear con los mejores, eso forma tu legado como peleador, al estar arriba del ring” fue lo que dijo el “Zurdo” Ramírez a ESPN, quien también en repetidas ocasiones ha pedido a Álvarez que se enfrenten a pesar de su negativa de enfrentarse a compatriotas.

Saúl Álvarez, el campeón indiscutido de peso supermediano, todavía está concentrado en su pelea contra John Ryder el 6 de mayo en el Akron Stadium. Además, tiene en la mira su revancha con el ruso Dmitry Bivol, quien lo venció en mayo del año pasado.

Canelo Álvarez actualmente es el mejor boxeador libra por libra (AP Foto/Greg Beacham)

“Lo que Canelo quiere hacer es cobrar su revancha con Bivol después de Ryder. Pero realmente no le importa el que esté enfrente para pelear, también sabe que Benavidez debe ganarse su posición para pelear con él, Canelo está consciente que derrotando a Plant, puede ganarse ese derecho y pedir la pelea” fue lo que dijo Eddie Hearn, presidente de Matchroom Boxing.

Sin embargo, asegura que Benavidez aún posee un curriculum muy pobre para un peleador con las habilidades y técnicas de Saúl Álvarez: “Entiendo que pueda pedir a Canelo después de este combate, pero yo tengo la instrucción de que Saúl y Eddy Reynoso quieren la revancha con Bivol”.

La pelea de Canelo vs. Ryder para este 6 de mayo

Con motivo de la celebración de los dos siglos de la fundación de Perla Tapatía, esta pelea se llevará a cabo en el Estadio Akron, casa de Chivas, en Guadalajara.

No olvidemos que el boxeador de 32 años no competía en México desde noviembre de 2011, cuando derrotó a Kermit Cintrón en la Plaza de Toros de la Ciudad de México para retener su título mundial superwelter. En junio de 2011, participó en su último enfrentamiento en Jalisco.

Saúl "Canelo" Álvarez y John Ryder en la cancha del Estadio Akron, lugar donde se realizará la pelea el 6 de mayo (Jair Ramírez/ cortesía TV Azteca)

Con una serie de peleas que comenzó a fines de 2020 y terminó en noviembre de 2021 con un nocaut sobre Caleb Plant, Saul Álvarez, actualmente, Canelo posee los cuatro cinturones de 168 libras.