Canelo vs. Ryder: precio y dónde comprar boletos para la pelea del 6 de mayo en Guadalajara

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, uno de los mejores boxeadores mexicanos, regresa al cuadrilátero en su natal Jalisco defendiendo el título de peso supermediano y se medirá ante el británico John Ryder.

Esta pelea se llevará a cabo en el Estadio Akron, casa de las Chivas, en Guadalajara, con motivo de la celebración de los dos siglos de la fundación de la Perla Tapatía. Recordemos que el boxeador de 32 años no peleaba en México desde noviembre de 2011, cuando derrotó a Kermit Cintrón en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, defendiendo el campeonato mundial superwelter del Consejo Mundial de Boxeo. Su última pelea en Jalisco fue en junio de 2011.

“Tenía mucha ilusión de venir a pelear a mi tierra”, dijo Canelo Álvarez, quien obtendrá menos ganancias por pelear en su país, a diferencia de sí lo hubiera hecho en Las Vegas, así lo dio a conocer el promotor Eddie Hearn.

Cartel oficial (FOTO: IG @canelo)

“A veces no se trata del dinero”, fue lo que comentó Álvarez en conferencia de prensa en San Diego, “A veces es por el orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder, porque no me importa. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso”.

Canelo se hubiera llevado una cifra por encima de los 10 millones, pero aceptó menos para poder pelear en su tierra “Realmente creo que es grandioso. Saúl tiene mucho dinero, entonces es un factor, aun así es inusual. No he visto muchos boxeadores que se llevarían menos por pelear en casa” dijo Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing.

Sobre la pelea ‘Canelo’ vs. Ryder

Tras recuperarse de cirugía de su mano izquierda, Canelo se prepara para defender sus cinturones, luego del triunfo por decisión unánime ante Gennady Golovkin el pasado septiembre y luego de una derrota en la división de los semipesados contra el ruso Dmitry Bivol.

“Con la lesión, no estaba seguro cuándo iba a volver”, dijo Álvarez sobre su operación, de la cual ya está completamente recuperado. “Retonar al ring y pelear en Jalisco es algo que me pone muy contento”.

Canelo Alvarez sostiene su colección de cinturones de campeón de peso medio frente al retador John Ryder en la conferencia de prensa en San Diego el jueves 15 de marzo del 2023 previo al combate en Guadalajara el 6 de mayo. (AP Foto/Greg Beacham)

Saúl Álvarez tiene en su poder los cuatro cinturones de las 168 libras con una serie de peleas que inicia a finales de 2020 y terminó en noviembre de 2021 tras noquear a Caleb Plant.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs John Ryder

Fecha: 6 de mayo

Lugar Estadio Akron 🏟️ Guadalajara, Jalisco 📍

Boletera: Ticketmaster

Venta General 21 de Marzo - 11:00 AM

Boletos para la Pelea de Canelo, precios y donde comprar

Los boletos para la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder en el Estadio Akron, de Jalisco, que tiene una capacidad de 46 mil personas (12 mil 500 personas en cancha) salieron a la venta este martes 21 de marzo a las 11:00 horas a través de la página de Ticketmaster y en taquillas del estadio.

Estos son los precios y el mapa te lo presentamos a continuación:

Ring side: 50 mil pesos

Ring side 1: 50 mil pesos

Diamante: 45 mil pesos

Platino: 40 mil pesos

Oro Plus: 35 mil pesos

Plata: 25 mil pesos

Bronce: 15 mil pesos

Baja T1 A: 7 mil pesos

Baja T1 B: 6 mil 500 pesos

Baja T1 C: 6 mil pesos

Baja T1 D: 5 mil 500 pesos

Baja T1 E: 5 mil pesos

Baja T1 F: 4 mil 500 pesos

Baja T1 G: 4 mil pesos

Baja T1 H: 3 mil 500 pesos

Baja T1 I: 3 mil pesos

Alta T2 A: 2 mil 500 pesos

Alta T2 B: 2 mil pesos

Alta T2 C: mil 500 pesos

Alta T2 D: 900 pesos

Alta T2 F: 600 pesos

Alta T2 G: 350 pesos

Algunos usuarios en redes sociales reportaron fallas en el sistema Ticketmaster desde que pudieron acceder a la compra de boletos, asimismo, muchas personas acamparon a las afueras del Estadio Akron desde un día antes para poder comprar sus boletos.