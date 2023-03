Murió Gianni Minà, reconocido periodista italiano, amigo íntimo de Diego Maradona y uno de los que mejor lo entendió

Gianni Mina y Diego Armando Maradona (Foto de Stefania D'Alessandro/Getty Images)

El mundo del periodismo está de luto por la muerte de Gianni Minà, histórico periodista italiano y amigo íntimo de Diego Armando Maradona. Nacido en Turín, fue además un reconocido escritor y presentador de televisión. Falleció a pocas semanas de cumplir 85 años (nació el 17 de mayo de 1938).

Te puede interesar: Apenas 6.000 personas, mayoría de visitantes y decepción: los detalles del primer partido en el país de la Selección tras consagrarse en México ‘86

“Gianni Minà nos dejó después de una corta enfermedad cardíaca. Nunca se quedó solo y estuvo rodeado del amor de su familia y amigos más cercanos. Un agradecimiento especial para el Prof. Fioranelli y el personal de la clínica Villa del Rosario que nos dieron la libertad de despedirnos con serenidad”, fue la publicación que apareció este lunes en sus redes sociales.

Gianni inició su carrera periodística en 1959 en el periódico deportivo Tuttosport, donde además fue director entre 1996 y 1998. En 1960 Minà debutó en la Rai como reportero deportivo para los Juegos Olímpicos de Roma. Cinco años después fue su bautismo en el reconocido programa deportivo Sprint, dirigido por Maurizio Barendson. En ese entonces, sus reportajes comenzaron a ser muy reconocidos. Lo mismo sus documentales y largometrajes que marcaron una época en la TV italiana de aquellos tiempos.

En 1981 el Presidente italiano Sandro Pertini le entregó el Premio Saint Vincent como mejor periodista de televisión del año. Entre sus entrevistas más memorables figuran la que le hizo a Fidel Castro en 1987. También al Dalai Lama, Jane Fonda, Franco Battiato, Massimo Troisi y Pino Daniele.

Te puede interesar: La Scaloneta y Borges, sobre el matiz inglés

Con Diego Armando Maradona y Pelé tuvo una relación muy fuerte. Una de sus imágenes que ha recorrido el mundo fue cuando lo retrataron sonriendo en una cena en Roma con Muhammad Ali, Sergio Leone, Robert De Niro y Gabriel García Márquez. Entre sus documentales más reconocidos se encuentran el realizado a la figura del Che Guevara, Rigoberta Menchú, el subcomandante Marcos y el mismísimo Diego Maradona.

Gianni Minà llegó a entablar una gran amistad con Pelusa e incluso viajó a la Argentina para presenciar su casamiento con Claudia Villafañe. El periodista italiano fue muy reconocido por lograr una de las confesiones más profundas de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Además lo acompañó mientras el astro argentino realizaba su rehabilitación en Cuba.

Gianni Mina y Diego Armando Maradona asisten al programa de televisión 'Che Tempo Che Fa' el 20 de octubre de 2013 en Milán, Italia. (Foto de Stefania D'Alessandro/Getty Images)

A lo largo de la carrera y de las innumerables entrevistas al Diez, se puede decir que Minà fue uno de los que mejor entendió al personaje y a la persona que fue Diego.

A lo largo de la carrera y de las innumerables entrevistas al Diez, se puede decir que Minà fue uno de los que mejor entendió al personaje y a la persona que fue Diego. En 2009 el prestigioso diario francés mencionó en su tapa la entrevista inédita que Gianni le realizó a Maradona en mayo de 2005.

En esta entrevista, Pelusa repasó su carrera, incluso un tema sensible como fue su problema con las drogas y sus debilidades. En el artículo que estuvo guardado durante más de dos años, Diego aseguró que nunca pensó en matarse por su adicción. “En muchos momentos de mi vida sentí dolor por mi madre, por mi esposa Claudia y mis hijas. A veces, un diario decía ‘Maradona se quiere matar’. Eso no es verdad. Pienso que quien quiere matarse es un cobarde que no quiere enfrentar la vida. Y yo acepté enfrentar la vida”.

En este sentido, aseguró que Dalma y Gianina fueron el motor de su vida. “He hecho cosas mal, pero todo lo que hice bien lo hice por mis hijas. Nunca pensé en matarme o volverme loco... Salí de mis problemas por el amor de ellas”. Diego confesó que comenzó con las drogas en Barcelona a los 22 años. “¿Porqué lo hiciste, Diego?”, preguntó Minà. Tras una larga pausa, Maradona contestó: “Es una enfermedad que me ha hecho perder mucho tiempo. Al comienzo era una cosa que me hacía fuerte, que me levantaba de la silla. Cuando dejó de ser una diversión y se transformó en una pesadilla, entonces hice sufrir mucho a las personas que me aman”.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 1986 - Cuartos de final - Inglaterra contra Argentina - Estadio Azteca, Ciudad de México - 22/6/86. Diego Maradona marca para Argentina. Crédito obligatorio: Action Images / Juha Tamminen

Durante la extensa entrevista, surgió el tema de su segundo gol a Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de todos los tiempos: “Fue la realización de un sueño que me acompañó desde niño... Vi que Shilton salía desesperado, moviendo los brazos para distraerme. Vi que un defensor buscaba golpearme el pie. Pero ya era demasiado tarde, yo ya sabía en ese momento que iba a anotar. Nadie podría detenerme ya... Hice un hamague hacia un lado y allí entendí que estaba haciendo el gol que soñé desde niño, desde antes de jugar en mi primer equipo, desde cuando jugábamos nuestros partidos de diversión en mi barrio de Villa Fiorito”.

Y reconoció: “Es verdad que no he sido un santo, pero he pagado muy caro por mis excesos”.

Gianni Minà dio detalles de la relación que llegó a entablar con Maradona. Andrea Scanzi publicó en su cuenta de Facebook estas palabras del histórico periodista. A continuación, los fragmentos más salientes.

Gianni Minà junto a Diego Maradona en su casamiento con Claudia Villafañe

”Mi relación con Maradona siempre ha sido muy franca. Respeté al campeón, al genio del fútbol, pero también al hombre, sobre el que sabía que no tenía ningún derecho, sólo porque era una figura pública y yo un periodista. Por eso creo que siempre ha respetado mis derechos y mi necesidad, a veces, de hacerle preguntas capciosas. Sé que la comunicación moderna muchas veces cree que puede tener una muestra, un artista sólo porque su fama lo obligaría a decir siempre que sí a las supuestas necesidades de la industria de los medios periodísticos y comerciales. Maradona, que ha rechazado muchas veces esta lógica ambigua, ha sido criminalizado muchas veces...”

“Pero nadie, ni el presidente Ferlaino, ni sus camaradas (que por eso todavía lo adoran ahora) ni los periodistas, ni el público napolitano nunca ha tenido motivos para dudar de la lealtad de Diego”.

“Así que, en definitiva, esta forma de comportarse de adulto y de niño lo llevó a superar todas las adversidades y peligros -incluso los que parecían imposibles- de su existencia. Del polvo de Villa Fiorito, en la provincia de Buenos Aires, donde comenzó su aventura como el mejor futbolista jamás nacido, a la militancia política en los partidos progresistas latinoamericanos por los que ha dado su rostro muchas veces. Ningún futbolista ha llegado nunca tan lejos. Diego, por una ironía del destino, partió de este mundo el mismo día que otro gigante, Fidel Castro. Al final nos arrepentiremos de ellos, como les pasa a los que han dejado una huella imborrable en el juego del fútbol y en la vida. Y ahora silencio. Su precio para el mundo del fútbol lo ha pagado durante mucho tiempo”.

Gianni Minà publicó uno de sus tesosos, la camiseta firmada de Diego Maradona

Seguir leyendo: