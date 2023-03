Furor en Italia por Retegui: de protagonizar las portadas de los diarios a ser llamado “animal voraz” tras su debut goleador

Mateo anotó un gol en cada compromiso de la selección italiana (Foto: Reuters)

La irrupción de Mateo Retegui en la selección de Italia fue sorpresa para propios y extraños. El delantero de Tigre tomó la decisión de dejar atrás la posibilidad de defender los colores de Argentina para arrancar un inesperado camino con la Azurri en el que pisó fuerte de entrada: le anotó a Inglaterra y a Malta en el inicio de las clasificatorias a la Eurocopa 2024 que se organizará en Alemania. El entrenador Roberto Mancini apostó por el oriundo de San Fernando y el tiempo le terminó dando la razón.

Te puede interesar: Polémica por la citación de Retegui a la selección de Italia: la queja de Mario Balotelli que generó la respuesta de Roberto Mancini

Algunos sectores más conservadores alrededor del combinado europeo, como Mario Balotelli por ejemplo, cuestionaron la decisión del técnico por elegir a un futbolista nacionalizado antes que a un italiano de sangre. Al seleccionador no lo afectan las críticas y además recibió el apoyo de Daniele Adani, ex defensor que alcanzó el estrellato por sus emotivos relatos de Argentina durante la reciente Copa del Mundo. “Es un animal voraz, que ataca la portería y los espacios como si no hubiera un mañana”, opinó sobre Retegui en charla con Corriere della Sera.

Y agregó al respecto de la actitud de Mateo: “Todavía es un futbolista en bruto: nunca será Van Basten, para que quede claro, pero es alguien que si le pones el balón, saltará contra la rodilla del portero al salir. No tiene miedo, está disponible, abre espacios, en el sentido de que es alguien que corre mucho”. Lele sigue de cerca la Liga Profesional y explicó el hambre que tiene el delantero en crecer. “Pudo haber regresado a Boca, pero optó por quedarse en Tigre nuevamente este año para mejorar y también porque se arriesgaba a estar en el banquillo detrás de Benedetto. Esto demuestra su deseo de crecer y su aptitud para el trabajo duro: tiene una gran ética profesional”, argumentó.

* Mateo Retegui abrió el marcador frente a Malta

Te puede interesar: Los equipos de Italia que buscan a Mateo Retegui y de qué modo quedaría bloqueado para la selección argentina

“El año pasado marcó más de 20 goles, este año un poco menos porque el Tigre no lo está haciendo bien. Pero su desempeño es siempre por cansancio, lucha, trabajo. No quiero decir que no tenga un pensamiento fino, pero si viene a Europa y trabaja con entrenadores que todavía están trabajando en los detalles, tiene margen de mejora”, añadió Adani sobre el goleador del campeonato doméstico.

Primero frente a Inglaterra con un potente remate cruzado y luego contra a Malta con un certero cabezazo, Mateo se va ganando los corazones del hincha italiano que sueña con volver a estar en los primeros planos del continente después del golpe con Macedonia del Norte que lo dejó fuera del Mundial. “En mi opinión puede ser útil, también para dar una señal. También porque esta Italia, que debe recomenzar y encontrarse, no tiene uno de estas características, aparte de Belotti”, concluyó Lele convencido sobre el talento del futbolista del Matador.

Te puede interesar: Mateo Retegui volvió a gritar un gol para Italia: el cabezazo furioso con el que abrió el marcador ante Malta

Mientras tanto, en Italia ya comienzan a vincularlo con grandes clubes de la Serie A para dar el siguiente salto en su carrera: durante la mañana del lunes, Gazzetta dello Sport lo vinculó con el Inter, Corriere dello Sport habló de contactos de la Lazio y la Reppublica puso al Napoli como interesado. Carlos, su padre y representante, buscó tranquilizar las aguas tras la victoria en Malta: “Hoy su cabeza está totalmente volcada hacia el Tigre y la Azzurri. Debe estar tranquilo y tener los pies en la tierra: no debe pensar en nada más que en aprender y mejorar”.

El Chapa vivió una jornada de relaciones sociales en el Ta’Qali National Stadium ya que cruzó palabras con Dario Baccin, mano derecha de Giuseppe Marotta (director deportivo del Inter) y dio una entrevista al medio Sportitalia: “Estoy muy feliz y orgulloso de que Mateo sea parte de la selección italiana. Y estoy muy agradecido con Roberto Mancini, su cuerpo técnico y todos sus compañeros que lo recibieron de manera excelente”.

Mateo Retegui en la portada de los principales diarios y sitios de Italia

Mateo Retegui en Corriere dello Sport

El delantero en Gazzetta dello Sport

La Repubblica destacó el triunfo de la Italia de Retegui

La Stampa y la victoria italiana con gol de Mateo Retegui

Corriere dello Sport habló de un interés de la Lazio (Foto: Captura)

Por el lado de la Repubblica, vinculó al Inter y al Napoli (Foto: Captura)

Gazzetta dello Sport confirmó una breve conversación entre el Chapa Retegui y un dirigente del Inter (Foto: Captura)

Seguir leyendo: