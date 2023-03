Las revelaciones de Dibu Martínez sobre el Mundial: el plan que falló contra Mbappé y la lesión que sufrió tras atajar un penal

La reflexión de Dibu Martínez sobre ver a Messi como campeón del mundo

La figura de Emiliano Martínez se convirtió en un icono popular en un puñado de partidos con el buzo de la selección argentina. El guardameta del Aston Villa construyó su propio camino hacia el combinado nacional y tuvo protagonismo tanto en la consagración de la Copa América 2021 como en el Mundial de Qatar 2022. En el duelo frente a Panamá, su característica camiseta verde era una de las más comunes entre la gente que acudió al estadio Monumental y el Dibu hizo un repaso del trayecto que lo llevó a ser uno de los favoritos del público.

Te puede interesar: Indignación en Francia por otro festejo de Dibu Martínez con la Copa del Mundo: “Una celebración vulgar”

En lo que respecta al certamen que significó la tercera estrella para la Albiceleste, el arquero admitió que sintió “más presión con México que con Francia” y contó que rompió en llanto antes de salir al campo de juego en el séptimo encuentro en el Lusail Iconic Stadium. “La confianza la fuimos generando. Ganar por penales te da un bonus de pensar que está hecho para nosotros. A Croacia lo pasamos por arriba y en la final, en la entrada en calor, cerré los ojos y pensé en jugar como en mi casa. Voy a disfrutar porque es una final del mundo. Yo entre lágrimas en el vestuario lloré antes de salir a la cancha porque les dije que estaba orgulloso y que iba a dejar todo por ellos, hasta que me lesione. Todos tenían ese mismo pensamiento. Fue hermoso”, detalló en charla con AFA Estudio.

Además, se detuvo a hablar sobre la tanta frente a Países Bajos y explicó su accionar que generó controversia en todo el continente europeo. “Cuando atajo los dos primeros penales, le bailo al arquero, los miro a los ojos y él agacha la cabeza. Es mi momento para desconectarme, no lo tomo como una presión, lo tomo como una diversión. Imaginate 80 mil personas en una final del mundo. Te tiemblan las piernas. Yo lo uso a mi favor”, argumentó Martínez. Y añadió sobre el estudio de pateadores: “A Van Dijk lo conocía del Liverpool. Lo vi patear definiciones cruzado arriba y en las dos tandas habían ganado. No había chance que cambie. Me estiré tanto que me lesioné la cadera, me sigue doliendo”.

La revelación de Emiliano Martínez sobre el penal que le atajó a Van Dijk

Aunque Argentina arrancó 2-0 arriba la final, puertas adentro tenían claro que solo una persona era capaz de sacarle el título de la mano a los dirigidos por Lionel Scaloni. “Dijimos que a Mbappé no podíamos darle espacio y que sí o sí teníamos que tener la cobertura segura. Lo habíamos hecho espectacularmente, pero después metió el gol de penal que fue suerte. La pelota fue para abajo y tuve que hacer un doble movimiento. Después de eso se puso en ‘modo moto’ y no lo podíamos agarrar”, comentó Emiliano.

Te puede interesar: FIFA estrenó la película del Mundial de Qatar con imágenes inéditas de la consagración Argentina

Los tres duelos que tuvo contra Kiki desde los doce pasos los ganó el delantero francés, pero Dibu se tuvo confianza en el tercero que llega a tocar pero no logra desviar la trayectoria. “En el penal de Mbappé en la tanda pensé: ‘agarro este y mato a Francia’. La toqué pero no me desesperé porque con Colombia fue igual. Dije ‘el siguiente lo atajo’”, añadió para luego tapar el remate de Kingsley Coman.

Para cerrar, realizó una reflexión final sobre su corta trayectoria en la Selección: “Dejaste un legado y dejaste la vara alta para la siguiente camada. Dejaste a tu país en lo más alto posible. No es que digo que ahora ya está, logré lo que quería. Yo quiero seguir dejando un legado. Yo jugué solo 23 partidos, quiero sumar partidos, jugar con mi gente. Quiero que tengan ganas de verme, que los chicos quieran ser arqueros es algo hermoso. Hoy día ver a los chicos haciendo mi bailecito me da más orgullo que ser campeón del mundo”.

Te puede interesar: El entrenador de arqueros de Argentina reveló el momento exacto en el que se dio cuenta que Dibu Martínez iba a ser héroe en los penales ante Francia

Seguir leyendo: