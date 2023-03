Feroz crítica de Mario Pergolini a la dirigencia de Boca Juniors por Mateo Retegui: “¿Alguien sabe por qué nunca fue considerado?”

Mateo Retegui celebra su gol ante Malta (Getty Images)

El debut goleador de Mateo Retegui en la selección de Italia generó repercusiones en Europa y también en la Argentina, ya que el delantero de Tigre es una de las principales figuras de su equipo y de momento máximo anotador de la Liga Profesional con seis tantos luego de ocho jornadas. El atacante está a préstamo en el club de Victoria, ya que el dueño de su pase es Boca Juniors, quien no le reabrió las puertas y donde apenas jugó ocho minutos en un partido ante Patronato en 2018 por la Superliga. Luego pasó por Estudiantes, Talleres de Córdoba y más tarde se incorporó en el Matador.

Desde su llegada a Tigre el año pasado disputó 48 partidos y marcó 29 goles. No fue convocado para la selección argentina en la que hay abundancia de delanteros y el equipo conducido por Lionel Scaloni está más consolidado que nunca luego del título conseguido en el Mundial Qatar 2022. Ante esta situación, en Italia vieron con buenos ojos la posibilidad de citarlo por su doble nacionalidad y su entrenador, Roberto Mancini, lo incluyó en la última nómina.

El Chapita, cuyo representante es Francesco Totti, aceptó y se estrenó con dos gritos, uno ante Inglaterra (derrota 2-1) y el segundo frente a Malta, en el que abrió el marcador para la victoria 2-0. En ambos encuentros del punta de 24 años fue titular y ya empezó a estar bajo la lupa de algunos clubes europeos. El préstamo con Tigre vencerá a fin de año, pero el Matador tiene una opción de compra, que ejecutaría para quedarse con el 50 por ciento del goleador del fútbol argentino: 2.3 millones dólares.

Un panorama positivo para Retegui e Italia, que encontró en el ex jugador de hockey sobre césped al artillero en esta nueva etapa en la que buscarán clasificarse a la Eurocopa de 2024 y regresar a un Mundial luego de dos ausencias seguidas. Su última participación fue en Brasil 2014, donde la Azzurra fue eliminada en la primera ronda al igual que en certamen anterior, Sudáfrica 2010. La obtención de la Europa 2021 fue apenas un respiro, ya que el año pasado perdió 3-0 La Finalissima ante la Argentina.

Sin embargo, en la Argentina hay quienes se preguntan qué pasará con su futuro y si Boca Juniors podrá sacar una buena tajada ante una eventual venta. Otros, como el ex vicepresidente Xeneize, Mario Pergolini, fueron más allá. El conductor y empresario dejó en claro su postura en una historia en su cuenta de Instagram. “¿Alguien sabe por qué el goleador del torneo, jugador de selección y demás, no fue nunca considerado en Boca, siempre a préstamo, y ahora, que se rumorea que se va a vender, no supimos quedarnos con el 100% del pase?”, escribió el conductor radial.

Pergolini integró la actual dirigencia de Boca Juniors que asumió en diciembre de 2019, hasta que en marzo 2021 dejó su cargo porque afirmó no sentirse escuchado. Si bien no los mencionó en aquel mensaje en sus redes sociales, se refirió de forma indirecta a la dirigencia.

Fue otra crítica del comunicador a la cúpula dirigencial a cargo del presidente Jorge Amor Ameal y del otro vicepresidente y responsable del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme. Sea por cambios de entrenadores o contrataciones de jugadores, Pergolini siempre hizo saber su disconformidad ya sea desde sus redes sociales o en su programa.

