Diego Cocca y los referentes que quiere dentro de la selección

Teniendo ya definida a la plantilla con la que encarará el partido contra Surinam, el nuevo entrenador de la selección mexicana, Diego Cocca, señaló durante la conferencia de prensa los detalles que aún tiene pendientes con algunos jugadores como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, así como también reconoció el liderazgo que podría tener Henry Martín al interior del combinado.

Previo a viajar a Sudamérica para enfrentar a Surinam en duelo correspondiente a la Concacaf Nations League, el estratega del Tricolor dio una conferencia de prensa tras culminar el entrenamiento con sus jugadores dentro del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Dentro de sus declaraciones, señaló la importancia que puede llegar a tener Henry Martín durante este nuevo proceso mundialista.

Para el timonel argentino, es de suma importancia contar con futbolistas que muestren liderazgo y sean un apoyo para los jugadores que apenas tengan sus primeros minutos dentro del combinado azteca, pues la idea es tener un cambio generacional de cara a la siguiente Copa del Mundo en 2026, misma en donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

“La Selección está en otro nivel y necesitamos que todo se se suban a ese nivel y que se ponga en el nivel más alto que puedan andar y esto por supuesto desde el liderazgo, también hay jugadores que ya tienen un proceso, recién estoy hablando con Henry que lo conocía de Tijuana, sé la clase de persona que es, sé que es un líder dentro de la cancha, es un líder que necesitamos que también transmita a los compañeros, así que voy identificando y comprometiendo cada vez más jugadores”.

En la actualidad, el delantero de las Águilas del América es considerado como uno de los mejores delanteros que tiene el fútbol mexicano. Durante los últimos dos torneos de Liga MX (el actual y el Apertura 2022), ‘La Bomba’ acumula 24 anotaciones en 33 partidos. Sus 30 años de edad y más de ocho años dentro de la primera división, lo avalan como uno de los atletas más experimentados en esta nueva gestión del combinado azteca.

A nivel selección, el oriundo de Mérida fue parte del proceso mundialista para Qatar 2022 bajo la tutela de Gerardo Martino. Cabe resaltar que dentro de la justa mundialista, fue autor de una de las dos anotaciones que marcó México en el certamen. De igual manera, formó parte del seleccionado olímpico en Tokio 2020, equipo que consiguió la medalla de bronce y en donde se hizo presente con tres anotaciones.

Diego Cocca sobre relación con Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa

Posteriormente, el ex técnico de los Rojinegros del Atlas habló sobre el poco acercamiento que ha tenido con atletas como Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, quienes aún no se reportaron con el Tri para el entrenamiento del lunes 20 de marzo y que solo verán acción en el duelo ante Jamaica en el Estadio Azteca.

“Hay un tema fundamental, yo no los conozco, me acabo de presentar con Raúl, me presentaré con Memo, o sea no los conozco, no sé lo que piensan, no sé cómo están, cada uno es distinto a otro, entonces yo no puedo dar un equipo si todavía no llegaron; y hemos decidido en base a eso de que estén los mejores para Surinam y los mejores para para Jamaica”.

De igual manera, el estratega sudamericano señaló que Erick Gutiérrez y Santiago Giménez serán los únicos futbolistas de la ‘legión europea’ que llevará al compromiso ante Surinam; mientras que los demás (Lozano, Edson, Orbelín) se quedarán en la Ciudad de México para afrontar el compromiso ante Jamaica.