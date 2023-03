Alejandro Zendejas negó “extorsionar a México” y mandó indirecta a Gerardo Martino

ARCHIVO - El delantero del América Alejandro Zendejas celebra tras marcar un gol ante Tigres en un partido de la Liga MX, el 3 de septiembre de 2022, en el estadio Azteca de la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Unos meses antes de que iniciara la Copa Mundial de Qatar 2022, una polémica envolvió a la Selección Mexicana que dirigía en ese momento Gerardo Tata Martino, la controversia fue conocida como el caso de Alejandro Zendejas, jugador del América que cuenta con la doble nacionalidad, teniendo oportunidad de competir por México o Estados Unidos.

Te puede interesar: Alejandro Zendejas dijo ‘adiós’ a México: “Mi futuro está representado a Estados Unidos”

Fue por este tema que se dijo que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le dio un documento a Zendejas en donde lo condicionaban a jugar con México y limitaban sus convocatorias en Estados Unidos para partidos oficiales en la FIFA y este se negó a hacerlo si Gerardo Martino no le aseguraba un lugar con el Tri en Qatar.

Luego, el entonces entrenador del equipo aseguro que el jugador del club América intentó “extorsionar” al equipo mexicano para asegurar su convocatoria, pero luego, salieron más versiones sobre lo ocurrido realmente con el jugador y el documento que supuestamente se negó a firmar.

Alejandro Zendejas. Foto: ussoccer.com

Alejandro Zendejas no se había negado a firmar el documento de la FMF

Fue durante una transmisión en TUDN que los comentaristas compartieron el motivo por el cual no firmó la carta de la FMF en la que le pedían a Zendejas renunciar a su llamado con la escuadra de Las barras y las estrellas y según cuenta, nunca se negó, solo pidió más tiempo para leer y poder tomar una decisión.

Te puede interesar: México recibiría más partidos para Mundial 2026 por nuevo formato de la FIFA

Según esta versión, el jugador se encontraba a punto de abordar el autobús del equipo para viajar a una concentración en Coapa, sin saber que sería abordado por el personal de la FMF, por lo cual solo les pidió paciencia para poder leer el documento.

Pero, el personal de la Federación se fue y no le quiso dejar la carta a Zendejas, la información que le hicieron llegar a Martino fue que el jugador se negó a firmar y poco después, en la conferencia de prensa previa al partido México vs Paraguay, fue que el entrenador había tachado la actitud del jugador como inaceptable por su “intento de extorsión”.

CIUDAD DE MÉXICO, 04DICIEMBRE2022.- Integrantes de la selección mexicana que participó en el Mundial de Qatar, regresó a la capital del país luego de quedar eliminada durante la fase de grupos de dicho torneo, encabezados por el aún director técnico del equipo, Gerardo Martino, los integrantes salieron del AICM rompiendo la concentración para reportar con sus equipos. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

“Yo creo que las cosas hay que decirlas como son: el jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas […] Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi como una extorsión”, fueron las palabras del Tata Martino.

Alejandro Zendejas le responde a Gerardo Martino

El jugador de las Águilas se comprometió a representar la selección de Estados Unidos en vez de México y debuto con la selección americana en el amistoso contra Serbia el 25 de enero, pero aún podía solicitar el cambio a afiliación para jugar con el Tri.

Te puede interesar: Oswaldo Sánchez ya no quiere a Memo Ochoa en la selección

Zendejas fue titular en tres partidos con Estados Unidos en el Mundial Sub17 de 2015, donde fue compañero de Christian Pulisic y Tyler Adams. Jugó por México en los amistosos contra Ecuador en octubre de 2021 y Guatemala el pasado abril, además de tres partidos con la selección mexicana Sub23.

(Foto: Instagram/ @azensaa_)

La FIFA dispuso que México perdiera sobre la mesa los cinco partidos amistosos y añadió una multa de 10.000 francos suizos (10.900 dólares) por alinear a Zendejas estando afiliado a Estados Unidos.

“Estoy muy orgulloso de ser méxico-americano. Los valores de ambas culturas me han hecho la persona que soy hoy y he tenido el privilegio de vivir en ambos países”, dijo Zendejas en un mensaje que difundió el martes en sus historias de Instagram. “Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que Estados Unidos y México nos han brindado a mí y a mi familia”.

“Tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil, y yo creo que debes seguir a tu corazón. El mío me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos”, añadió. Estoy muy emocionado por este siguiente capítulo y por trabajar para ganarme un lugar con la selección de Estados Unidos. Gracias a todos por su increíble apoyo”.

(Fotos: Gettyimages)

Además, recientemente negó que haya querido extorsionar al Tri como lo afirmó Gerardo Martino, “Algunas personas dijeron cosas que no eran ciertas, quisieron aprovecharse”, mencionó Zendejas.

“Es real, me críe aquí, así que deseo jugar por estos colores. Es una decisión bien pensada por todos lados” el jugador sobre su decisión de jugar por Estados Unidos.