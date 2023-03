Orbelín Pineda ya tuvo un acercamiento por parte de Diego Cocca

El "Mago" ya tuvo su primer contacto con el timonel argentino

Atravesando un buen momento en su carrera profesional en el máximo circuito de Grecia con el AEK de Atenas, Orbelín Pineda tuvo su primer acercamiento con el nuevo director técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, quien mostró interés por tener al centrocampista mexicano en las siguientes convocatorias del “Tricolor”.

Gerardo Martino, candidato para dirigir a Tigres Pese a su fracaso con la Selección Mexicana, el “Tata” podría continuar su carrera como entrenador en el fútbol mexicano VER NOTA

Estando ya en marcha el nuevo ciclo mundialista bajo la tutela de Diego Cocca con el combinado azteca, bastante se comienza a especular sobre los futbolistas que serán los encargados de ser la base en este nuevo proceso. Si hay algo que ya se le empezó a reconocer al timonel argentino, es el hecho de estar presente en diferentes partidos de la Liga MX para seguir de cerca a los jugadores mexicanos.

A pesar de llevar pocas semanas en el cargo, el técnico bicampeón con Atlas ya se tomó su tiempo para tener sus primeros acercamientos (vía internet) con algunos futbolistas mexicanos de “La Legión Europea”, entre los cuales se encuentra Orbelín Pineda, quien actualmente milita en la Super Liga de Grecia. Al respecto, “El Mago” expresó su entusiasmo por saberse considerado por Cocca.

Orbelín Pineda ficha por el AEK de Grecia. Foto: @AEK_FC_OFFICIAL

“Estamos en pláticas y poder conocerlo, charlar, es la base de un equipo que está comprometido, irnos conociendo que es lo más importante... Es bonito porque te da confianza de que está al pendiente de uno, de que uno está trabajando, te da confianza para seguir trabajando y estar comprometido. Tratar de dar lo mejor y ayudar al equipo, al país”. comentó el canterano del Querétaro en entrevista para TUDN.

Cuándo será el debut de Diego Cocca con la selección mexicana El nuevo estratega del combinado Tricolor comenzará su proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026 con un partido oficial de la Concacaf VER NOTA

Posteriormente, reconoció los méritos que tuvo el estratega sudamericano para llegar al banquillo del seleccionado azteca. “Trabaja bien, por algo salió bicampeón en Atlas, nos toca estar de este lado, apoyarnos y esperamos que todo salga bien y tener confianza en lo que viene, en los jugadores y en el entrenador para lograr algo bonito y maravilloso para el Mundial que viene”.

Cabe recordar que el ex atleta de Cruz Azul fue considerado por Gerardo Martino para acudir a la Copa del Mundo Qatar 2022, en la cual disputó 77 minutos durante la victoria del tercer partido de la fase de grupos por 2-1 ante Arabia Saudita. No obstante, durante la gestión del “Tata” nunca logró consolidarse en el cuadro titular; durante las eliminatorias mundialistas, vio acción en la mitad de los encuentros.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico's Orbelin Pineda in action with Saudi Arabia's Abdulelah Al-Amri REUTERS/Kai Pfaffenbach

Su futuro en el viejo continente

Por último, el oriundo de Guerrero abordó el tema sobre su continuidad en Europa y con el cuadro griego, pues su ficha sigue perteneciendo al Celta de Vigo de España, pero fue cedido durante una temporada al AEK sin opción a compra, motivo por el cual se especula sobre su futuro para el siguiente verano.

Cuánto cuestan los boletos para ver el debut de Diego Cocca con el Tri en el Azteca El técnico de la selección mexicana está próximo a estrenarse frente a la afición del Tricolor en el Coloso de Santa Úrsula para el juego México vs Jamaica VER NOTA

“Hay muchas perspectivas, lo he platicado mucho con mi agente. Me quedan unos meses, no sé qué vaya a pasar. Voy a dar lo mejor de Orbelín, como siempre he tratado de hacerlo y seguir disfrutando. A final de cuentas faltan unos meses. Aprovecharlo, si seguiré o no seguiré no sabremos, pero dejar buena huella”, señaló el centrocampista mexicano.

Orbelín Pineda jugó desde el minuto 62 del partido y tuvo una oportunidad de hacer gol (Foto: Twitter/@RCCelta)

Durante la presente temporada, Pineda ya registra 27 encuentros disputados entre liga y copa, teniendo un total de 8 goles y 3 asistencias, siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. Cabe mencionar que en su llegada al viejo continente con el Celta de Vigo, no logró convencer a su entrenador y a duras penas disputó siete partidos en un semestre.