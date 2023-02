Cinco partidos oficiales, cinco rasgos futbolísticos del River Plate de Martín Demichelis

Fotobaires

Hay una lupa sobre el River Plate de Martín Demichelis. Una lupa que tiene dos raíces: la grandeza del club que dirige y su condición de sucesor de Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de la historia de la entidad. Demichelis lleva apenas cinco partidos oficiales como técnico del equipo millonario, de los cuales su equipo ganó cuatro y perdió uno. Sin embargo, los primeros trazos futbolísticos de su River ya se pueden apreciar, más allá de que aún no logró disponer de su equipo ideal por las ausencias de Paulo Díaz, Nicolás De La Cruz y Matías Suárez. El chileno y el uruguayo están muy cerca de volver a jugar, mientras que el delantero cordobés todavía está lejos de la vuelta.

Aquí, los cinco rasgos salientes del “nuevo” River:

1- Al igual que Gallardo, Demichelis quiere un equipo que domine los partidos a través de la tenencia de la pelota. Un conjunto ofensivo y que asuma la iniciativa en todos los estadios, con mucha elaboración de juego, asociaciones y sociedades. Eso sí: el equipo de Demichelis se mostró hasta ahora menos vertical que el del Muñeco: tiene otra paciencia y una búsqueda no tan directa del arco rival.

2- Una de las premisas de Demichelis es darle forma a un equipo sólido y equilibrado. Por ahora, se trata de un ideal que no puede conseguir: a River le llegan mucho y con peligro. Y solo en los partidos ante Central Córdoba de Santiago del Estero (2 a 0) y Tigre (1 a 0), ambos en condición de visitante, logró conservar el cero en su arco. Ante Belgrano cayó 2 a 1 en en Córdoba, frente a Argentinos Juniors se impuso 2 a 1 en el Monumental y el último miércoles sufrió más de la cuenta para ganarle 3 a 2 a Banfield. Le anotaron cinco goles en esos tres encuentros. Un aspecto clave a corregir: que el equipo no quede tan largo durante buenos tramos de los partidos, y que el mediocampo tenga mayor capacidad para recuperar la pelota.

3- Demichelis pretende un equipo agresivo y dinámico, pero al menos hasta ahora no se lo vio tan voraz a la hora de recuperar la pelota. De hecho, presiona menos que el conjunto que dirigía Gallardo. Seguramente influye en ello que Miguel Borja y Salomón Rondón son dos delanteros que no tienen la determinación ni la capacidad física que, por caso, tenía Rafael Borré, paradigma del delantero considerado el primer defensor del equipo con el Muñeco como técnico. A Borja y a Rondón les sobra jerarquía, pero no tienen la entrega que caracterizaba al actual futbolista del Eintracht Frankfurt para apretar en la salida del rival.

Miguel Borja celebra su gol para River ante Argentinos Juniors (Foto: Liga Profesional)

4- El entrenador llegado del Bayern Munich (dirigía al equipo filial del gigante alemán) parece tener mucha capacidad intituiva, algo que lo emparenta con su antecesor en el cargo. Ejemplos: puso a Leandro González Pirez en lugar de Jonatan Maidana para visitar a Tigre y fue el autor del gol de la apretada victoria de su equipo en Victoria e incluyó a Santiago Simón como titular después de cinco meses ante Banfield y el joven mediocampista anotó dos de los tres goles en el 3 a 2 que los clasificó para la final del Trofeo de Campeones 2020 ante Boca.

5- A Demichelis le gusta tener listos y disponibles a todos los futbolistas del plantel, y se preocupa por tratar de que se sientan cómodos e importantes para el equipo. Es algo que considera clave para gestionar el vestuario. Por eso ya sumaron minutos de manera oficial 21 futbolistas en solo cinco partidos. En esa misma línea, podría decirse que “recuperó” a dos jugadores que en el final de la Era Gallardo parecían tener destino lejos de River: González Pirez y José Paradela. Demichelis se propone ser justo con la totalidad de su plantilla y por ello quiere seguir dándole posibilidades a la mayor cantidad posible de jugadores. “Para Martín (Demichelis), una de las prioridades es que todo el vestuario esté contento”, comentó a Infobae uno de los integrantes del cuerpo técnico.

