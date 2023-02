Palomita, gol y fractura en el dedo: el doloroso festejo de Leandro González Pirez en el triunfo de River Plate sobre Tigre

Cuando apareció por el segundo palo en soledad y se lanzó de palomita, Leandro González Pirez pareció tener dos preocupaciones repentinas. Pedirle disculpas a los hinchas de Tigre por su pasado en el club y tratar de entender que había ocurrido con su dedo. El defensor anotó el único tanto en el triunfo 1-0 de River Plate en Victoria, pero se llevó una mala noticia: se fracturó el dedo cuando anotó el gol.

“Cuando cabeceé, caí y me fracturé el dedo chiquito. No me lo podía acomodar, por eso tardaba más en volver y por eso tuve que salir. Ya está, gajes del oficio. Pudimos seguir, terminar el partido y llevarnos los tres puntos, que era lo más importante”, confirmó el futbolista de 30 años que afronta su segunda etapa en la institución millonaria.

Con un buen paso por el Matador en el 2015 antes de recalar en Estudiantes de La Plata, Atlanta United, Inter Miami y Tijuana, el marcador central no olvidó su buen momento en el club de Victoria y rápidamente unió las palmas de sus manos para disculparse por el tanto a los 33 minutos del segundo tiempo cuando parecía que se le complicaba el juego a los dirigidos por Martín Demichelis.

Sin embargo, se notó inmediatamente que algo lo afectaba porque comenzó a tocarse el dedo y pidió la asistencia médica. Intentaron acomodárselo, pero le llevó varios minutos retornar al campo y hasta se barajó un posible cambio. Pero pudo continuar con un vendaje. “Se juega igual con el dedo así, obvio. Siempre. Vamos a ver qué tenemos que hacer para mejorarlo y seguir adelante”, confirmó en una entrevista con TNT Sports en el campo de juego.

Tras ir al banco en las primeras tres presentaciones de la temporada, Demichelis le dio la chance al defensor por primera vez en el torneo y lo colocó como titular. González Pirez respondió con el tanto del triunfo, el segundo en esta segunda etapa que está transitando en la institución de Núñez: había gritado uno el año pasado en una caída ante Huracán por 3-2.

“Cada vez que me toca jugar trato de aportar lo que puedo, mi granito de arena, lo que yo mejor sé hacer, que es tratar de defender, darle firmeza al equipo. A veces sale bien, a veces sale mal. Hoy por suerte salió de buena manera, hicimos un buen partido, pudimos ganar me parece que justamente. Si bien el partido fue parejo, tuvimos acciones muy claras como hacer más de un gol. Lo importante es que se ganó, mantuvimos el cero en el arco que también es importante. A seguir adelante”, reflexionó.

La lesión de González Pirez en la mano tras el gol (Fotobaires)

