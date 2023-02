El plan de la Juventus para que Ángel Di María renueve su contrato

Ángel Di María, con el futuro por resolver (REUTERS/Stephane Mahe)

A poco más de tres meses del final de la temporada, en la Juventus aceleran el proceso de negociación con Ángel Di María y su posible continuidad. El Fideo viene de marcar un hattrick por Europa League que clasificó al equipo a la siguiente ronda y es uno de los líderes del vestuario conducido por Massimo Allegri. Pero para llegar a un acuerdo con el extremo argentino, quien dio indicios de intentar permanecer en Europa, se tienen que resolver varias cuestiones.

Los dos gigantes de España que esperan agazapados si Ángel Di María abandona la Juventus Un medio italiano se refirió al interés que tiene la Juventus de poder renovar su contrato, pero también aparecieron dos fuertes alternativas para Fideo que sigue postergando un eventual regreso a Rosario Central VER NOTA

En primera medida, la suerte deportiva de la Juve en los tres frentes: hoy marcha en el séptimo lugar de la tabla y está lejos de los primeros puestos, fundamentalmente por los 15 puntos con los que el club fue penalizado por irregularidades en sus balances (de lo contrario, sería escolta del líder Napoli junto al Inter de Milán). Pero además, la Vecchia Signora se las verá contra el Friburgo por los octavos de final de la ex Copa UEFA, uno de los objetivos prioritarios de esta temporada. ¿Más? En abril afrontará las semifinales de la Copa Italia contra el Inter.

Al margen de la suerte deportiva que será fundamental para resolver llegadas y salidas en la plantilla bianconera, la situación en la que quedó en vuelta la institución de Turín por cuestiones económicas podría tomar escala continental. En caso de tener eco a nivel UEFA y ser suspendido para las próximas competiciones internacionales, eso atentaría contra las finanzas y generaría problemas de presupuesto para mantener estrellas de la calidad de Di María.

El rosarino es uno de los futbolistas más ponderados en la actualidad de la Juventus (REUTERS/Stephane Mahe)

En una de las últimas entrevistas que brindó, el rosarino que acaba de cumplir 35 años aclaró que si bien no tiene aspiraciones de disputar la próxima Copa del Mundo con la selección argentina, sí apunta a ser considerado para los próximos compromisos e incluso apuntaría a la Copa América de 2024. “Si no estás a nivel europeo, Scaloni no te llama. El único con lugar asegurado es Leo (Messi), después él te mira en cada entrenamiento y elige el mejor para cada partido. Lo mismo para las convocatorias: si no estás a la altura, te saca de la lista”, deslizó su intención de quedarse en el Viejo Continente.

Paulo Dybala declaró por más de una hora ante la Guardia de Finanzas por un pago millonario de Juventus El futbolista, actualmente en la Roma, fue interrogado en el marco de la investigación Prisma VER NOTA

Allegri, con el gesto que realizó después del golazo de Di María frente a Nantes, dejó en claro que es uno de los bastiones de su formación. La Junta Directiva está muy conforme con su rendimiento y el propio futbolista está cómodo en Turín. Detalles en los números de su contrato, la suerte deportiva de la Juventus y la posible sanción contra la institución a nivel continental serán los condicionamientos que se debatirán en los próximos meses para determinar si el Fideo sigue o no con la camiseta blanca y negra.

SEGUIR LEYENDO: