Ángel Di María le puso un nuevo plazo a su estadía en la selección argentina: “No sueño con jugar el próximo Mundial”

Uno de los emblemas de la Argentina en los últimos años es Ángel Di María, quien se ha ganado un lugar entre los ídolo de la actual generación de la Selección y también puede ser considerado uno de los estandartes históricos de la Albiceleste por su gran aporte para conseguir los últimos éxitos. Pero el Fideo, autor de goles importantes y una figura del equipo, sabe que atraviesa su etapa final en el combinado nacional.

“No sueño con jugar el próximo Mundial. Quiero llegar a la Copa América, sería lindo para mi llegar al nivel que estoy ahora. Leo (Messi) sí tiene que estar. Es el mejor jugador de la historia: ganó siete Balones de Oro, la Champions, el Mundial, el Mundial de Clubes, la Copa América, la Finalissima. Yo ya no voy a jugar Mundiales pero la próxima Copa América si me gustaria, voy a hacer todo lo posible para poder estar”, comentó en una entrevista con el programa F90 de ESPN.

Tras la consagración en Qatar, el atacante rosarino que acaba de cumplir 35 años ha descartado la posibilidad de disputar una quinta edición de la Copa del Mundo –jugó Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022– pero espera con ansias los próximo partidos amistosos.

“Estamos contando los días para los amistosos de marzo porque queremos disfrutar con la gente, sentimos que fue poco lo que disfrutamos, teníamos la necesidad de llegar al obelisco pero la locura pudo más que todo y no pudimos hacer ni la cuarta parte del trayecto”, reconoció. La AFA prepara un duelo amistoso que se disputaría en el estadio Más Monumental el viernes 24 o el sábado 25 de marzo y un posible viaje a Bangladesh.

Ángel Di María junto a Lionel Messi con el trofeo de la Copa del Mundo (Gustavo Pagano/Getty Images)

No obstante, Di María sabe que la exigencia que propone Lionel Scaloni es muy alta y que debe mantenerse a buen nivel para seguir como parte del plantel que ha conquistado la tercera estrella. “Si no estás a nivel europeo, Scaloni no te llama. El único con lugar asegurado es Leo (Messi), después él te mira en cada entrenamiento y elige el mejor para cada partido. Lo mismo para las convocatorias: si no estás a la altura, te saca de la lista”, reveló.

Entre otras cuestiones, también habló sobre sus posibilidades de volver a Rosario Central pero dejó en claro que todavía es el momento de retornar al fútbol argentino. Según sus palabras, está muy cómodo en la Juventus pero su futuro es incierto por los problemas institucionales que atraviesa el club italiano.

“No tengo preferencia por ningún club para mi futuro, estoy muy bien acá en la Juventus. El club está con vario problemas por eso no se habla de renovaciones pero sinceramente no hablé con nadie. Siempre trato de estar aislado para intentar jugar al fútbol y demostrarlo en cada partido”, aseguró.

LAS MEJORES FRASES DE DI MARÍA

• SOBRE CÓMO VIVE SU HIJA SU CARRERA: “Mi hija más grande, no tanto como los hijos de Leo (Messi) que son nenes y les gusta más el fútbol, siempre me veía como estaba y me decía ‘no pasa nada papi, ya se va a dar’. Y cuando gané la Copa América me dijo ‘por fin se dio, ganaste con la Selección’. Ahí te das cuenta que sufren con uno.”

• LA FINAL CON FRANCIA: “Cuando terminó el partido contra Francia habíamos hecho todo bien, un partido increíble, con tanta diferencia sobre todo en el primer tiempo, no podía creer que teníamos que ir a los penales. Cuando hace el gol Leo (Messi) pensé que ya estaba pero tuvimos que definirlo por penales. Todo lo que pasó fue de película.”

• SU GOL EN LA FINAL: “Yo todo lo que hice fue empujarla, el gol fue de ellos tres (Messi, Alexis y Julián Álvarez), la jugada fue espectacular. La sensación es difícil de describir, me acordé de todas las cosas que viví y que pasaron, tenía a toda mi familia ahí, era lo que más deseaba. Tenía la espina desde 2014 y me la pude sacar. Cuando empecé a correr sabía que el defensor que estaba conmigo iba a cerrar y yo iba a quedar solo, el pase fue perfecto no tuve que desacelerar ni controlar la pelota, sabía que el arquero salía porque me lo había dicho Martín Tocalli y la agarre de sobrepique. Fue perfecto.”

• SUS EMOCIONES EN EL GOL A FRANCIA: “Lloré cuando hice el gol, tenía muchas cosas guardadas adentro. En ese momento se te pasan tantas cosas por la cabeza: el sufrimiento, la familia, cuando uno era chico. Pasa tan rápido el fútbol que uno no se da cuenta lo que va viviendo, es una de las cosas más lindas jugar un Mundial con tu Selección y ganarlo es lo más grande que me pudo haber pasado.”

• CUÁNDO SUPO QUE IBA A JUGAR: “Dos horas antes del partido me dijo Scaloni que iba a jugar en la banda izquierda, yo pensaba que iba al banco porque habíamos entrenado con la línea de cinco atrás, pero se le dio por confiar en mí porque la debilidad de ellos estaba por ese lado. Cuando vi la formación en la pantalla no me vi por derecha, pero después me di cuenta que estaba del lado izquierdo.”

• EL GESTO DE MESSI TRAS SER CAMPEÓN: “El gesto que hizo Leo (Messi) a su familia era lo que hubieras hecho yo u Ota (Nicolás Otamendi), porque ganar el Mundial es lo mas lindo que le puede pasar a un jugador, no hay nada más importante que eso, sobre todo para los argentinos. Llegar a dos finales no es nada fácil y gracias a Dios se me dio que pude ganar una de esas dos.”

• EL APOYO DE LA GENTE: “Lo íbamos viendo después de cada partido, la locura de la gente, nos daba mucha energía por el cariño que recibimos, más cuando habíamos perdido el primer partido. Una de las cosas que nos ayudó a dar vuelta la situación fue eso.”

• EVITAR A BRASIL EN EL MUNDIAL: “Brasil iba a ser un rival muy difícil si nos tocaba cruzarlos, ya venía la pica de la final de la Copa América, iba a ser complicado contra ellos. Ya sabemos lo que es Brasil, más en instancias finales donde se agrandan y son más fuertes de lo que ya son.”

• SOBRE MARADONA: “Diego (Maradona) va a ser Diego toda la vida, yo además me tengo que sacar el sombrero porque me él banco cuando todos me mataban. Pero el mejor de la historia es Leo (Messi). Hubiese sido algo muy lindo para toda la Argentina que Maradona estuviera ahí para verlo campeón del mundo porque lo amaba.”

• LOS HINCHAS ARGENTINOS EN QATAR: “Con todos los que hablaba te decían que parecía que el Mundial se estaba jugando en Argentina. Era Argentina en Qatar. Llegábamos al estadio, veías la gente pasar y eran todos argentinos. No podíamos creer de dónde salía tanta gente. Los argentinos esperan cuatro años y se gastan todo para estar en el Mundial. Esas cosas te motivan, te dan más ganas de jugar, de tirarte de cabeza. Ver que los argentinos copan un país es lo mas lindo que hay. Cuando hacíamos la entrada en calor y el estadio estaba lleno era hermoso. En Europa si hay 10.000 personas en ese momento es mucho. El argentino por el Mundial deja la vida. Fue increíble ver también a los qataríes comiendo con los argentinos, cuando hacían asados en la calle, eran dos mundos diferentes que se unieron.”

• LA GESTIÓN DEL GRUPO CON SCALONI: “Scaloni hizo que cada jugador crea que era posible, él hizo que cada uno dé el 100% en cada partido. Él creó ese ambiente de competitividad hasta jugando al truco. Lo crearon ellos: Scaloni, el Ratón (Ayala), Pablito (Aimar), Walter (Samuel), los profes. El único lugar seguro era Leo (Messi) y todos teníamos que matarnos por estar. Scaloni no se casa con nadie. Él antes de la final nos agradeció por la entrega, porque nunca hubo una mala cara ni mal comportamiento. Ellos crearon ese grupo desde la Copa América que se perdió (2019) hasta ahora que ganamos el Mundial.”

• EL NUEVO GRUPO EN LA SELECCIÓN: “Los jugadores más chicos del grupo siempre lo dijeron y nos los demostraban a nosotros en los entrenamientos y partidos, yo les agradecí a muchos de ellos cuando terminó todo por las ganas, la garra y por ayudarnos a ganar el Mundial. Ellos nos agradecen porque los hicimos creer que se podía. Al Dibu (Martínez) o Cuti (Romero) nadie los conocía y tiraron del carro para conseguirlo. El Dibu en 2018 estaba en la tribuna y se propuso estar en el próximo Mundial. Sacando si yo hice un gol o si Leo (Messi) fue el mejor de todo el torneo, la garra que le pusieron los chicos hicieron que se lograra el objetivo. Puede ser que nosotros teníamos más responsabilidad, ellos se aferraban mucho a lo que les decíamos o hablábamos, les dábamos consejos porque para muchos era el primer Mundial. Más después de que se perdió el primer partido y teníamos que hacerles sentir que eran cosas del fútbol y que las cosas se iban a dar como tenían que darse. Después fueron ellos los que nos llevaron a lograr lo que logramos.”

• LOS PREMIOS THE BEST: “Scaloni se merece el premio a mejor DT de la FIFA: ganó la Copa América, la Finalisima y el Mundial. Sin duda que lo merece. Como también merece su premio el Dibu que fue el arquero más importante en un Mundial, atajó varios penales, nos salvó en el último segundo, lo que demostró en el Mundial es que es el mejor de todos. Courtois es un gran arquero y ataja en el equipo más importante del mundo pero Dibu hizo todo para merecerlo.”

• LA PELEA CON VAN GAAL: “Van Gaal fue el que empezó todo, metió a todos en la misma bolsa. Dijo que no se puede jugar con 10, habló de los penales. Nosotros al fin y al cabo estábamos respetando a todos. Y los argentinos ya sabemos como somos: la dejamos guardada y, cuando termina todo, lo largamos. Van Gaal hizo enojar al mejor del mundo, yo me hubiera quedado callado. Le dijimos Leo lo del festejo del Topo Gigio pero Van Gaal se metió con el que no se tenía que meter. Son momentos, pasó como tenía que pasar. Seguramente, Leo después te puede decir que el gesto estuvo de más porque cuando está frío se da cuenta que cometió un error, pero ya está. Leo es una persona que le caes bien o le caes mal. Es el mejor de la historia y encima el fútbol siempre le da revancha.”

• SOBRE EL MUNDIAL DE MBAPPÉ: “Mbappé fue el mejor jugador no argentino del Mundial. No hay otro jugador que hizo tanta diferencia, por la cantidad de goles que hizo. Con la baja de Benzema, era la única figura. Le dieron esa responsabilidad, en Francia y el PSG, cuando se podía haber ido, pero le pusieron esa carga y teniendo al lado al mejor de la historia, es difícil contrarrestar eso. Ya ganó un Mundial y tiene una gran carrera por delante. Por el tiempo que estuve con él, vi que es un buen chico y no creo que haya cambiado mucho.”

