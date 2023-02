Ángel Di María habló sobre su retorno a Rosario Central y planteó su molestia por las declaraciones de la dirigencia

Di Maria habla de su vuelta a Rosario Central

Ángel Di María brindó una entrevista en la que repasó los mejores momentos de la conquista de la selección argentina en el Mundial de Qatar, pero también hizo hincapié en su futuro profesional y la posibilidad de volver a ponerse la camiseta de Rosario Central alguna vez. En principio, el sueño deberá postergarse hasta 2024, ya que el Fideo considera fundamental mantenerse en Europa para ser considerado por Lionel Scaloni para la Albiceleste, que defenderá el título de campeón continental ese año.

Sobre su postergación de vuelta, el flamante campeón mundial se mostró disgustado por las declaraciones que realizó Carolina Cristinziano, vicepresidenta canalla y pareja del presidente Gonzalo Belloso. “Esperamos que pueda volver este año, creemos que este es el año, el momento es ahora”, había dicho la directiva auriazul. “La escuché y sinceramente no me cayó nada bien”, fue el preámbulo de Di María.

Más tarde, se explayó: “Salir a decir esas cosas en este momento no era necesario. Hacer estas cosas para fines políticos es al pedo, porque ellos ya están como presidente y vicepresidenta, no era necesario. Más que nada porque ilusionan a la gente y crean un malestar en la gente porque si al fin y al cabo, no vuelvo, al que putean es a mí y también a ellos. Sinceramente es al pedo”. En tanto, dijo tener una relación y haber hablado varias veces con Belloso, pero que no fue consultado antes de la expresión de Cristinziano.

Angelito dejó en claro que mantiene el deseo de retornar al fútbol argentino, aunque aclaró: “Yo soy el que decido por mi futuro y cuándo es el momento. Todo lo que decidí en mi carrera fue impecable, por eso he logrado y estado en los mejores clubes. Nunca tomé ninguna mala decisión. La de volver a Central la voy a tomar yo en el momento que sienta que es el indicado para volver”. Y cerró el tema: “Es al pedo empezar a crear una ilusión en la gente. Todos saben lo que son las redes sociales, es al pedo crear algo así en este momento”.

¿Qué deberían hacer los dirigentes canallas para tentarlo con la vuelta? Di María argumentó: “No tienen que proponerme nada importante ni nada. La decisión del momento será mía. Yo veo cada partido de Central, sea de madrugada o a la hora que sea. Que no suba historias o no haga lo que pueden hacer otros, no tiene nada que ver. Veo lo que pasa durante el año, tengo mucha gente que está metida y me entero de todas las cosas, será mi decisión”. Y completó: “En este momento las cosas están mejorando por lo que veo y escucho. Eso es importante para el club, necesitaba un cambio, volver a crecer y tener gente que lo quiera”.

Respecto a su futuro inmediato, el extremo de la Juventus de Italia reafirmó su idea de permanecer en el Viejo Continente un tiempo más: “Si no, Scaloni no te lleva a la Selección, es la realidad. Salvo Leo (Messi), el resto tiene que dejar la vida para estar porque no se casa con nadie. Cada jugador le demostró siempre el 100% porque, si das el 90%, al partido siguiente estás afuera. Te da la pechera y, si la cosa no funcionó, te la saca. Elige al mejor para cada partido. Si no estás bien, no vas”.

