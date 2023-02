La sorprendente decisión que habría tomado el Aston Villa con Dibu Martínez y la fortuna que está en danza

El marplatense, en la caída de su equipo ante el Manchester City (Reuters/Jason Cairnduff)

A los 30 años, Emiliano Martínez está en la cúspide de su carrera. Campeón de América y del Mundial con Argentina, elegido el mejor arquero de la cita en Qatar y nominado a portero top en la gala de los premios The Best del próximo 27 de febrero. Sin embargo, a pesar de ser una pieza clave, en su club no puede replicar dicho éxito. En el puesto 11 de la Premier League, el Aston Villa está lejos incluso de pelear por un puesto para acceder a los certámenes internacionales de la próxima temporada.

Los Villanos, que pagaron casi 26 millones de dólares por su ficha (se convirtió en el guardameta argentino más caro de la historia) habrían tomado una decisión. Según Daily Mail, pondrían a la venta al marplatense en el próximo mercado de pases. ¿Acaso los directivos no están conformes con sus prestaciones? Nada de eso. Pero el equipo que hoy conduce Unai Emery apuesta a un rearmado para volver a pelear arriba. Y el dinero que podría entrar por Dibu representaría un monto importante de cara a esa recapitulación del plantel.

Según Transfermarkt, el sitio más confiable en relación a la cotización de los futbolistas, hoy Dibu tiene una valoración de alrededor de 30 millones de dólares. Pero, se sabe, esa cifra es relativa, y con los laureles que hoy ostenta el ex Independiente y Arsenal, mucho más. En consecuencia, Aston Villa aspiraría a recaudar 40 millones por una de las figuras de La Scaloneta que obtuvo la tercera estrella en un Mundial para Argentina.

“Gané el título más bonito que hay con la Selección y ahora apunto al título más importante de clubes”, había planteado hace unos días Dibu, en una entrevista publicada por L’Equipe. “Todavía tengo hambre, quiero ganar la Champions League. Obviamente, me gustaría hacerlo con el Aston Villa, pero será difícil porque el club aún está en fase de crecimiento”, añadió.

No se trató de un desprecio al club que apostó por él. Hasta pareció una declaración consensuada o, al menos, una expresión que los Villanos ya habían escuchado en la intimidad. “Me gustaría ganar un título con Aston Villa. Pero es complicado... Nos eliminaron de la FA Cup en enero. Nunca debes perder la esperanza. Veremos qué pasará. Tengo la sensación de que hoy tengo nivel para jugar la Champions e intentar ganarla”, concluyó. ¿Qué clubes apostarán por Dibu en el próximo mercado de pases? ¿En cuál encajará mejor su personalidad avasallante?

