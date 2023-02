La frase de Jorge Messi sobre un posible retorno de Leo a Barcelona: “No creo que vuelva”

(Reuters)

Lionel Messi tiene contrato con PSG hasta junio de 2024 y hace semanas que en el cuadro parisino trabajan para intentar una extensión del mismo de al menos un años más. En este contexto, la prensa española se sorprendió al encontrar a Jorge Messi, padre y agente del futbolista, en el aeropuerto El Prat de Cataluña.

Sin Lionel Messi, el PSG sumó una nueva derrota en la previa de su partido ante el Bayern en la Champions League El conjunto parisino, que venía de ser eliminado por el Olympique Marsella en la Copa de Francia, cayó por 3-1 ante el AS Mónaco en la Fecha 23 de la Ligue 1 VER NOTA

Fue un cornista del portal Sport quien se topó con él y no perdió tiempo en preguntarle si cree que La Pulga volverá a defender los colores del cuadro culé. “No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça”, respondió Jorge para disipar cualquier tipo de especulación. “No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”, agregó antes de tomar su vuelo.

Lo que ocurre es que Messi es considerado uno de los máximos ídolos de la institución y la afición del club blaugrana no pierde las esperanzas de volver a verlo en el Camp Nou. Sin embargo, es claro que no existe ningún tipo de negociación al respecto y que por ahora el argentino continúa negociando con PSG, su actual equipo.

PSG perdió ante Bayern Múnich en Francia y complicó su clasificación en la Champions League Coman marcó el gol en el Parque de los Príncipes para el conjunto germano. La revancha de los octavos de final se disputará en Alemania el 8 de marzo VER NOTA

En las últimas horas, el diario L’Equipe publicó un artículo en el que pone en serio riesgo la continuidad del histórico número 10 de Argentina en el PSG. “La historia entre Lionel Messi y el Paris Saint Germain siempre se escribe con puntos suspensivos”, fue la frase elegida por los autores de la nota, los periodistas Damien Degorre y Loïc Tanzi. Es que en las altas esferas del conjunto parisino creen que hubo un cambio de decisión del delantero en los últimos meses. Más allá de la primera reunión, ambas partes pactaron un nuevo encuentro en los próximos días en un lugar que no será la capital de Francia.

Lionel Messi se retiró entre lágrimas de Barcelona y asegurando que no quería irse (Reuters)

Según el medio francés, el lapso que pasó entre que el rosarino volvió tras su consagración mundialista y ahora, fue un tiempo en donde la familia Messi aprovechó para analizar otras opciones sobre la mesa. ¿La primera que aparece? Mudarse a los Estados Unidos. “Estaría tentado de cruzar al otro lado del Atlántico para comprometerse con Inter Miami, dirigido por David Beckham, donde su familia imagina instalarse”, aseguran en L’Equipe.

Galtier brindó detalles de la lesión de Lionel Messi y cómo se encuentra el vestuario tras la eliminación en Copa de Francia El director técnico del PSG afirmó que el argentino no estará presente en el duelo contra Mónaco pero confían en que dirá presente ante Bayern Munich por la Champions League VER NOTA

La semana pasada se había viralizado un clip de Twitch en el que Matías, uno de los hermanos de Lionel Messi, aseguraba que no había posibilidades de regresar a Cataluña: “Tengo un recorte pegado en mi casa donde nacimos y uno del diario Sport dice ‘Messi debería volver a Barcelona’. Entonces yo abajo subtitulé, ‘ja ja ja’. No vamos a volvemos y si volvemos, vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Joan Laporta... Desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona”. Ante la repercusión que tuvo semejante frase, tuvo que pedir disculpas y aseguró que para su familia Barcelona es su segundo hogar y que siente un cariño esperar por la afición del conjunto culé.

Messi disputó 17 temporadas en Barcelona y con 778 partidos fue el futbolista con más presencias en partidos oficiales del club. Además, es el máximo goleador de la institución con 672 goles y ganó 35 títulos, entre los que se destacan cuatro Champions League.

Seguir leyendo: