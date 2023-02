Comentarios sexuales, exceso de alcohol y poder centralizado: las graves acusaciones contra el presidente del fútbol francés

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël le Graët. EFE/Yoan Valat/Archivo

El 11 de enero estalló una bomba en el seno de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) porque su presidente, Noël Le Graët, fue apartado del cargo de manera provisoria debido a una acusación por abuso sexual en su contra. Un mes después, la auditoria entregada a la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, tuvo crudas definiciones contra el mandamás, en medio de un escenario donde FIFA intentó interceder entre ambas partes a través de una misiva.

Las conclusiones de los inspectores dejaron en claro que este directivo de 81 años “ya no tiene la legitimidad necesaria para administrar y representar el fútbol francés” porque se ha comprobado el “comportamiento inapropiado frente a distintas mujeres”. Luego de tener acceso al material redactado, el medio francés RMC Sport divulgó que el análisis exhaustivo de los testimonios arrojó “comentarios y SMS emanados del Sr. Le Graët, ambiguos para algunas y de naturaleza claramente sexual para otras”. Esto contradice totalmente su versión enunciada en la cadena radial de ese país RMC en noviembre pasado: “No envié SMS. Ni siquiera sé cómo escribirlos”.

Las pruebas presentadas en su contra puntualizan en “el retraso en el horario de los envíos, su carácter repetitivo y el carácter de los destinatarios –mujeres puestas bajo su autoridad y/o en relación de dependencia”. A continuación, trazan una hipótesis sobre el origen de estos tratos: “El carácter inapropiado e insultante de las declaraciones del señor Le Graët puede verse acentuado por el consumo excesivo de alcohol”. En este sentido, precisan que “este comportamiento no puede ser considerado como respetuoso de la dignidad de estas personas y tampoco cumple con la obligación de ejemplaridad que se espera de un presidente de una federación deportiva”.

Estas actitudes reprobables del reglamento disciplinario de la FFF se suman a un ejercicio de poder “muy centralizado, que delega poco, favorece las relaciones interpersonales sin depender de estructuras de gobierno estatutarias y gestiona las crisis a distancia”. Todo esto llevó a que los revisores formulen un pedido demoledor por el futuro político de Le Graët e invitaron a las autoridades federales a “examinar esta situación en aplicación de las disposiciones legales”.

Cabe recordar que el inicio de esta investigación ocurrió horas después de una frase polémica contra Zinedine Zidane, a pocos días de haber acordado la continuidad de Didier Deschamps como DT de la selección de Francia: “¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Deschamps”. El informe no hace mención a esta cita particular, pero sí añade que las declaraciones problemáticas de esta persona fueron otra de las causas que propulsaron el pedido de su alejamiento definitivo del organismo europeo.

Amélie Oudéa-Castéra dialogó con los periodistas tras la difusión del informe redactado contra Noël Le Graët

Atento a los términos utilizados contra su cliente, la defensa de Le Graët optó por realizar un llamativo descargo relacionando este fallo con las épocas de la Unión Soviética: “Es una extravagancia que los funcionarios de un gobierno de la República Francesa actúen de la misma manera que los fiscales soviéticos”.

Por su parte, la ministra de la cartera deportiva, Oudéa-Castéra, emitió su respuesta en conferencia de prensa: “En cuanto al presidente Le Graët, solo puedo respaldar la conclusión del informe: ya no tiene la legitimidad necesaria para administrar el fútbol francés. Sé que es un hombre de decisión, así que espero que en los días venideros tome las decisiones correctas”.

La funcionaria aclaró que no iba a comentar “ninguna de las vías institucionales que pueden permitir una salida a esta crisis”, pero que “están previstas en los estatutos”. De esta forma, buscó centrar la mirada en la próxima reunión del Comité Ejecutivo (COMEX), que sería realizada la próxima semana con fecha a confirmar. A pesar de su alejamiento, el dirigente volverá a su cargo para debatir su situación ante el COMEX y la gran duda se sitúa en si hay votos suficientes para sentenciar su partida definitiva. “Hay diferentes formas de resolver esta crisis y permitir este repunte en la gestión de esta Federación”, afirmó Oudéa-Castéra.

A su vez, FIFA envió una carta recientemente, ya que ve con suma preocupación la intromisión de la política en las decisiones de una federación de este deporte. Allí, resaltan su deseo de recordar que las “asociaciones miembro de la FIFA, incluida la FFF” cuentan con la “obligación” de tratar sus asuntos con “total independencia” y plena garantía de que ningún tercero interfiera indebidamente.

