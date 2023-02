La Volpe mostró preferencia con Almada por encima de Cocca

El entrenador argentino Ricardo La Volpe. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Teniendo ya a Diego Cocca de manera oficial como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana, el ex entrenador del combinado azteca, Ricardo La Volpe mencionó que para el, Guillermo Almada era un mejor postor para asumir el cargo, todo esto debido al estilo de juego con el que se rige.

Qué dijo Diego Cocca sobre la posibilidad de convocar a Chicharito en la Selección Mexicano La última vez que el delantero jugo con el Tri fue en septiembre de 2019 frente a Estados Unidos y Argentina, en el que marcó gol al equipo de las “barras y las estrellas” VER NOTA

Con todo el revuelo que generó el nombramiento de Cocca como el timonel del combinado azteca para el presente ciclo mundialista, hubo bastantes opiniones divididas. Claramente, diferentes figuras del fútbol dieron a notar su punto de vista; entre ellos, estuvo Ricardo La Volpe, ex entrenador que estuvo al frente del seleccionado mexicano entre 2002 y 2006.

Fue durante un programa deportivo de TUDN, donde el “Bigotón” mostró no estar del todo conforme con la decisión tomada por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), aunque reconociendo la buena labor de Diego Cocca dentro del fútbol mexicano.

¿Quién es Diego Cocca, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana? El bicampeonato de Liga MX con los Rojinegros del Atlas son uno de los hechos que lo avalaron para ser un candidato por la Federación VER NOTA

“A mí no me sorprende que hayan elegido a Cocca, si vamos a tomar todos los técnicos que escogieron en los últimos años, salvo cuando traen a los técnicos extranjeros de fuera, siempre fueron los entrenadores campeones, desde Meza, Chepo, Herrera y yo. Pienso que eligen seguido a un técnico de moda, a eso le llamaría yo.”

¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝑫𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑪𝒐𝒄𝒄𝒂! 🇲🇽

Con la misma pasión por el fútbol y el amor por México, hoy comenzamos a escribir una nueva historia juntos. 💚#LaSelecciónEsDeTodos I #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/c5XObGiOpE — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 10, 2023

Posteriormente, Ricardo analizó más a detalle el estilo de juego de Guillermo y Diego, reconociendo que es más atractiva la propuesta del timonel de los Tuzos. “Yo creo que Almada quizás lo venía haciendo mejor, pero eligieron a Cocca. Es un técnico que se basa más en lo defensivo, en el equilibrio (Ricardo Cocca).”

Tigres se habría molestado con Diego Cocca por aceptar el banquillo del Tri; no dirigirá contra Pumas A horas de que se haga oficial, el estratega argentino dejaría al club regio a dos meses de haber firmado, con todo y que la directiva le contrató los jugadores que pidió VER NOTA

“Utilizó y supo explotar a jugadores como Furch y Quiñones (en el bicampeonato con Atlas), los demás juegan para ellos, pelotazo largo, eso lo vimos todos los que estuvimos dentro del futbol. Hay técnicos que han sacado grandes resultados, no discuto eso, pero a muchos de esos técnicos les cuesta salir a proponer, a ganar.”

Por último, el ex entrenador de los Potros de Hierro del Atlante, mencionó la oportunidad que tiene el nuevo entrenador del combinado azteca para demostrar un estilo diferente. “Cocca con los jugadores que tendrá puede demostrar otras cosas que quizás no pudo hacer en Atlas. Lamentablemente no pudimos verlo más tiempo con un gran equipo como es Tigres, con jugadores idóneos para jugar, proponer y ser protagonistas”

No se puede jugar un partido de igual a igual si no tengo la misma calidad de jugadores, por eso existen los SISTEMAS — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) February 10, 2023

Los números de Ricardo La Volpe como estratega del Tri

Para gran parte de la afición mexicana, la gestión del “Bigotón” con el combinado azteca fue de las mejores en la historia del fútbol mexicano; sin embargo, el resultado terminó siendo el mismo y no logró pasar más allá de los octavos de final en el Mundial de Alemania 2006.

EDITORIAL USE ONLY Mandatory Credit: Photo by Back Page Images/Shutterstock (8493872aa) Mexico coach Ricardo La Volpe World Cup 2006 Second Round Knockout argentina V Mexico - 24 Jun 2006

Partidos dirigidos: 71

Victorias: 38

Empates: 16

Derrotas: 17

Almada había dado el si para llegar a la Selección

De igual manera, durante los últimos días, el estratega uruguayo había expresado su deseo por poder dirigir a la Selección Mexicana, aumentando así las especulaciones sobre una hipotética llegada al Tri. “Lo saben los directivos de Pachuca que nos gustaría ese desafío (dirigir a México), por más que insistamos que estoy a gusto, estamos preparados para la Selección Mexicana”.

Foto de archivo del DT de Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada. Estadio Lumen Field, Seattle, Washington, EEUU. 14 de septiembre de 2021. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Joe Nicholson

Cabe mencionar que el dueño Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez, no ha ocultado sus diferencias con Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, y que según especialistas, es actualmente el dueño más poderoso del futbol mexicano, por lo que él habría pujado por poner a Cocca en la selección Azteca, ya que lo tuvo en sus dos equipos: Santos Laguna y Atlas de Guadalajara, en este último salió bicampeón.