“Estoy muy feliz”: Diego Cocca llegó a la Ciudad de México para firmar su contrato como nuevo técnico de la selección mexicana

En su llegada al AICM, el ex técnico de los Tigres de la UANL y del Atlas solo se limitó a agradecer la cobertura de los medios y los invitó a “verlo en el Centro de Alto Rendimiento ” pues se sabía los motivos de su presencia en la Ciudad de México.

“No voy a hablar, no voy a contestar a todas sus preguntas. No es momento, ni lugar. Estoy muy contento, adiós. Nos vemos en el CAR”, aseguró en su llegada.