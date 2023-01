Vucetich aplaudiría la llegada del “Piojo” al banquillo de la selección

En su momento, el Piojo relevó a Vuce como estratega nacional

A expensas de que la Federación Mexicana de Fútbol haga oficial el nombramiento del nuevo director técnico de la Selección, teniendo como dos principales candidatos a Miguel Herrera y Guillermo Almada, el actual entrenador de de los Rayados, Víctor Manuel Vucetich enarboló el trabajo del “Piojo” y expresó su conformidad en caso de que sea el nuevo timonel del combinado azteca.

Siendo uno de los entrenadores más exitosos dentro del fútbol mexicano y hasta con efímero paso como estratega del Tricolor, “El Rey Midas” es una voz autorizada para hablar sobre los prospectos para llegar al banquillo del combinado azteca. En conferencia de prensa con los Rayados, el pentacampeón de Liga MX mencionó que ve con buenos ojos una hipotética nueva oportunidad para el “Piojo”.

“¿El tema de Miguel Herrera? Siempre se ha mencionado esa posibilidad con él, creo que como mexicano es importante que un mexicano tenga la Selección, que se identifique, que pelee por los colores, que sienta la participación. Es una buena alternativa para nosotros (los técnicos mexicanos) y demostrar, que dentro de todo, se tiene la capacidad”, señaló Víctor Manuel previo a su duelo contra Puebla.

De igual manera, se mostró confiado en que el ex técnico de los Tigres de Nuevo León pueda hacer las cosas aún mejor en comparación a su primera gestión con la selección (2013-2015). “Ya tuvo una oportunidad y anteriormente lo hizo bien. Ahora esta segunda participación esperemos que lo mejore todavía”.

Como bien se sabe, durante su primera etapa como entrenador nacional, Herrera dejó una buena sensación entre la fanaticada azteca tras su papel en el Mundial de Brasil 2014. Si bien, el combinado azteca no logró llegar al ansiado “quinto partido”, si mostró un buen fútbol y compitiendo a buen nivel bajo la tutela de Miguel. Tan solo un año después de la justa mundialista, fue cesado de su puesto por un problema extracancha con el cronista Christian Martinoli.

No obstante, durante aquel verano del 2015, el trabajo del ex técnico de los Potros de Hierro del Atlante fue un tanto cuestionado por el desempeño que tuvo la Selección Mexicana durante la Copa Oro y la Copa América. A pesar de que se conquistó el título del torneo de la Concacaf, el campeonato quedó manchado con una polémica arbitral durante la semifinal en contra de Panamá, partido en el que se marcaron dos penaltis que para muchos, no se debieron pitar.

En cuanto a la Copa América celebrada en Chile, el timonel del Tri llevó un cuadro “alternativo” y a la postre, entregaron un papel para el olvido tras quedar eliminados en la fase de grupos, quedando en el último lugar del Grupo A con solo dos unidades, por debajo de Chile, Bolivia y Ecuador. Justo después de ese certamen, fue cuando se suscitó el percance entre el técnico y el narrador de TV Azteca.

El paso de Vucetich en el Tri

Previo a que la FMF nombrará al “Piojo” Herrera como el entrenador de la selección para buscar la clasificación para la justa mundialista del 2014, Vucetich había sido el asignado por los altos mandos del fútbol mexicano para tratar de salvar las pésimas eliminatorias que se habían hecho bajo la tutela del “Chepo” de la Torre.

Víctor Manuel Vucetich el día que fue presentado como entrenador de la selección mexicana.

En algo totalmente atípico y sin ser de manera interina, el “Rey Midas” solo dirigió dos partidos a México (los dos últimos de las eliminatorias mundialistas) en donde logró un triunfo y perdió el último duelo ante Costa Rica, mismo que los terminó mandando al repechaje para Brasil 2014. Lleno de críticas y cuestionamientos por el funcionamiento del equipo, fue destituido de su cargo tan solo un mes después de haber llegado al banquillo.