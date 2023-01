Vucetich cuestionó al Tata Martino por no jugar con Funes Mori en Qatar: “Es muy raro”

Vucetich cuestionó al Tata Martino por no haberle dado minutos de juego a Rogelio Funes Mori en Qatar 2022 (REUTERS/Albert Gea)

En la reciente participación de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, una de las tantas críticas que generó la dirección de Gerardo Tata Martino fue la elección de sus jugadores para los tres partidos en la fase de grupos y a quiénes dejó en la banca de suplentes.

Rogelio Funes Mori se convirtió en uno de los seleccionados nacionales que no tuvieron ni un solo minuto en la cancha, hecho que despertó duda entre los comentaristas deportivos. Pero, la decisión del Tata no solo generó reacción entre la afición y los analistas, sino que en Rayados también se preguntaron por qué el Mellizo no jugó.

Victor Manuel Vucetich, director técnico del club Monterrey, afrontó tal hecho y confesó que no entienden qué pasó si Martino presionó para que Funes Mori fuera a Qatar 2022. Durante una entrevista para Fox Sports, Vucetich compartió su perspectiva de la situación.

Vucetich no entendió por qué Tata Martino no jugó con Funes Mori en Qatar (Hector Vivas/Getty Images)

Lo primero que aclaró es que desde el cuerpo técnico del argentino buscaron la manera para que el Mellizo fuera al torneo, así que en Rayados colaboraron para que el delantero naturalizado estuviera listo y se reportara con el Tricolor.

Por ello ya no jugó los últimos partidos del Apertura 2022, ya que dentro de Monterrey le dieron prioridad a la selección y soltaron a sus jugadores en cuanto Gerardo Martino los solicitó. Así que cuando Funes Mori no tuvo actividad en el Mundial, al equipo regio les extrañó la decisión.

“No me lo expliqué yo, porque hubo mucha petición por parte de la gente del Tata —y del Tata mismo— para que Funes Mori estuviera ahí listo. Lo preparamos, lo aguantamos, estuvimos haciendo un trabajo coordinadamente para poder llevarlo a cabo y para que terminara perfectamente bien para jugar el Mundial, cosa que estaba listo y que se nos hizo muy raro que no haya tenido ninguna participación”, explicó.

Y es que en cuanto al rendimiento del delantero de Rayados, Vucetich aseguró que estaba en toda disposición para competir, por lo que puso en duda las decisiones del Tata Martino; sin embargo, al final las aceptó pero calificó de “inconclusa” la actividad de Funes Mori con México.

“Eso es muy raro, no sé que habrá pasado, eso solamente creo, en este caso, que el cuerpo técnico del equipo de la selección son los que saben el porqué. Al final nos quedó muy inconclusa esta participación de él”

Una vez que el conjunto azteca quedó eliminado en fase de grupos y los seleccionados regresaron a sus equipos para la pretemporada de invierno, Víctor Vucetich platicó con Funes Mori para conocer si había ocurrido algún incidente que lo haya dejado fuera del Mundial, pero llegaron a la conclusión de que no pasó algo que haya sido el pretexto para no darle minutos de juego.

(REUTERS/Dylan Martinez)

“Yo mismo platiqué con él y él me dijo que no sabía cuáles habían sido los motivos. Evidentemente hay alguna comunicación donde pudo haber sido un comentario ‘equis’ que le comentaron, pero que no daba la respuesta adecuada”, agregó el Rey Midas.

