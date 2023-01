Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino rechazaron dirigir a la Selección Nacional (Foto: Infobae/@Jovani Perez)

El exdirector de selecciones nacionales durante el proceso mundialista de Rusia 2018, Guillermo Cantú dio a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tuvo como eje principal sumar al banquillo Tricolor al ahora entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp o al ex Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino.

Sin embargo, la decisión de ambos reconocidos técnicos era seguir sumando experiencia en los banquillos del balompié europeo antes de tomar una selección, por lo que la propuesta de la FMF fue rechazada casi de manera inmediata por el técnico alemán y el argentino.

Así lo dio a conocer durante una entrevista con ESPN: “Klopp a mí siempre me gustó; él acababa de salir del Dortmund, lo contactamos y la respuesta fue que en su plan profesional no iba a tomar ninguna selección por el momento”, recordó el ex dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol.

Tras su salida del Borussia Dortmund, Klopp prefirió seguir proyectándose como uno de los mejores del mundo de la mano del Liverpool en la Premier League REUTERS/Phil Noble

“A mí me encanta cómo técnico (Mauricio Pochettino). Y después de haber platicado con él, también... Él tiene un equipo de trabajo padrísimo. No sé si entra en el tema del presupuesto en México” agregó Cantú.

Para la Copa del Mundo Rusia 2018 la FMF sumó los servicios del técnico colombiano, Juan Carlos Osorio entre 2015 y 2018, para dicha justa el cuadro mexicano sumaría una de las victorias más importantes en su historia al derrotar por la mínima (1-0) a Alemania para después caer en los Octavos de Final contra Brasil.

Cabe destacar que el exentrenador de Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Once Caldas es una de las opciones que se manejan dentro de la FMF para suceder el mandato que dejó vacante Gerardo Martino tras su fracaso en Qatar 2022 donde México quedó fuera en Fase de Grupos.

Guillermo Cantú aseguró que la FMF contactó a Mauricio Pochettino REUTERS/Benoit Tessier

La FMF en búsqueda de un nuevo timonel rumbo al Mundial 2026

La principal carta de la dependencia deportiva comandada por Yon De Luisa es Marcelo Bielsa, pero varias aseguran que Guillermo Almada de los Tuzos del Pachuca sería la opción más próxima en caso del rechazo del argentino. Se tienen más opciones como Matías Almeyda (AEK Atenas), Antonio Mohamed y Juan Carlos Osorio, según contó David Faitelson.

Condiciones para tomar las riendas del ‘Tricolor’

al nuevo seleccionador no se le permitirá que llegue con un cuerpo técnico robusto, esto teniendo como precedente lo que hizo Gerardo Martino quien contó con un equipo de trabajo conformado en su mayoría de argentinos para Qatar 2022. Asimismo, el estratega elegido deberá radicar en la Ciudad de México (CDMX).

El mandamás de la Federación Mexicana de Fútbol estaría pensando en potenciar el futuro del Tricolor con una base de exfutbolistas en el área formativa, tal es el caso de Jaime Lozano y/o Rafael Márquez (FC Barcelona Atlètic), además fungirían como auxiliares del timonel nacional (y muy probablemente sería la opción A en caso de algún remplazo)

Foto de archivo de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ciudad de México, México. 19 de enero de 2018. REUTERS/Daniel Becerril

De Luisa estaría pensando en retomar algunas cartas del pasado para tomar decisiones al interior del área deportiva, pues Juan Carlos Osorio estaría de regreso con la Selección Mexicana para formar jugadores y detectar talento en el balompié azteca.

Asimismo, se crearía un Comité de asesores para la toma de decisiones, en este punto De Luisa buscaría el apoyo de ex técnicos mexicanos como: Miguel Mejía Barón, Bora Milutinović, Enrique Meza, Manuel Lapuente, Hugo Sánchez, José Manuel de la Torre, Alfredo Tena y Víctor Manuel Vucetich.

