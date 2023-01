Tata Martino habló tras su salida de la selección mexicana: “Se nota demasiado el negocio”

Tata Martino habló sobre su experiencia como seleccionador nacional de México (AP Photo/Julio Cortez)

Meses después de haber abandonado el banquillo de la selección mexicana, Gerardo Martino brindó una serie de declaraciones en torno a su experiencia como seleccionador del cuadro absoluto tricolor. De hecho, durante su intervención enunció una crítica sobre la dinámica de trabajo en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la señaló por no permitirle encaminar su dinámica de trabajo de forma íntegra.

FIFA retiró castigo al Tri por los gritos discriminatorios en Qatar 2022 La Selección Mexicana estará en un periodo de observación los próximos dos años, con la finalidad de evitar que se repitan comportamientos como los que se vio en el Mundial VER NOTA

Durante una entrevista con el programa radiofónico paraguayo Deporte Total, el Tata señaló que el interés económico ha llegado a superar el interés deportivo al nivel de las selecciones nacionales. Y es que aseguró que dicho rasgo le restó capacidad de acción para tomar las mejores decisiones en favor del combinado nacional.

“En México se nota demasiado el negocio. La realidad es que a mí me gusta algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, siendo una persona que lo único que me interesa es el futbol, de capacidad de aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por dónde va”, afirmó.

Quién es el candidato propuesto por Gerardo Martino para tomar las riendas de la Selección Nacional Previo a su salida del ‘Tricolor’ el ‘Tata’ presentó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) al técnico idóneo para sucederlo en el banquillo mexicano VER NOTA

Información en desarrollo*