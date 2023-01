Rodrigo De Paul vivió un incómodo momento en Atlético de Madrid: el gesto que marca la tensa relación con los fanáticos

Rodrigo De Paul fue abucheado en el Atlético de Madrid

El contraste es enorme. Uno de los jugadores más queridos en la selección argentina campeona del mundo es, al mismo tiempo, uno de los futbolistas más criticados en su club. Rodrigo De Paul convive con un semestre agridulce en su carrera a raíz del enojo que existe por parte de los aficionados del Atlético de Madrid. Y en su última aparición volvió a padecer ese mal trago...

El posteo de Scaloni y los mensajes de los jugadores de la Selección a un mes del título en el Mundial: “No habrá nada igual” El 18 de diciembre la Argentina venció en los penales a Francia y se alzó con el trofeo en Qatar VER NOTA

El mediocampista sumó minutos por segunda vez en el año con la camiseta del Colchonero, pero la gente le hizo saber que la herida todavía no sanó. El conflicto que arrastra el deportista de 28 años viene desde hace meses, cuando se ausentó a una serie de entrenamientos alegando problemas familiares pero luego fue visto en un evento con su pareja, la artista Tini Stoessel.

El último capítulo se sumó en el Estadio Metropolitano el último sábado. De Paul fue al banco de suplentes, pero la gente ya le hizo saber su disgusto desde antes que arranque el choque ante Valladolid: lo silbaron cuando la voz del estadio lo anunció como uno de los suplentes. La escena volvió a repetirse a los 56 minutos cuando Diego Simeone lo eligió para saltar al campo de juego en reemplazo de Marcos Llorente.

Martinoli ninguneó el restaurante de Salt Bae Para Christian, el famoso establecimiento de comida en Qatar es más estatus, que otra cosa VER NOTA

Rodrigo arrancó el 2023 como suplente en dos encuentros consecutivos y recién el pasado 18 de enero el Cholo optó por darle minutos. Jugó como titular en el 2-0 como visitante ante el Levante correspondiente a la Copa del Rey.

Ante Valladolid volvió a estar entre los relevos, aunque no pasó desapercibido para la afición del Colchonero. El diario Marca definió lo sucedido como una “brutal pitada” y aclaró: “No han gustado ciertas actitudes del campeón del mundo, al que ni siquiera el silencio de los ultras (que sólo cantaron para reclamar el escudo antiguo y señalar al palco) le ayudó a pasar desapercibido”.

El álbum de fotos que compartió Mandinha, la esposa de Dibu Martínez: el día que conoció a su hija por videollamada, la postal inédita y qué le gusta del arquero La pareja del futbolista contó detalles de su relación en las redes sociales VER NOTA

“Ya pudo comprobar en el encuentro ante el Elche que no tiene el cariño de sus seguidores cuando fue homenajeado junto a Nahuel Molina y Correa y sólo él fue quien se llevó la crítica de la afición colchonera”, explicó el diario madridista recordando lo sucedido el 30 de diciembre pasado cuando fue homenajeado por el club tras ser campeón mundial.

El periódico AS lo colocó como uno de los apellidos a recuperar por el entrenador argentino, aunque fue terminante en su descripción del momento: “Pese a no ser querido por la grada, pese a no haber sido de los mejores, Simeone ha confiado en él. Nadie duda de su capacidad y de que puede aportar muchas cosas al equipo. Pero sí de su compromiso”.

Los próximos días podrían ser cruciales para el ex Racing. El Colchonero tendrá que disputar el próximo jueves 26 de enero el clásico en el Estadio Santiago Bernabéu ante Real Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey y Simeone deberá prescindir de Llorente porque sufrió una “lesión muscular de bajo grado en los aductores”. ¿El apuntado para reemplazarlo en la grilla de titulares? Rodrigo De Paul...

Seguir leyendo: