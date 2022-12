Los silbidos de la discordia en Madrid durante el homenaje a los campeones del mundo: la polémica con De Paul que recrudeció

Silbidos en el estadio del Atlético de Madrid cuando el club le hizo un homenaje en cancha a Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina

En la previa del pitazo inicial del encuentro entre el Atlético de Madrid y Elche en el estadio Wanda Metropolitano por la fecha 15 de La Liga de España el club colchonero le rindió homenaje a los jugadores de su plantel que se trajeron una medalla del Mundial de Qatar 2022. Entre los galardonados se encontraban presentes el croata Ivo Grbić, el francés Antoine Griezmann y los argentinos Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina.

Si bien hubo una marcada ovación para el croata (tercero en el torneo) y para el francés (subcampeón), en la breve tanda de reconocimiento que cerraron los campeones del mundo no se vio el clamor esperado por tamaño logro de los futbolistas que representan al club madrileño e incluso se oyó una silbatina que bajó desde las plateas.

Los silbidos resonaron por unos breves segundos cuando la voz del estadio nombró a los jugadores de la Scaloneta, quienes se presentaron en el campo con la medalla de oro obtenida tras la victoria ante Francia, en la final. Si bien el gesto de repudio se dio ante la presencia del tridente argentino, el foco parece estar dirigido a un nombre en particular que arrastra un relación tirante con la afición: Rodrigo De Paul.

Tanto en redes sociales, como en diferentes comentarios periodísticos desde el lugar de los hechos señalan que el ex hombre de Racing y uno de los baluartes del equipo de Lionel Scaloni fue apuntado por los fanáticos del Aleti. La relación entre el dinámico volante y el público venía deteriorada desde antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina lucen sus medallas de campeones del mundo en el homenaje del Atlético de Madrid (Instagram Aleti)

El periodista Francisco Javier Díaz, del diario madridista AS, destacó que la “afición coreó el nombre de Ángel Correa, un jugador muy querido en el Atlético, haciendo ver que los pitidos no iban hacia el delantero”. Y fue tajante: “El señalado es De Paul, ausente en el partido. El jugador llegó con unas molestias en los isquios que le impidieron jugar. La afición entiende que lo ha dado todo por su país mientras que su compromiso con el Atlético no es el mismo”.

En las redes sociales, algunos fanáticos salieron a explicar la secuencia que fue muy criticada por internautas argentinos, que señalaban de “falta de respeto” el gesto ingrato del público del Aleti. “A todos éstos argentinos que critican a la afición por silbar... obviamente la pitada iba para De Paul y Nahuel. Correa ha llegado y se ha centrado en su equipo, pero los otros dos tienen molestias de tanta celebración”, opinó el usuario cristiangl89 en el posteo del perfil oficial en Instagram del Atlético de Madrid donde se escucharon con claridad los silbidos.

“Los silbidos no son porque le tengamos asco a Argentina. Es más, os aseguro que los españoles (la gran mayoría) en la final íbamos con Argentina porque entre España y Francia no hay buena relación. Los silbidos son para De Paul porque ha tenido actos poco profesionales con el club. Es más, para los aficionados atléticos, ver a Angelito Correa feliz es lo mejor que hay”, sintetizó daniimk2.

Las molestias musculares en los isquiotibiales que arrastra desde el Mundial de Qatar impidieron ver a De Paul en cancha en el triunfo ante Elche. Tampoco fue citado Nahuel Molina, quien se estuvo entrenando diferenciado. Ángel Correa fue el único convocado, pero tampoco tuvo acción y permaneció en el banco de los suplentes.

El rosarino es de los tres el más querido por el público del Atlético y ligó “de rebote” la reprobación. Los hinchas luego corearon su nombre en pleno partido, reconociendo el éxito en el Mundial. Distinta realidad corren Molina y De Paul. Este último es quien deberá limar su vínculo con el público para intentar cambiar silbidos por aplausos.

La gota que rebasó el vaso cayó luego de la gira amistosa del seleccionado argentino por Estados Unidos, donde el mediocampista fue citado para los amistosos de finales de septiembre ante Jamaica y Honduras previos al Mundial. El ex Udinese pidió unos días más para regresar a Madrid por un problema personal que, según informaron por entonces, estaba vinculado a la salud de su padre. Sin embargo, en ese momento se filtraron fotos de De Paul junto a su pareja, Tini Stoessel, en un evento en Miami. Esto enfureció a la afición y el DT, Diego Simeone, castigó al jugador sacándolo del equipo titular.

Las represalias de los fanáticos no tardaron en llegar. Luego de ser suplente en la derrota ante Brujas en Bélgica por Champions League y en la victoria contra Girona por La Liga, cuando le tocó entrar en el complemento del empate 0 a 0 ante los belgas el 12 de octubre en lugar de Koke, los aficionados del Atlético Madrid se hicieron sentir en el Wanda Metropolitano con algunos silbidos, reprobando la actitud que tuvo el albiceleste.

Sucedió durante el duelo de Champions League

