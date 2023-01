Las estrellas de Argentina y Brasil que se perdieron el Sudamericano Sub 20: por qué Mascherano no pudo citar a todas sus figuras

Javier Mascherano con todos sus convocados

Los torneos juveniles alrededor del mundo son el punto ideal de encuentro para los ojeadores que buscan hallar a la próxima gema del fútbol. El Sudamericano Sub 20 es uno de los certámenes más atractivos, con los ojos puestos principalmente en los representantes de Argentina y Brasil. Estos dos equipos que se enfrentarán este lunes desde las 21:30 por la tercera fecha del Grupo A, llevaron delegaciones con nombres destacados, pero también tuvieron que aceptar las ausencias de varias estrellas con edad para formarte parte del campeonato que clasifica al Mundial de la categoría que se realizará en Indonesia.

Los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas para este clasificatorio y por eso dos de las potencias juveniles del continente no pudieron contar con todas sus estrellas. “Era más difícil que vengan porque los clubes no tienen la obligación de cederlos para el Sudamericano”, lo aclaró el propio entrenador de Argentina, Javier Mascherano, en una entrevista con Infobae.

Matías Soulé (Juventus - 20 años), Franco Carboni (Cagliari - 19 años), Tiago Geralnik (Villarreal - 19 años), Alejandro Garnacho (Manchester United - 18 años), Luka Romero (Lazio - 18 años) y Valentín Carboni (Inter - 17 años) son los apellidos más emblemáticos que faltan en esta lista teniendo en cuenta que ellos formaron parte ya de una citación de la selección mayor. Aunque el radar albiceleste es más amplio por la gran cantidad de jóvenes que se desempeñan en el Viejo Continente.

Garnacho jugó algunos amistosos para el Sub 20, pero no pudo jugar el Sudamericano: es una pieza fundamental del Manchester United

El caso contrario al de estas jóvenes estrellas es el del mediocampista Nicolás Paz (18 años), quien milita en el Real Madrid y también formó parte ya de una citación de Lionel Scaloni. Es el único “europeo” que aparece en la nómina del Sudamericano, ya que Facundo Buonanotte o Máximo Perrone fueron transferidos al Brighton y Manchester City de Inglaterra, respectivamente, pero todavía no se incorporaron a sus nuevos clubes.

“Hace un mes y medio, hicimos una gira por Europa donde hablamos con cada una de las instituciones para ver la disponibilidad que había. Sabíamos que, en muchos casos, era prácticamente imposible porque están teniendo un presente muy bueno. Lo importante es que puedan seguir creciendo en sus clubes y que los podamos llegar a tener en algún momento”, analizó el Jefecito sobre este tema.

Nico Paz ya fue al banco de suplentes del Real Madrid y es una de las caras destacadas en este Sudamericano (Foto: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)

En Brasil, sin dudas, la gran noticia es la baja de Endrick, el delantero de 16 años que milita en el Palmeiras pero que ya firmó un contrato con el Real Madrid que lo mudará a España a mediados del 2024. Según informó el diario O’Globo, tampoco consiguieron “la liberación de sus clubes” Giovani (Palmeiras) Marcos Leonardo (Santos), Angelo (Santos), Matheus Martins (Fluminense), Victor Hugo (Flamengo), Matheus França (Flamengo) y Lucas Beraldo (San Pablo), que habían sido incluidos inicialmente en la lista del DT Ramon Menezes. Tampoco figura Vinicius Tobias, lateral del Real Madrid B.

Como contrapartida, Brasil cuenta con nombres de la talla de Andrey Santos, que acaba de ser fichado por el Chelsea de Inglaterra y se destacó con un gol en el debut ante Perú. Su compañero del Vasco da Gama, Marlon Gomes, también es una pieza importante. Alexsander (Flamengo), Guilherme Biro (Corinthians) y Luis Guilherme (Palmeiras) son los otros jóvenes que destacan en territorio brasileño. El defensor Robert Renan es uno de los referentes del plantel luego de brillar en Corinthians y cerrar un contrato con el Zenit de Rusia.

Aunque el que ya desplegó todo su potencial es el delantero Vitor Roque, que con 17 años disputó 36 partidos con Athletico Paranaense en el 2022 y aportó 7 goles, dos de ellos en la Copa Libertadores. Su estreno en el Sudamericano fue sobresaliente: anotó dos de los tres tantos en la goleada sobre Perú.

La contracara es la salida de Weverton, el defensor del Cruzeiro que sufrió una dolorosa lesión ante Perú y fue desafectado de la delegación.

Endrick, con 16 años, es una de las grandes estrellas de Brasil e incluso ya firmó un contrato con el Real Madrid. Palmeiras, su club actual, pidió que no lo citen al Sudamericano (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

La situación para la Copa del Mundo de Indonesia se modificará. Los futbolistas deberán tener un máximo de 20 años mientras se disputa el Mundial 2023. Es decir, los entrenadores podrán contar con aquellos futbolistas nacidos a lo largo del 2003 como tope máximo. Mientras que el mínimo para unir a la citación es de 16 años.

En este caso, los clubes sí estarán obligados a ceder a sus futbolistas a la Copa del Mundo ya que es considerado un torneo FIFA. De este modo, los entrenadores tendrán libertad para citar futbolistas. En la lista preliminar se podrán ingresar hasta 55 apellidos y en la definitiva 21 jugadores, aunque tres de ellos deberán ser arqueros.

