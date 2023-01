Así fue el primer gol de Lisandro Martínez en la derrota sobre la hora del Manchester United ante el Arsenal

El gran partido de Lisandro Martínez en el Manchester United.

Lisandro Martínez anotó su primer gol con la camiseta del Manchester United en el duelo ante Arsenal por la fecha 21 de la Premier League. El defensor argentino campeón del mundo jugó un partidazo y convirtió de cabeza otorgándole un empate parcial 2-2 a los Diablos Rojos ante el líder.

Sin embargo, los Gunners se llevaron un triunfo sobre la hora por 3 a 2 gracias al tanto de Nketiah, quien había abierto el marcador. El otro tanto del equipo puntero de la Premier League lo anotó Saka. Para el Manchester United había abierto el marcador Rashford con un gran remate desde afuera del área.

Lisandro Martínez terminó como el futbolísta con más despejes y primero en remates bloqueados. Su sacrificio volvió a ganarse la ovación de grupo de hinchas que se acercó hasta el Emirates Stadium. Sin embargo, Arsenal sacó adelante un duro partido y sigue como máximo favorito a obtener el título, ya que suma 50 unidades y se alejó a cinco de su escolta el Manchester City y a seis del Newcastle y el United.

Arsenal llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de ganar fuera de casa por un marcador de 2-0 a Tottenham Hotspur. Enfrente se encontró con un Manchester United que venía de vencer en sus dos últimos partidos de la competición contra Manchester City en casa y Bournemouth en su feudo, por 2-1 y 3-0 respectivamente y acumulaba cinco victorias seguidas en la competición.

El partido arrancó con buen pie para Manchester United, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un tanto de Marcus Rashford en el minuto 17. Sin embargo, Arsenal en el minuto 24 logró el empate gracias al gol de Edward Nketiah. Tras esto, la primera mitad acabó con un resultado de 1-1.

El segundo tiempo comenzó de modo inmejorable para el equipo local, que remontó el partido con un gol de Bukayo Saka a los 53 minutos. Pero posteriormente el once visitante empató gracias a un tanto de Lisandro Martínez a los 59 minutos. No obstante, el once de los Gunners adelantó a su conjunto a través de un nuevo tanto de Edward Nketiah, que conseguía de este modo un doblete al borde del final, en el 90, terminando de esta manera el encuentro con el resultado de 3-2.

El entrenador de Arsenal dio entrada a Takehiro Tomiyasu, Leandro Trossard y Rob Holding por Ben White, Gabriel Martinelli y Martin Odegaard, mientras que Manchester United dio luz verde a Fred y Alejandro Garnacho, que entraron en sustitución de Antony Santos y Raphael Varane.

Arsenal de Mikel Arteta lidera el torneo con 50 puntos, en posición de acceso a Champions League, mientras que el conjunto dirigido por Erik ten Hag se situó en cuarto puesto con 39 puntos, también en plaza de acceso a Champions League. La próxima jornada de la Premier League enfrentará a Arsenal a domicilio contra Everton, mientras que Manchester United se enfrentará en su estadio ante Crystal Palace.

