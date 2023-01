Nuevo capítulo de la novela por Enzo Fernández: Chelsea prepara otra oferta y Real Madrid lo sigue para su “triángulo de las bermudas”

Enzo Fernández es uno de los objetivos del Chelsea, aunque Real Madrid también lo sigue de cerca (Foto: Reuters/Pedro Nunes)

La gran novela del mercado de pases de Europa parecía haber llegado a su fin semanas atrás, pero al parecer todavía quedan varios capítulos por emitirse. Chelsea, que viene de hacer una serie de fichajes resonantes por los millones que desembolsó en cada uno, se prepara para realizar una nueva oferta con el fin de contratar el mediocampista argentino Enzo Fernández.

El diario Récord de Portugal confirmó en las últimas horas que los directivos de la institución de Londres están realizando el trazo fino de la renovada propuesta que enviarán a las oficinas del Benfica con la intención de quedarse con una de las grandes estrellas del Mundial de Qatar.

Sin embargo, las autoridades de la entidad de Lisboa siguen firmes en su postura: “Sólo dejará el club a cambio de los 120 millones de euros estipulados por la cláusula de rescisión. Ni un centavo menos”. Al menos eso reflejan los periodistas Sérgio Krithinas y Nuno Miguel Ferreira en la crónica que compartieron sobre esta nueva propuesta.

Hace apenas una semana los Blues sumaron a sus filas a la promesa ucraniana Mykhailo Mudryk por 70 millones fijos y otros 30 en objetivos. En los días previos habían puesto sobre la mesa 11 millones por la cesión de seis meses de João Félix. Su último movimiento fue para incorporar al centrocampista Noni Madueke por una cifra cercana a los 40 millones.

Lo cierto es que el apellido del ex River Plate no está sólo en el radar del Chelsea. Si bien Benfica busca retenerlo pensando en la Champions League y el torneo local, desde España también lo siguen de cerca. “¡Hay que ficharlo ya!”, tituló el diario madridista AS tras destacar que Enzo dio dos asistencias en el 3-0 ante Santa Clara por la Primeira Liga.

Los medios de ese país afirman que el Real Madrid también lo tiene en la mira: “No pierde ocasión en demostrar que está al nivel de los mejores”, aseguraron en AS y sentenciaron que va a ser una “de las joyas del verano”. Incluso distintos portales partidarios del Merengue aseguran que la intención del argentino es la de recalar en la Casa Blanca. Si bien el “gran objetivo” para Carlo Ancelotti es el británico Jude Bellingham, el argentino está en la “recámara” por si ese plan falla.

Enzo Fernández está teniendo una gran temporada en el Benfica (Foto: Reuters)

El periodista Diego Mengual afirmó en el sitio partidario Defensa Central que tanto el presidente Florentino Pérez como el director general José Ángel Sánchez “desde hace tiempo diseñaron el plan a seguir para la renovación de un centro del campo de leyenda”. Meses atrás, el entrenador italiano denominó a ese sector de la cancha como el “triángulo de las bermudas”. Así lo explicó por entonces: “Yo a Casemiro, Kroos y Modric les llamo el triángulo de las Bermudas porque desaparece el balón ahí”.

Lo cierto es que Casemiro ya se marchó, algo que tarde o temprano tendrán que hacer el alemán y el croata. Como primer paso del plan, el Madrid fichó tiempo atrás a jugadores jóvenes como Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Por eso están detrás de Bellingham, pero mantiene en la mesa a Fernández ya que se destaca cada fin de semana con el Benfica: “Está acumulando exhibición tras exhibición en el equipo de Lisboa, algo que está siguiendo con especial atención el madridismo”.

Lo cierto es que hace seis meses el Benfica desembolsó diez millones de euros fijos por el mediocampista del Millonario y sumó ocho millones más en concepto de variables. Sin embargo, esa cifra ahora tuvo un crecimiento exponencial y esperan recibir los 120 millones que tiene como cláusula de salida.

El entrenador y la dirigencia pretenden que permanezca otro período más en Lisboa, por lo que están dando batalla ante cada interesado que aparece. El próximo 15 de febrero el Benfica disputará el partido de ida de los octavos de final de Champions League ante Brujas de Bélgica y además lidera el torneo local con cuatro puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor.

El argentino, elegido MVP del Mundial de Qatar, es uno de los máximos asistidores del torneo portugués con 5 pase gol, aunque también aportó un tanto en los 16 juegos que disputó en ese torneo. Sin embargo, sus estadísticas son inclusive más destacadas en Champions: 2 goles y 2 asistencias en los 9 partidos que jugó.

