Oficial: João Félix dejó el Atlético de Madrid tras su cortocircuito con Simeone y se sumó al Chelsea

Joao Felix es nuevo jugador del Chelsea

“El artista ha arribado”. Así presentó el Chelsea a su nuevo fichaje estrella: el futbolista portugués João Félix encontró una salida transitoria del Atlético Madrid y jugará hasta final de la presente temporada en uno de los clubes más poderosos de la Premier League.

A pesar que después de su participación en el Mundial de Qatar con la selección de Portugal fue titular en los últimos dos partidos del equipo que dirige el Cholo Simeone, el futbolista de 23 años se mantuvo en su intención de cambiar de aire y se mudará a Londres para jugar bajo las órdenes de Graham Potter.

El futbolista luso, que también era pretendido por el líder del fútbol inglés Arsenal FC, llega a préstamo a un Chelsea que desembolsará alrededor de 11 millones de euros para contar con sus servicios hasta el cierre de la vigente campaña, sin opción de compra. De hecho, como informó el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, João renovó su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027 antes de emigrar a Inglaterra. ¿Será un guiño del portugués para esperar si el DT argentina seguirá o no en el conjunto de Madrid?

Su salida del Colchonero viene de después de haber manifestado su disconformidad con el estilo de juego que pregona el director técnico argentino. El joven delantero volvió a la titularidad tras su desempeño en la Copa del Mundo pero llevaba una secuencia de 10 suplencias en 12 partidos antes de mostrar un buen desempeño en Qatar, lo que motivó su decisión a cambiar de equipo en este mercado de enero.

Joao Felix viene de jugar el Mundial con Portugal (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

“La forma de jugar aquí y en el Atleti es distinta, siento otra alegría al jugar”, dijo el propio Félix desde el país árabe, donde alcanzó los cuartos de final con Portugal. Sus palabras se sumaron a las del consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, quien deslizó la posibilidad de que el delantero encuentre una salida.

“Por los motivos que no merece la pena ahora entrar en ellos, la relación entre el ‘míster’ (Diego Simeone) y él (João Félix), los minutos jugados y su motivación en el momento actual hacen pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla”, asumió Gil Marín en declaraciones a TVE durante el pasado Mundial.

Simeone tampoco evitó hablar sobre su vínculo con el artillero que ahora será jugador del Chelsea hasta el próximo 30 de junio sin opción de compra. “Es una relación buena, de trabajo. Desde que estoy en el club nunca he dejado, más allá de algunas diferencias que hay entre las personas, ya que no podemos estar de acuerdo en todo, de buscar lo mejor para el club. Lo que me importa es el equipo y él es importante para el equipo. Si nos transmite lo que vimos en el Mundial será importantísimo. Tiene condiciones y talento y el equipo necesita de sus cualidades”, agregó el Cholo.

La directiva del conjunto londinense comenzó los contactos con sus pares del Atlético el pasado domingo y en sólo 48 horas sellaron el acuerdo de traspaso que potenciará aún más la calidad ofensiva del Chelsea. Hasta el momento, el equipo marcha en la posición 10° en el torneo local y eliminado de las copas domésticas; aunque jugará los octavos de final de la Champions League ante

