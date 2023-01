Manos flojas y reclamo a los compañeros: el blooper de Hugo Lloris en el clásico entre Tottenham y Arsenal

Una de las consecuencias de la consagración de Argentina en el Mundial Qatar 2022, fue el retiro de Hugo Lloris de la selección de Francia. El histórico arquero le puso punto final a su trayectoria en el combinado nacional de su país en una entrevista con L’Equipe, donde además aprovechó para hablar en contra de la actitud de Emiliano Martínez en la definición por penales. Su regreso al Tottenham Hotspur no fue con el mejor rendimiento y este domingo fue protagonista en el clásico frente al Arsenal por un insólito error.

Corría el minuto 13 de partido y un pelotazo largo lanzó a correr a Bukayo Saka a la espalda de Ryan Sessegnon. El extremo inglés se la jugó al mano a mano y tiró un centro que fue recto a las manos del guardameta. Sin embargo, el remate sorprendió a Lloris que reaccionó tarde y el rebote en sus manos hizo que el balón ingrese a su arco. Los Gunners se reunieron para celebrar la apertura del marcador mientras Hugo lanzaba insultos al aire con algún reclamo hacia sus compañeros.

Como el centro del futbolista rival no tenía dirección a la portería, los oficiales le otorgaron el gol en contra al francés. La pesadilla de los Spurs frente a su público no finalizó ahí ya que 20 minutos más tarde, Martin Odegaard tomó el protagonismo del encuentro al ampliar la diferencia: el volante noruego recibió en el borde del área grande y sacó un disparo cruzado similar al de Lionel Messi frente a México para romper la resistencia del golero.

* Odegaard no dudó y estampó el 2-0 con un remate certero

Vale recordar que Hugo apuntó contra Emiliano Martínez durante su entrevista de retiro de la selección de Francia. “Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco...”, sorprendió sobre su colega, al que se lo cruzó en el duelo entre Tottenham y Aston Villa poco después de la final de Qatar.

El fútbol francés vive momentos de turbulencia por después de los fuerte dichos contra la leyenda Zinedine Zidane, que repercutió en todo el mundo y tuvo hasta una respuesta de varios referentes de la selección, sumado a una acusación por abuso sexual en su contra, el presidente de la federación Noël Le Graet fue separado de su cargo.

