Los dardos del arquero de Francia al Dibu Martínez por sus juegos psicológicos en los penales: “Soy demasiado honesto para desestabilizar al rival”

A los 36 años, el capitán Hugo Lloris anunció su retiro de la selección de Francia. El guardameta del Tottenham dijo adiós con el récord de presencias (145) en Les Bleus, una Copa del Mundo (Rusia 2018) y dos finales (Eurocopa 2016 -la ganó Portugal- y Qatar 2022). Precisamente las estadísticas marcarán que la definición en el estadio Lusail que la Albiceleste ganó por penales (tras igualar 3-3 en los 120 minutos) fue la última presentación del arquero con su representativo nacional.

En una entrevista con el diario L’Equipe en la que confirmó su retiro, Lloris aceptó que los remates desde los 12 pasos representaron su talón de Aquiles en el seleccionado galo (no contuvo ninguno de los 9 que le patearon en las tandas de penales). “No he tenido mucho éxito en mi carrera en este ejercicio. No me impidió parar penaltis importantes, y gané algunas tandas de penaltis, pero también perdí muchas. Hay porteros que tienen más éxito que otros”, se sinceró.

Fue ahí que, indirectamente, les inyectó veneno a los dardos que le lanzó a Dibu Martínez sin nombrarlo. Vale recordar que el portero del Aston Villa fue vital en la definición ante Países Bajos (se impuso ante Virgil Van Dijk y Steven Berghuis) y también en la final contra Francia (tapó ante Coman y Tchouameni falló su disparo tras padecer los juegos psicológicos del ex Independiente).

“Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco...”, sorprendió.

Lloris dijo haber estudiado a los posibles pateadores, pero que algunos no hicieron lo que esperaba. El ejemplo que dio nuevamente lo conduce a Martínez... “Dybala, él nunca patea en el medio, y esta vez la pone en el medio, y pasa cerca de mi pie...”, alegó. ¿Quién fue el que le aconsejó shotear así al punta de la Roma? “Cambié a último momento. Le hice caso al Dibu porque ellos habían errado antes que yo y me dijo que pateara al medio, patee ahí y fue gol”, supo contar el ex Instituto.

Durante el cotejo el portero también tuvo roces con su compañero Cuti Romero. L’Equipe le consultó cómo fue el reencuentro en Londres. “Explicamos lo que sucedió y seguimos. Es un chico que me gusta mucho, es mi vecino además, y desde que llegó pasamos mucho tiempo juntos. Pero lo hablamos, sí”, describió. El entrevistador fue incisivo: “Pero en la final lo amenazaste...”. “Fue un tema de juego. Lo empujan hacia mí, arrastra su codo, y es el dolor lo que provoca mi ira. Pero sigamos...”, intentó bajar la persiana.

Para el epílogo volvió sobre el tema Dibu. Es que el 1° de enero se enfrentaron Tottenham y Aston Villa. Y hubo un saludo protocolar, que el diario francés calificó como “distante”. “Hay que saludar la victoria de Argentina, y decir que fue decisivo. Después, en la celebración, fue juzgado bastante, así que no necesito agregar nada. Durante la sesión de penales en sí usó todo lo que pudo para desestabilizar”, expresó, dando a entender una vez más su desacuerdo con sus recursos.

“¿Podrías imitarle en la próxima tanda de penaltis?”, indagó L’Equipe. “Tratando de lograr el éxito, buscando el logro, sí. Pero hacer eso... No soy yo, no puedo”, concluyó Lloris.

