Otra respuesta de Piqué a Shakira tras la canción que le dedicó: llegó manejando un Twingo a la Kings League

el ex futbolista llegó a la jornada del torneo King Legends a bordo de un Twingo luego de la controversial canción que le dedicó Shakira

Los coletazos tras la canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué continúan. El ex futbolista, lejos de correrse del centro de la escena, encontró una nueva manera de contestarle a su ex pareja al arribar a la tercera jornada de la Kings League –el torneo de fútbol 7 que organiza– manejando un vehículo de la marca Renault Twingo.

“Cambiaste una Ferrari por un Twingo”, dice en una parte el tema que compuso la artista colombiana de 45 años y que fue presentado junto al argentino Bizarrap. Claramente, Piqué recogió el guante y apareció en la sede del torneo de fútbol 7 del que es parte como organizador a bordo del mencionado automóvil de Renault.

No es la primera referencia que hace el ex defensor del Barcelona a lo sucedido con el tema que escaló mundialmente en todos los rankings apenas se publicó. Días atrás, en el medio de una reunión virtual con otros integrantes del certamen que promociona, mostró su reloj de marca Casio y anunció un acuerdo con esa empresa. Otra clara respuesta a su ex pareja, que en la letra de la canción que le dedicó apuntó: “Cambiaste un Rolex por un Casio”.

El futbolista campeón del mundo con España es uno de los creadores del Kings League junto al streamer Ibai Llanos y está aprovechando cada presentación pública que tiene por ese certamen para responderle a Shakira. La enorme repercusión que tuvo el tema pareció impulsar a Piqué a utilizarlo como una plataforma para promocionar su nuevo emprendimiento.

En la reunión que realizaron con otros streamers para hablar sobre la nueva jornada de la Kins League hubo muchas referencias a la canción e incluso el propio Sergio Agüero, propietario de uno de los equipos que participa, respondió sin tapujos cuando le preguntaron por qué creía que esta compañía de relojes iba a promocionar al torneo: “Por la canción de Shakira”.

El ex futbolista se mofó de su ex compañero en una charla con Ibai

Piqué ha entrado en el juego mediático tras el lanzamiento del tema que generó repercusión mundial y ha llegado a dividir aguas entre en la gente, que se vuelca o a favor de Shakira o del lado del ex defensor campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010.

La “guerra” entre Shakira y Piqué, quienes tienen dos hijos (Sasha y Milan) fruto de una relación de 12 años, comenzó luego que el ex futbolista de 35 años y ahora empresario iniciara un noviazgo con Clara Chía Marti (23). La artista colombiana anunció la separación en junio de 2022 que se terminó de definir en la Justicia con un acuerdo sobre la tenencia de los hijos, que vivirán con la madre en Miami.

LA LETRA DE LA NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón

Y cuando te necesitaba,

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo,

No está pa’ novatos.

Una loba como yo

No está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

Y por eso estás

Con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques

Mastique y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso

Ni aunque me llores ni me supliques

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran

Las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tu

Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé.

Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien,

Yo te desocupo mañana

Y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

