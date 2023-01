Escándalo en Francia: la inesperada interna que se destapó con Mbappé y Zidane como protagonistas

Kylian Mbappé y Zinedine Zidane, durante un duelo por la Champions League 2019 entre Real Madrid y París Saint-Germain (REUTERS/Sergio Perez)

La final de la Copa del Mundo perdida a manos de Argentina en el último Mundial de Qatar sigue generando chispazos internos en Francia. Mientras el entrenador Didier Deschamps fue muy duro con sus dirigidos al sostener que “hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para una final”, ahora se sumó una fuerte interna entre el presidente de la Federación Francesa de Fútbol y el histórico Zinedine Zidane, que sumó a la estrella actual Kylian Mbappé.

Todo se desencadenó cuando el máximo dirigente del fútbol francés, Noël Le Graet, fue lapidario ante la consulta de qué chances tenía Zizou de comandar a la selección. Vale recordar que mientras se debatía, con críticas, sobre la continuidad de Deschamps, Zidane se posicionó como el máximo candidato a comandar al elenco nacional galo tras el Mundial de Qatar.

“¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”, arremetió Noël Le Graet en una entrevista con RMC Sport. “¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps”, continuó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

Noël Le Graet y Kylian Mbappé, presidente de la Federación Francesa de Fútbol y máxima estrella actual del equipo, enfrentados por Zinedine Zidane

“Siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks”, finalizó el dirigente, desatando un verdadero escándalo en Francia.

Pero esto no terminó allí, ya que la máxima estrella actual del elenco galo, Kylian Mbappé, tomó partido esta tarde y con un escueeto pero contundente tuit, dejó bien clara su postura: “Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”, publicó el delantero del PSG en su cuenta de Twitter.

En tanto, la ministra de Deportes de Francia también opinó y le exigió disculpas públicas a Le Graet por sus fuertes críticas a Zidane. “Declaraciones de nuevo con el plus añadido esta vez de una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte: un “presidente” de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Pida disculpas por este exceso de palabras sobre Zidane, por favor”, escribió Amélie Oudéa-Castéra en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Mbappé contra el presidente de la Federación tras sus dichos contra Zidane

La ministra de Deportes de Francia cuestionó los dichos del presidente de la Federación contra Zidane

No es la primera vez que Noël Le Graët, de 81 años, está envuelto en polémicas declaraciones. Puntualmente con Kylian Mbappé, el dirigente, que lleva una larga trayectoria en el fútbol francés y fue presidente de la Ligue 1 en los 90, recibió un fuerte reclamo cuando se desataron varios casos de cantos racistas en los estadios franceses. Le Graët es presidente de la Federación de su país desde el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el conjunto galo sufrió la histórica eliminación tras quedar último en fase de grupos, detrás de Uruguay, México y Sudáfrica.

Mientras tanto, Didier Deschamps hizo un balance en la última conferencia de prensa, a poco de que la Federación Francesa de Fútbol lo confirmara como entrenador hasta 2026. “No estuvimos a la altura”, reconoció el DT. “No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así”, indicó ante la consulta sobre el partido definitorio ante Argentina.

Zidane no dirige desde su salida en mayo ed 2019 del Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Asimismo, medios franceses informaron que Zidane rechazó ofrecimiento para dirigir a la selección de Estados Unidos tras el posible alejamiento del actual DT Gregg Berhalter, denunciado por un caso de violencia familiar. Según el diario frances L’Equipe, los dirigentes del futbol estadounidense “tantearon” a Zidane para “relevar” a Berhalter que fue denunciado por un caso de violencia doméstica protagonizado en 1991 y en consecuencia su permanencia al frente del equipo norteamericano parece haber “entrado en el ojo del huracán”.

A la oferta de los Estados Unidos, el ex entrenador de Real Madrid respondió que al único equipo que aceptaría dirigir es a la selección de Francia. Sin embargo, el “deseo” de Zizou deberá “esperar al menos un tiempo- señala el medio deportivo- ya que la Federación Francesa dispuso alargar el contrato de Didier Deschamps, quien logró el subcampeonato mundial en Qatar tras perder la final contra Argentina. Zidane no volvió a entrenar a ningún equipo desde que finalizó su segunda etapa como DT del Real Madrid, en mayo de 2021, aunque varios clubes y selecciones le siguen ofreciendo trabajo.

