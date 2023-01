Fue campeón con Argentina en el Mundial y ahora defenderá el arco de la Selección Sub 20: “Aprendí mucho de Dibu Martínez”

Federico Gomes Gerth besó la Copa del Mundo en medio de los festejos tras vencer a Francia

“El arquero del futuro”. Así lo apodan a Federico Gomes Gerth en las entrañas del predio donde se entrena la selección argentina en Ezeiza. El jugador de 18 años es una de las mayores promesas bajo los tres palos con la camiseta nacional, fue el único sparring que asistió a la coronación de la Copa del Mundo en Qatar y Javier Mascherano lo citó dentro de la nómina de 23 jugadores para disputar el Sudamericano sub 20, a desarrollarse entre el 19 de enero y el 12 de febrero.

El guardameta nacido en la localidad bonaerense de San Isidro el 5 de marzo de 2004 llegó a Tigre a la corta edad de 8 años y nunca más dejó de ser su segundA casa. Ya en su infancia, impresionaba a sus entrenadores por su altura y por la diferencia notoria que reinaba con sus compañeros, pero sus cualidades deportivas lo enmarcan en un parecido ineludible a José Luis Chilavert, histórico ídolo de Vélez: patea tiros libres y penales. Su atrevimiento en circunstancias clave lo ha llevado a contrariar a uno de sus entrenadores en etapas formativas, porque en su primer partido hubo un penal, del cual se hizo cargo: “El técnico me dijo que no quería que yo pateara, pero lo hice y fue gol”.

El futbolista categoría 2004 integra la Reserva del Matador, aunque ya tuvo su primera experiencia con el plantel profesional. El 21 de octubre de 2020 ocupó un lugar en el banco de suplentes en la derrota 5-0 contra Palmeiras en Brasil, debido a las bajas obligadas por aislamiento de Gonzalo Marinelli y Marco Wolff y por lesión de Nicolás Navarro. Con solo 16 años, fue la alternativa de Felipe Zenobio en el arco.

Federico Gomes Gerth vuela alto para atajar un balón en medio de un entrenamiento con la selección argentina

Esta primera citación fue acompañada de un gran presente en las divisiones juveniles de la Albiceleste. Con experiencia en las Sub 15, Sub 17 y Sub 20, Gomes Gerth conoce de memoria el establecimiento ubicado en Ezeiza. “Es algo hermoso estar en la Selección y entrar al predio. Mi sueño es tener la posibilidad de jugar en Primera”, afirmó en 2019 cuando realizaba sus primeros pasos en el equipo de menor categoría dirigido por Pablo Aimar para el Sudamericano, donde Argentina salió subcampeón tras perder contra Brasil. Dos años más tarde, volvería bajo su tutela. Ya con el Payasito como parte del cuerpo técnico de la Mayor, Lionel Scaloni citó al joven para la doble fecha de Eliminatorias contra Uruguay y Brasil en noviembre de 2021, cuando su equipo aún estaba en la segunda división del fútbol argentino. “Me sorprendió esta convocatoria y es una alegría inmensa”, reconoció el protagonista aquella vez sin saber que, un año después, viajaría con el equipo a Qatar.

“Fue una de las mejores experiencias de mi vida”, contó en una charla con Infobae sobre la importancia que tuvo en su corta carrera esta estadía en tierras asiáticas. Allí, compartió distintos momentos con la figura estelar de Lionel Messi, como también lo hizo con Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano Martínez, tres de los mejores arqueros del país, en un clima de absoluta alegría: “Se armo un lindo grupo. Éramos todos compañeros. Charlábamos mucho y nos divertíamos”.

Bajo el apodo de Chiquito, idéntico al exarquero del equipo nacional Sergio Romero, se hizo un lugar dentro de la delegación campeona del mundo en una travesía que inició con distintos entrenamientos en Abu Dhabi. “Empezando esta hermosa aventura”, escribió en un posteo realizado en su cuenta personal de Instagram durante las prácticas iniciales con Armani.

El mensaje de Gomes Gerth en el comienzo de las prácticas previas al Mundial

Sin embargo, no fue la única consagración en el año lograda con la selección argentina. El futbolista, que había integrado el plantel de Tigre en el último ascenso de 2021, fue campeón en el torneo de L’Alcudia bajo las órdenes de Mascherano con una preponderancia vital dentro del equipo, porque conservó la valla invicta en toda la competencia. A pocos días de haber regresado de su viaje como el único sparring de la delegación que levantó la Copa del Mundo en diciembre pasado, será uno de los tres arqueros convocados por el Jefecito para disputar el Sudamericano sub 20, torneo que entregará boletos al Mundial de la categoría y los Juegos Panamericanos de Chile. “Aprendí un montón. Incorporé nuevos conocimientos y estoy muy contento de tener esta nueva posibilidad. Quiero tratar de dar lo mejor y cumplir el objetivo”, expresó en charla con este medio.

Varias de las lecciones llegaron de la mano del Dibu. “Traté de aprender muchísimo de él”, reconoció en unos conceptos ampliados tiempo atrás en una entrevista con la Liga Profesional de Fútbol: “Es un loco lindo de verdad. Tiene una personalidad única. Es muy fuerte de la cabeza, en lo mental. Así como se lo ve dentro de la cancha es en los entrenamientos: súper profesional. Me llevo muchas enseñanzas de compartir ese tiempo con él”.

La próxima competencia con sede en Colombia tendrá al país anfitrión como parte del grupo A, integrado por la Argentina, Brasil, Perú y Paraguay. El debut de la Albiceleste será contra este último y Gomes Gerth señaló cuáles son los objetivos del certamen evitando mencionar la palabra campeones en diálogo con Infobae: “Nuestro principal objetivo es clasificar al Mundial, luego quedar entre los 3 primeros para clasificarnos a los Juegos Panamericanos y vamos con la ilusión de poder quedar primeros”. Deberá luchar la titularidad con Francisco Gómez y Franco Herrera, guardametas de Racing y Newell’s, respectivamente.

