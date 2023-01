Una charla a fondo con Exequiel Palacios: la clave del éxito de la selección argentina campeona del mundo y el recibimiento en Leverkusen

Exequiel Palacios habló con Infobae sobre el Mundial de Qatar y su regreso a Leverkusen

Si hay un futbolista que puede presumir de que ha formado parte del ciclo de Lionel Scaloni desde los inicios, que fue convocado a cada compromiso pese a no tener mucho rodaje en su club ni ser pieza clave en la Selección, ese es Exequiel Palacios. Siempre que su físico se lo permitió –se perdió la Copa América 2019 y otros partidos por lesión– y mientras se mantuvo activo en el Bayer Leverkusen, este jugador de 24 años surgido de River Plate fue una alternativa muy fiable para el mediocampo de la Albiceleste. Lo fue durante la conquista de la Copa América 2021 y también para la gran consagración en la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

Di Stéfano, Maradona, Messi... Benditos potreros argentinos, donde nacieron tres de los mejores cinco jugadores de la historia Y obviamente que a esta lista se debe agregar a Pelé. De tal manera, el top five de todos los tiempos dejaría solo un lugar para algún jugador de otro país. Hasta el Mundial de Qatar ese puesto le fue asignado a Cruyff. Pero la sorprendente actuación de Mbappé lo torna discutible VER NOTA

Exe Palacios, quien transita su cuarta temporada en la Bundesliga y en el Mundial tuvo minutos ante México, Australia y Croacia, le reconoció a Infobae que la clave del éxito para la construcción del estilo de juego que llevó a la gloria a la selección argentina estuvo en la conformación del grupo.

“Se vio reflejado desde las Eliminatorias. Desde que asumió el cuerpo técnico, la idea siempre estuvo clara y nosotros nos hicimos fuertes como grupo. Ahí arranca todo. Cuando compartís concentraciones, un mate... Si el grupo está fuerte, se ve reflejado en la cancha. Cada jugador al que le tocaba entrar, lo hacía de la mejor manera, podía haber tres o cuatro cambios en el equipo y no se notaban las diferencias. Es un grupo muy humilde, con grandes personas. Cada vez que estoy en la Selección, aprendo algo”, valoró.

Exequiel Palacios posa con el trofeo de la Copa del Mundo tras la conquista en Qatar (@exepalaciosok)

Cuando Scaloni asumió las riendas, Palacios había a empezado a perfilarse como uno de los volantes que mejor se adaptaban a la verticalidad y la dinámica que querían instalar en el estilo de juego del equipo. Su consolidación en el equipo titular se vio boicoteada por la fractura en su columna sufrida en un partido de Eliminatorias ante Paraguay y otros problemas físicos que surgieron más adelante.

Imágenes nunca antes vistas de la final del Mundial Argentina-Francia: el gesto de Mbappé con Messi tras la victoria y la locura de Scaloni Los dos videos se viralizaron y causaron furor en las redes sociales VER NOTA

No obstante, siempre que estuvo sano, la presencia de Exequiel Palacios en las convocatorias se hizo constante y se ganó un lugar entre los 26 elegidos que actualmente presumen de haber alzado el trofeo dorado. “Soy un agradecido porque el cuerpo técnico siempre confió en mí. Por ahí, a veces llegaba con una lesión o con algún problema. Uno siempre trata de estar al 100% para ir a la Selección y me siento orgulloso de que el cuerpo técnico me lo reconozca”, comentó.

Pero el Mundial de Qatar se ha desarrollado en medio de una temporada muy exigente del fútbol europeo. Palacios y el resto de los jugadores argentinos tuvieron que dejar atrás las celebraciones para volver a enfocarse en los compromisos con sus clubes. Al futbolista oriundo de Famaillá (Tucumán), donde fue recibido como héroe, lo esperaban también con los brazos abiertos en Leverkusen, donde es dirigido por otro campeón del mundo como Xabi Alonso.

Scaloni recibió una emotiva ovación en el fútbol español y habló sobre su futuro como DT de la selección argentina El entrenador que se consagró en el Mundial de Qatar tuvo una distinción en la previa del duelo de Mallorca-Valladolid. “Estamos en eso”, reconoció cuando le preguntaron sobre la renovación de su contrato VER NOTA

“Primero, estoy agradecido a toda la gente que trabaja en el club porque me recibieron de la mejor manera. Otra vez me toca volver al ruedo, al entrenamiento acá. Me siento bien, estoy preparándome físicamente para la temporada que comienza en dos semanas. Voy a tratar de hacer las cosas bien acá, seguir esforzándome y trabajando, porque se vienen muchos partidos y para poder estar otra vez en la Selección. Mi cabeza ya está enfocada acá en Leverkusen y el entrenador del club cuenta conmigo”, le explicó Pala a Infobae.

Xabi Alonso es el técnico de Exequiel Palacios en el Bayer Leverkusen (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

EXEQUIEL PALACIOS HABLÓ SOBRE MESSI, RIVER PLATE Y SU MUNDIAL

• SER CAMPEÓN DEL MUNDO: “No hay explicación, es algo que uno lo vive y quedará marcado para toda la vida. Soy un privilegiado de haber estado en ese lugar y ser campeón del mundo con mi país. Todavía uno no cae de lo que logró pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta, de hecho cuando pisamos suelo argentino se hizo notar la alegría que todos tenían. Solamente tengo palabras de agradecimiento y estoy feliz de haber estado presente.”

• SU LESIÓN PREVIA AL MUNDIAL: “Obviamente que uno es consciente de que cuando tiene un problema siempre corre desde atrás, y hay grandes jugadores en la Selección, pero estaba tranquilo y mentalizado en hacer las cosas bien en el club para poder estar. Tuve que pelear hasta el final como varios compañeros, pero mi cabeza siempre estuvo en meterme en la lista. Poder haber estado en un Mundial siendo tan joven me tiene eternamente agradecido.”

• COMPARTIR UN MUNDIAL CON MESSI: “La verdad es que el fútbol te da esas alegrías y poder estar en un Mundial no tiene palabras para describirlo. Y compartirlo con él, que la peleó y la luchó tanto tiempo, lo tiene merecido. Es el mejor jugador del mundo desde hace mucho tiempo. Que se quede de por vida en la Selección. A nosotros nos genera muchas cosas. Es el mejor del mundo y tenerlo de nuestro lado es un plus. No me quiero olvidar de (Ángel) Di María, (Nicolás) Otamendi, la gente que viene luchando desde hace mucho. Siendo uno tan chico y haber podido aportar un granito de arena me tiene muy orgulloso. Lo tienen merecido porque más allá de grandes jugadores son excelentes personas.”

• SU MAYOR RECUERDO: “De todas las fotos, me llevo la de mi debut ante México. Debutar en un Mundial no es nada fácil, más con tu país, me lo voy a llevar de recuerdo para toda la vida. Que mi familia haya estado ahí en el estadio no tiene explicación. Me lo imaginé de chico y poder representar al país es algo que nunca me voy a olvidar.”

• LA DERROTA ANTE ARABIA: “Lo que se habló me lo guardo junto al grupo. El cuerpo técnico nos pidió que diéramos vuelta la página, que era el primer partido. Contra México se vio otra cara, otra mentalidad, el arco se abrió y el equipo se hizo más fuerte.”

Exequiel Palacios abraza a Lionel Messi tras su debut con Argentina en el Mundial (@exepalaciosok)

• LA COMPETENCIA INTERNA EN LA SELECCIÓN: “Siempre te potencia ir a la Selección, porque hay grandes jugadores, y siguen saliendo muy buenos jugadores. En el mediocampo hay mucha calidad, y continuamente se está compitiendo. Además, el cuerpo técnico te hace saber que ninguno es titular sino que todos pueden serlo, por eso el nivel que hay es muy alto. Me pone muy contento que Enzo (Fernández) y Alexis Mac Allister, que los conozco de muy chicos, hayan hecho un gran Mundial. Lo tienen merecido.”

• LA FINAL CON FRANCIA: “Era una final, y sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una selección muy fuerte. Había que estar atentos, porque ellos tenían jugadores muy rápidos. Y el equipo desde el primer minuto, hasta el 75 casi 80, dominó el partido. Estábamos muy fuertes en todas las líneas, no sé si merecíamos sufrir tanto y llegar hasta los penales. Pero bueno, coronamos con ese sufrimiento que le dio un gustito para celebrarlo aún más.”

• EL CAMINO HACIA EL TÍTULO: “Después de pasar la fase de grupos ya viene la etapa de eliminación y, cuando iban pasando los partidos, yo veía que el grupo estaba muy bien, se hacía más fuerte el equipo, ya jugábamos de memoria. Era muy difícil que nos ganaran. Después de Países Bajos, que también se sufrió mucho, ya lo veíamos con otra cara, porque encima después le ganamos 3-0 la semifinal a Croacia. Por eso, creo que somos justos campeones, porque crecimos a lo largo del torneo y terminamos de la mejor manera.”

• EL CUERPO TÉNICO DE SCALONI: “El cuerpo técnico es muy simple y normal. Se ve reflejado como se los ve. El DT te baja la línea de sentirte libre, si te ve bien en los entrenamientos, no tiene problema en meterte. Con la competencia que hay en el grupo, todos tratamos de hacérsela difícil. Nosotros estamos muy contentos con él (por Lionel Scaloni), con Walter (Samuel), Pablo (Aimar), el Ratón (Roberto Ayala), con todos (los ayudantes). Te hacen sentir muy cómodos cada vez que estamos en la Selección.”

• LA PRESIÓN DE GANAR EL MUNDIAL: “La presión y el peso del Mundial fue muy grande. El hincha argentino te la hacía sentir, iba a cada estadio y estaba en cada calle de Qatar, todo se sentía. Nos sacamos una mochila muy grande y ahora tenemos que seguir dando la cara en todos lados, porque Argentina merece estar arriba de todo.”

• UN BALANCE DE SU ETAPA EN LEVERKUSEN: “Este va a ser el tercer año, con altos y bajos, porque el fútbol cuando venís acá a Europa cambia totalmente al de Sudamérica. Me costó adaptarme cuando llegué por las lesiones y problemas físicos, pero ya voy conociendo lo que es la Bundesliga y ya me toma con otra cabeza, otra preparación, con muchas ganas y confianza. Tengo que dar lo mejor de mi para seguir creciendo día a día.”

• EUROPA VS. SUDAMÉRICA: “El fútbol europeo es más rápido y físico que en Sudamérica. La liga alemana tiene mucho uno contra uno. Como selección nos despreciaban y decían que no enfrentábamos a los mejores pero no entramos en ese juego. Lo demostramos en la cancha y se vio reflejado que Argentina está a la altura y podemos competir con cualquiera.”

• CÓMO LLEVA EL RECONOCIMIENTO: “Soy un afortunado de vivir todas estas cosas que me da el fútbol, siendo tan joven. Soy un agradecido. El cariño de la gente no tiene explicación. Estuve en Tucumán, en Santiago, en Buenos Aires, me trataron de la mejor manera. Es un orgullo ser el único campeón el mundo en la Bundesliga, eso es un privilegio. No me quiero quedar con eso. Soy consciente que tengo que demostrarlo en la cancha ahora.”

• EL CAMBIO DE CHIP TRAS SER CAMPEÓN: “Es la etapa más difícil después de haber conseguido algo tan grande, hay que cambiar el chip rápido y seguir entrenando. Ya volví al club, me estoy mentalizando y preparándome de la mejor manera para darle lo mejor al club. Después de lo que se logró, que es muy grande, no quiero dejar de lado el club y quiero dar lo mejor de mi. Uno siempre va a convivir con lo que se logró pero tengo que estar preparado para jugar la Bundesliga y que estoy a la altura de seguir en Europa.”

• EL NUEVO CUERPO TÉCNICO DE RIVER: “Estuve viendo algunos entrenamientos. Hablé con Javi (Pinola), le deseé la mejor de las suertes, porque compartí tiempo con él y fue uno de los que me aconsejó para venir acá a Alemania. Le deseo lo mejor al cuerpo técnico y que sepan que acá tienen un hincha más, espero que les vaya de la mejor manera.”

Seguir leyendo: